طريقة التسجيل في جامعة الحدود الشمالية للدبلوم والبكالوريوس 1444 ، يسعى العديد من الطلاب الى التسائل على طريقة الذي يمكنهم من تقديم طلب الالتحاق بالجامعات التي يريدونها ومن ضمن تلك الجامعات التي يتم البحث عن طريقة التسجيل الخاص بها جامعة الحدود الشمالية ويعد ذلك من الأمور المهمة التي تثير إلهام العديد من الطلاب حول ذلك ، ولكل جامعة المعايير والشروط الخاصة بها والتي يستوجب على الطلاب اجتيازها لمن يريدون الالتحاق بتلك الجامعات ، تابعوا معنا .

جامعة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية

جامعة الحدود الشمالية من الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. تأسست في منطقة عرعر من قبل الملك عبد الله آل سعود خلال زيارته للحدود الشمالية في المملكة العربية السعودية. جامعة المستقبل، جامعة الحدود الشمالية.

كيفية التسجيل في جامعة الحدود الشمالية

يتم التسجيل في إحدى كليات وتخصصات جامعة الحدود الشمالية من خلال الخطوات التالية

انتقل مباشرة من خلال رابط موقع جامعة الحدود الشمالية.

اختر عمادة القبول والتسجيل.

حدد علامة التبويب مدخل القبول.

انقر فوق إنشاء حساب لأول مرة.

قم بتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة (رقم السجل المدني والرمز السري والبريد الإلكتروني).

انقر على كلمة متابعة.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب الطالب عن طريق إدخال المعلومات المطلوبة.

قم بتسجيل الدخول واختر علامة التبويب “إرسال طلب جديد”.

اكتب جميع البيانات المطلوبة وتأكد من صحتها.

انقر فوق أيقونة حفظ.

املأ الرغبات حسب الأولوية لزيادة فرصة القبول.

انقر فوق حفظ البيانات.

تقديم الطلب.

مواعيد التسجيل بجامعة الحدود الشمالية 1444

أعلنت بوابة القبول والتسجيل بجامعة الحدود الشمالية عن فتح باب التسجيل واستقبال الطلبات يوم الأحد 1444/2/1 هـ الموافق 31/07/2022 م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت.

شروط القبول بجامعة الحدود الشمالية

حددت جامعة الحدود الشمالية أهم شروط القبول لتخصصاتها وهي كالتالي

للتقدم للجامعة، يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أو أم من أصل وأصل سعودي.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة المعتمدة أو ما يعادلها.

قم بإجراء اختبار القدرات والإنجاز واحصل على معدل قبول لجميع المسارات.

يتطلب المسار الأدبي إجراء اختبار القدرات العام فقط.

تأكد من أن شهادة الثانوية العامة لمقدم الطلب لا تزيد عن 5 سنوات.

عدم فصل الطالب أكاديمياً أو تأديبياً في جامعة حكومية.

اطلع على شروط الكلية التي ترغب في الالتحاق بها والالتزام بها.

معدلات القبول بجامعة الحدود الشمالية 1444

المعايير والنسب المئوية للقبول في برامج الدبلوم والبكالوريوس في جامعة الحدود الشمالية هي كما يلي

الطلاب والطالبات العلميون الثانوية العامة 50٪، اختبار القدرات والإنجاز 25٪.

طلاب الأدب الثانوية 60٪، اختبار القدرات والإنجاز 20٪.

طلاب الأدب الثانوية 60٪، القدرات 40٪.

كليات جامعة الحدود الشمالية

تتكون جامعة الحدود الشمالية من 13 كلية متنوعة وهي كالتالي

كلية الهندسة (طلاب).

كلية المجتمع بعرعر (طالبات).

كلية المجتمع برفحاء (بنين – بنات).

كلية المجتمع طريف (بنين – بنات).

الكلية الجامعية بطريف (طالبات).

كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برفحاء (بنين – بنات).

كلية الطب (بنين – بنات).

كلية العلوم (بنين – بنات).

كلية إدارة الأعمال (بنين – بنات).

كلية الاقتصاد المنزلي (طالبات).

الكلية الجامعية برفحاء (بنين – بنات).

كلية التربية والآداب (بنين – بنات).

كلية الصيدلة برفحاء (بنين – بنات).

كلية العلوم الطبية التطبيقية (بنين – بنات).

كلية التمريض (بنين – بنات).

رابط جامعة الحدود الشمالية

يمكن الدخول من خلال الموقع الرسمي لجامعة الحدود الشمالية مباشرة “” حيث يمكن للطالب الجديد الحصول على التعليمات والتعليمات الخاصة بعملية التسجيل وآلية القبول، بالإضافة إلى التعرف على دليل القبول بالجامعة.

وفي الختام لمقالنا نكون قد شرحنا لكم طريقة التسجيل في جامعة الحدود الشمالية للدبلوم والبكالوريوس 1444 ، وأهم شروط ونسب القبول في كليات داخل الجامعة ، و تخصصات كليات جامعة الحدود الشمالية ، وقدمنا رابط جامعة الحدود الشمالية على الإنترنت.