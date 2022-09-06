طريقة التسجيل في جامعة الملك فيصل انتساب، تعتبر جامعة الملك فيصل من ابرز واهم الجامعات في الممكلة العربية السعودية والتي تقدم الكثير من التسهيلات والخدمات المختلفة للطلبة في المملكة العربية السعودية وكذلك الطلاب المتغربين والوافدين من خارج المملكة العربية السعودية للتسجيل بهذه الجامعة العريقة وتهتم جامعة الملك فيصل بدارسة المجالات المتنوعة منها العلمية والطبية والهندسية وغيرها.

كيفية التسجيل في جامعة الملك فيصل

يختار الطالب المواد التي يرغب في دراستها في العام الجديد من خلال مجموعة من الإجراءات وهي كالتالي

ادخل إلى منصة الجامعة بالضغط. يتم النقر على العمادات من القائمة الرئيسية التي تظهر عند الضغط على الرابط. اضغط على التعليم الإلكتروني حيث يدرس الطالب من خلال المحتويات التي توفرها المنصة. يتم الضغط على العوامل المتاحة للمتعلمين بطريقة الانتماء التي لا تتطلب منهم حضور المحاضرات. انقر فوق تسجيل المواد. تم النقر على نظام البانر. يتم كتابة اسم الشخص الإداري وكتابة الرمز السري. يتم إكمال الفراغات التي تمثل معلومات عن الطالب حتى يكون التسجيل ناجحًا.

إجراءات القبول في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد

بعد أن يكمل الطالب جميع النقاط الموضحة في طريقة التسجيل في جامعة الملك فيصل يتم التحقق من المعلومات التي قام بتعيينها عند التسجيل، ومن ثم يجب على الطالب اتخاذ بعض الخطوات الأخرى وهي كالتالي

الدخول إلى منصة الجامعة والتأكد من قدرته على الدراسة فيها أو رفضها.

إذا منحته الجامعة فرصة الدراسة هناك، فعليه إرسال بعض البيانات الأخرى المطلوبة، وهي كالتالي

شهادة إتمام المستوى الأخير من التعليم الأساسي.

نسخة من البطاقة الشخصية.

إذا لم يكن الشخص قد ولد في السعودية فعليه إرسال نسخة من جواز سفره.

استمارة الطالب والتوقيع عليها.

جامعة الملك فيصل

دعنا نتعرف قليلا عن جامعة الملك فيصل بعد أن تعرفنا على موضوع مقالنا الرئيسي وهو طريقة التسجيل في جامعة الملك فيصل. تمتلك جامعة فيصل مساحة كبيرة جدًا، وقد تم تأسيسها منذ حوالي قرن من الزمان، ويتم فيها دراسة مختلف المجالات الطبية والهندسية والعلمية.

شروط القبول بالجامعة بنظام الانتساب

بعد أن تعرفنا على طريقة التسجيل لدى جامعة الملك فيصل، لنتعرف على العوامل التي يجب أن يلتقي بها الطالب حتى يتمكن من إكمال دراسته في جامعة الملك فيصل، وهي كالتالي

أن يكون الشخص قد ولد في السعودية، أو أن والدته تحمل الجنسية السعودية.

يجب أن يكون الشخص قد أكمل المستوى النهائي من التعليم الأساسي

يجب ألا يدرس الطالب في أي مؤسسة تعليم عالي أخرى في المملكة العربية السعودية.

إذا تمت الموافقة على تسجيل الطالب في مكان آخر من التعليم العالي في المملكة العربية السعودية، فلن يتمكن من الالتحاق بجامعة الملك فيصل.

يجب أن تكون الفترة بين استكمال المستوى الأخير من التعليم الأساسي أقل من خمس سنوات.

يجب على الطالب تقديم جميع الأوراق المتعلقة باختبارات القدرات والذكاء، وشهادة تثبت معرفة الطالب في المجال الذي درسه من المركز الوطني.

أن لا يكون الطالب قد اجتاز منتصف العشرينات، وذلك في حالة البكالوريوس.

ألا يكون الطالب قد تجاوز منتصف الثلاثينات في حالة الدبلوم.

التأكد من حالة الطالب الصحية وعدم إصابته بأي أمراض معدية.

يجب على الطالب إجراء مقابلة للقبول في الجامعة.

رسوم الانتساب لجامعة فيصل

كما يجب على الباحث الذي يبحث عن طريقة التسجيل في جامعة الملك فيصل أن يعرف الرسوم التي يتوجب عليه دفعها وهي كالتالي

1- رسوم الرسائل القصيرة

يجب على الطالب دفع عشر عملات من العملات المعتمدة في المملكة العربية السعودية في فصل دراسي واحد، حتى تتعرف الرسائل التي يتلقاها الطالب على كل ما هو جديد.

2- أجر الساعة

أن يدفع الطالب مائة وخمسة وستين عملة من العملات المعتمدة في المملكة العربية السعودية في الساعة.

طريقة التسجيل في جامعة الملك فيصل انتساب من افضل الجامعات بالمملكة العربية السعودية والتي تم انشائها منذ حوالي قرن من الزمان وهي من الجامعات المميزة في السعودية والتي تقدم الكثير من الخدمات لسكان السعودية والطلاب من خارجها من البلدان الاخرى.