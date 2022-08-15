طريقة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور 1444 ، دائماً ما يتم البحث حول ذلك من قبل اولياء الامور من الأباء والأمهات حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من معرفة التسجيل في النقل المدرسي عبر استخدام منصة نظام نور داخل المملكة العربية السعودية ، وذلك لضمان نقل مريح وآمن لأبنائهم حفاظًا على سلامتهم ، تابعوا معنا .

خدمة النقل المدرسي 1444

تتميز هذه الخدمة بقدرات استيعابية ضخمة ؛ وبحسب تقارير صحفية، بلغ عدد الحافلات قرابة 25 ألف حافلة مدرسية، يعمل بها نحو 28 ألف موظف، بينهم سائقون ومشرفون، لتقديم خدمة متكاملة تتمتع بأعلى مستويات الأمن والأمان أثناء النقل المدرسي.

كيفية التسجيل في النقل المدرسي من خلال نظام نور 1444

من المهم أن يتعرف الطلاب وأولياء الأمور على طريقة التسجيل في المواصلات المدرسية في نظام نور، حيث لا يمكن الاستفادة من خدمة النقل المدرسي إلا إذا كان الطالب مسجلاً في نظام نور الإلكتروني. فيما يلي الخطوات التي تمكن الطلاب من الاستفادة من هذه الخدمة.

خطوات التسجيل في النقل المدرسي من خلال نظام نور 1444

فيما يلي خطوات التسجيل في النقل المدرسي في نظام نور والتي يجب على الأفراد الراغبين في الاستفادة من الخدمة اتباعها

قم بزيارة موقع “نظام نور”.

انقر فوق تسجيل الدخول.

أكمل خطوات تسجيل الدخول.

انقر فوق خدمة النقل المدرسي من القائمة الرئيسية.

انقر على خيار النقل المدرسي للطلاب للعام القادم.

اختر اسم الطالب الذي تريده.

انقر على خيار “طلب التحويل” بجوار الاسم.

اقرأ البنود والشروط ووافق عليها، وستظهر صفحة بيانات الطالب.

أدخل جميع المعلومات المطلوبة في الصفحة التالية.

تأكد من إدخال البيانات بدقة، ثم انقر فوق “موافق”.

أضف رقم الهاتف المحمول وقم بتأكيد الطلب.

اختر دفع الرسوم من خلال سداد.

انتظر حتى تتم الموافقة على الطلب.

رسوم الاشتراك في خدمة النقل المدرسي

تعتبر رسوم الاشتراك في الخدمات المختلفة من أكثر ما يطلبه الأفراد، وذلك لإتمام هذه المعاملات، بما في ذلك رسوم الاشتراك في خدمة النقل المدرسي. الرسوم الواجب دفعها للاستفادة من هذه الخدمة 200 ريال سعودي لكل طالب خلال العام، مع إعفاء طلاب التربية الخاصة بالإضافة إلى الأسر التابعة للضمان الاجتماعي.

استرداد رسوم الاشتراك في خدمة النقل المدرسي

توفر وزارة المالية في المملكة العربية السعودية عدة قنوات اتصال لتمكين الأفراد من الاستعلام عن المدفوعات الحكومية أو طلب استردادها، ويمكن القيام بذلك بإحدى الطرق التالية

الاتصال على الرقم الموحد لوزارة المالية 19990.

بريد إلكتروني [email protected]

تواصل عبر تويتر وزارة المالية لخدمة العملاءmofcare

كيفية التسجيل في نظام نور للوافدين الجدد

بالإضافة إلى أهمية معرفة كيفية التسجيل في المواصلات المدرسية في نظام نور، ونظراً لضرورة أن يكون لدى جميع الطلاب حسابات من خلال نظام نور، من الضروري معرفة الخطوات اللازمة لإنشاء حساب في نظام نور. الطلاب غير المسجلين في النظام

قم بزيارة الموقع الرسمي لنظام نور على الإنترنت ”“.

اختر رابط التسجيل الرئيسي وأدخل التسجيل الأصل.

أدخل اسم المستخدم ثم انقر فوق تسجيل طالب جديد.

اكتب البيانات التالية بشكل صحيح رقم الهوية أو رقم الإقامة. علاقة نسبية. تاريخ الولادة.

تحديد الصف الدراسي للطفل حسب تاريخ الميلاد.

اكتب بيانات الطالب ومعلومات حول السكن والاتصال.

اختيار المدرسة حسب وزارة التربية والتعليم.

الموافقة على الإقرار والتعهد.

رابط التسجيل في خدمة النقل المدرسي من خلال نظام نور

يمكن الذهاب إلى الموقع الرسمي لنظام نور والاستفادة من الخدمة من خلال هذا الرابط “” حتى يتمكن أولياء الأمور من تسجيل أطفالهم في خدمة النقل المدرسي بنظام نور.

طريقة التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور 1444 ، خدمة نظام النقل المدرسي نور هي خدمة طورتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، كجزء من خطتها لتطوير التعليم وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب، وبما يحقق الأمن والسلامة للطلاب.