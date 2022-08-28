طريقة التسجيل في رياض الاطفال بالرياض 1444 ، مع بداية العام الجديد للإلتحاق بالدراسة داخل المدارس ورياض الأطفال والجامعات التعليمية ، تسائل العديد من أولياء الأمور ممن لديهم أطفال حول الطريقة التي تمكنهم من التسجيل لأطفالهم داخل رياض الأطفال في مدينة الرياض في المملكة ، و تتم وفق مجموعة من الخطوات الإلكترونية عبر نظام نور التعليمي الذي توفره وزارة التربية والتعليم لجميع المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية تسجيل الأطفال ، تابعوا معنا .

التسجيل في روضة الأطفال الحكومية 1444

يحرص الكثير من أولياء الأمور على تسجيل أبنائهم في رياض الأطفال الحكومية أو الخاصة التي تمت الموافقة عليها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، حيث تلعب رياض الأطفال دورًا رئيسيًا في بناء شخصية الطفل، وكسر حاجز الخوف والرهبة من التعليم وأنظمة التعليم من خلال والذي سينتقل من الجو الأسري إلى البيئة المدرسية برفقة مجموعة من المعلمين والطلاب، وعملت المملكة العربية السعودية على السماح للطلاب بالتسجيل إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور، بشرط أن يشمل التسجيل كلا من الطلاب السعوديين. والطلاب الأجانب إيمانا برؤية المملكة لحقوق الطفل التعليمية، ويمكن الاستفادة من مجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة نور حيث يمكن لولي الأمر متابعة أنشطة الطفل ودرجات تحصيله بعد تسجيله في إحدى رياض الأطفال لفئته العمرية بشرط أن يكون قد استوفى شروط ومعايير التسجيل تريون.

كيفية التسجيل في رياض الأطفال بالرياض 1444

ضمن المهل الزمنية وبعد استيفاء شرط السن، يمكن لولي الأمر تسجيل طفله في روضة أطفال حكومية إلكترونيًا عبر منصة نور التعليمية وفق مجموعة من الخطوات، وهي

الدخول إلى منصة نظام نور التعليمي مباشرة “”.

اكتب كلمة المرور واسم المستخدم في المساحات المخصصة لذلك.

تسجيل دخول المستخدم بحساب نور.

الضغط على خدمة (تسجيل طالب جديد) وهي إحدى الخدمات في قائمة تسجيل الأبناء.

اكتب رقم التعريف الشخصي أو رقم إقامة الطفل الذي نرغب في تسجيله.

تحديد نوع القرابة بين الولد والولي.

دخول المهنة التي يعمل فيها ولي الطفل.

كتابة البيانات الشخصية التي يتم طلبها من خلال المنصة وهي كالتالي جنسية الأب. جنسية الأم رقم جواز السفر. رقم السجل المدني. تاريخ انتهاء بطاقة الهوية. مصدر الهوية. الاسم الاول للطالب باللغة العربية. اسم الاب بالعربي. اسم الجد بالعربي. اسم العائلة بالعربي الاسم الاول للطالب بالانجليزية. اسم الاب بالانجليزية. اسم الجد بالانجليزية. اسم العائلة باللغة الإنجليزية. تحديد الجنس. تاريخ الولادة. نوع الإقامة. ملكية السكن. منطقة الإقامة. مدينة. حيّ. شارع رئيسي. شارع فرعي. رقم الدار. رقم الهاتف الثابت. رقم الهاتف المحمول. العنوان الوطني. رمز بريدي.

اكتب المعلومات التي تحدد الروضة التي يرغب الوالد من خلالها في تسجيل طفله وهي اسم الروضة. إدارتها التعليمية. مكتب التعليم.

ابدأ عملية التقديم.

تحميل وتحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

أرسل طلب التسجيل وانتظر النتيجة.

ملاحظة يجب على ولي الأمر الاحتفاظ بطلب التأكيد المستلم عبر رابط آلية المتابعة في بريده الإلكتروني أو عبر رسائل الهاتف المحمول، لما له من أهمية في عملية متابعة طلب التسجيل.

مواعيد التسجيل في رياض الأطفال

يبدأ موعد التسجيل في رياض الأطفال لعام 1444 هـ في 28 أكتوبر 1443 م، والذي تم الإعلان عنه رسميًا عبر نوافذ وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، حيث يمكن لأولياء الأمور الشروع في عملية تسجيل أبنائهم في الحكومة. ورياض الأطفال الخاصة التي تم اعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، ويتم التسجيل حسب فئات عمرية محددة، والتي تعتبر شرطًا أساسيًا لقبول طلب تسجيل الطفل في فصول رياض الأطفال، وفقًا لما يعرف بـ نظام المستويات.

