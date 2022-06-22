طريقة التسجيل في برنامج ريف Reef لغير القادرين والأسر المنتجة 1443 شروط التقديم

التسجيل في برنامج ريف لغير القادرين على أسر منتجة: هو تشجيع المواطنين السعوديين على الانخراط في العمل الزراعي ، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية. يمكن للدولة أن تكون مكتفية ذاتيا وتصدر المحاصيل الزراعية. لذلك ، هناك العديد من المزارعين الذين يتساءلون عن كيفية التسجيل للحصول على الدعم.

كيفية التسجيل في ريف للحصول على الدعم

لكي تتمكن من الحصول على الدعم الريفي ، يجب أن تستوفي جميع الشروط التي وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ، وسنقدم لك التفاصيل. لتقديم الدعم ، اتبع الخطوات التالية:

أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الريف للأسر المنتجة الرسمية.

سيتم نقلك إلى الصفحة الرئيسية ، انقر فوق أيقونة إنشاء حساب في الجزء العلوي من الشاشة.

ثم اضغط على مستخدم جديد.

سيظهر أمامك نموذج تسجيل للدعم ، واملأ البيانات المطلوبة (الاسم ، ومكان الإقامة ، ورقم الهوية ، ورقم الهاتف المحمول ، والجنسية ، والجنس ، والبيانات الأخرى).

ثم أدخل كلمة المرور ، ثم أكد كلمة المرور.

سيتم إرسال رمز التحقق في رسالة نصية إلى جهازك.

اكتب الرمز في المربع المخصص له.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل ، ثم اضغط على تقديم طلب.

شروط الحصول على الدعم الريفي للمحرومين من الأسر المنتجة 1443

من أجل قبول طلب الدعم الريفي لغير القادرين من الأسر المنتجة ، يجب استيفاء بعض الشروط التالية من قبل مقدم الطلب ، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يتطلب الإقامة الدائمة على أراضي المملكة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

أن يكون المتقدم يعمل في قطاع الزراعة أو أحد القطاعات الأخرى التي يدعمها البرنامج.

ألا يكون مقدم الطلب على وظيفة سواء كانت حكومية أو خاصة.

يشترط ألا يتجاوز الدخل الشهري الثابت للأسرة 6000 ريال سعودي.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب مصرفي جاري.

الموافقة على جميع الشروط والأحكام التي تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.

رابط التسجيل للدعم الريفي للاستفادة من الدعم

هناك العديد من الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لخدمة المملكة ومواطنيها ، وفي ضوء الرؤية المستقبلية التي تسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيقها في عام 2030 وهي زيادة نسبة الإنتاج الزراعي وتحسين جودة المنتجات الزراعية. بوابة الدعم الريفي.

الموعد النهائي لدفع الدعم الريفي

في بداية كل شهر ، يبدأ جميع المستفيدين من الدعم الريفي في البحث عن تاريخ صرف الدعم. وعليه ، حددت وزارة الزراعة السعودية موعد صرف الدعم الريفي ليكون اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. لتسهيل الأمر على المواطنين وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

خطوات الاستعلام عن الدعم الريفي 1443 برقم الهوية

يعد الدعم السكني من أهم المشاريع والخدمات التي تقدمها وزارة الإسكان السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، حيث يصل عدد المستفيدين من الدعم السكني إلى أكثر من 225 ألف أسرة من جميع أنحاء المملكة. تحسين الوضع المالي ، وتوفير وحدات سكنية للعائلات للمواطنين الذين ليس لديهم منزل للعيش فيه. يمكنك الاستفسار عن استحقاق الدعم الريفي من خلال تطبيق الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الدعم الريفي.

ثم اضغط على ايقونة الخدمات الالكترونية.

ستظهر مجموعة من الخيارات ، اختر الاستعلام عن الدعم الريفي برقم المعرف.

أدخل رقم الهوية والبيانات المطلوبة.

ثم اضغط على أيقونة البحث.

سترى على الفور جميع بيانات الدعم الريفي.

أسباب توقف الدعم الريفي

هناك بعض الأسباب التي أدت إلى توقف الدعم الريفي ، وهذه الأسباب هي كما يلي:

الدعم الريفي يعلق في حالة الوفاة.

إذا تم التأكيد على أن البيانات المدخلة في طلب التسجيل غير صحيحة.

عدم القدرة المتقدمة تمنعه ​​من عمل عملة معدنية.

عدم الامتثال لجميع الشروط والأحكام التي وضعها برنامج الدعم الريفي.

كم هو الدعم الريفي؟

يتساءل الكثير من المزارعين عن قيمة الدعم الريفي الذي يصرف للمستفيدين بعد إتمام عملية التسجيل وقبول الطلب. وذكر برنامج الدعم الريفي أنه يتم صرف 54 ألف ريال سعودي لكل مواطن خلال عام واحد ، ويتم صرف الدعم من أول أيام الشهر الميلادي حتى اليوم. العاشر من الشهر.