شروط تسجيل رياض الأطفال الحكومية عبر منصة نور 1444

وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية مجموعة من الشروط المنظمة لعملية التسجيل في رياض الأطفال. يجب على الآباء ة هذه الحزمة والتأكد من استيفائها قبل التقديم، وهي كالتالي

يجب أن يكون الطفل الراغب في التسجيل حاملاً للجنسية السعودية أو طفلًا أجنبيًا لأم سعودية.

العمر ومتطلبات المرور من بين المستويات العمرية التي أعلنت عنها الوزارة.

في حالة التسجيل ضمن برنامج التدخل المبكر، يجب أن يمر التشخيص من خلال مختصين، ويمكن تقديم تقرير من جهة معتمدة بهذا الشأن.

يشترط إعداد وإرفاق جميع المستندات التي تم تطويرها كشروط داعمة من وزارة التربية والتعليم.

الالتزام بعملية التسجيل الإلكتروني من خلال المنصات التعليمية لرياض الأطفال الحكومية والخاصة في المملكة، ولا تقبل الطلبات الورقية.

يمكن قبول طلبات تسجيل الأبناء في رياض الأطفال الخاصة للطلاب الأجانب والمقيمين في المملكة.

يتم تفعيل التسجيل بعد إدخال الشواغر في النظام من قبل المدرسة واعتمادها من قبل وزارة التربية والتعليم.

إذا كانت المدرسة أو روضة الأطفال العامة أو الخاصة غير مزدحمة ولديها عدد كافٍ من الوظائف الشاغرة، فيمكنها قبول الاستثناءات من خلال التسجيل المباشر.

التسجيل متاح في رياض الأطفال الحكومية بالمملكة طوال العام الدراسي الحالي.

التسجيل لمرحلة ما قبل رياض الأطفال مخصص للطلاب الذين اجتازوا مستويي التسجيل الأول والثاني في العام الحالي.

يتم قبول الطلاب الأجانب من أم سعودية والطلاب الأجانب من مواطني الخليج العربي مباشرة من خلال قائد رياض الأطفال.

كيفية تسجيل الوالدين في نظام نور 1444

الحساب الشخصي لولي أمر الطفل عبر منصة نور هو شرط أساسي لفتح صفحة تسجيل الطفل في روضة الأطفال، وتتم عملية تسجيل ولي الأمر على منصة نور من خلال الخطوات الإلكترونية التالية

الدخول إلى منصة نور الرسمية مباشرة “”.

اضغط على الزر (رابط التسجيل لوالد جديد).

كتابة البيانات الشخصية لولي أمر الطالب متضمنة كل من المعلومات التالية رقم هوية ولي الأمر أو رقم الإقامة ساري المفعول. يتم ملء اسم المستخدم المقترح، وهو رقم المعرف، تلقائيًا بواسطة النظام، ويمكن للوالد تعديله.

انقر فوق علامة التبويب (التالي).

اكتب رقم هوية الطالب أو رقم الإقامة.

أدخل درجة القرابة بين ولي أمر الطالب أو الطالبة.

اكتب تاريخ ميلاد الطفل.

انقر فوق خيار “تسجيل”.

انقر فوق خيار “حفظ”.

معايير وضوابط التسجيل في رياض الأطفال 1444

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن عدد من المستندات الثبوتية والنقاط الخاصة اللازمة لعملية تسجيل الأطفال في رياض الأطفال للعام الدراسي 1444 هـ، وجاءت على النحو التالي

يجب أن يكون لدى الوصي شهادة التطعيمات الأساسية للطفل.

إرفاق صورة من السجل العائلي بشرط أن يكون الطفل مشمولاً به ..

فحص طبي للطفل بمركز صحي معتمد أو عن طريق إحدى الوحدات الصحية بالمدرسة.

في حالة عدم توفر السجل العائلي بسبب الضرر، يمكن للوصي تقديم نسخة مصدقة من شهادة ميلاد الطفل. يجب إرفاق خطاب تسنين من المركز الصحي في حالة عدم توفر شهادة الميلاد.

بالنسبة للأطفال غير المشمولين في خلاصة القيد والذين ليس لديهم شهادات ميلاد ولا يملكون أوراق ثبوتية كافية يتم إرسال أسمائهم إلى مكتب التعليم للتأكد من حقهم في التسجيل في إحدى رياض الأطفال الحكومية.

يجب تأمين أصل جميع المستندات المطلوبة لعملية التسجيل وتقديمها إلى رياض الأطفال لاستكمال المطابقة مع البيانات الإلكترونية التي يتم إدخالها من خلال المنصة.

استيفاء شرط السن للطفل والذي يعتبر أساسياً للقبول.

يتم تحديد مكان روضة الأطفال التي سيتم تسجيل الطالب فيها بناءً على مكان إقامة الطفل أو عنوان معيل الطفل.

الفئات العمرية للتسجيل في رياض الأطفال بالرياض

ضمن الإعلان الرسمي الصادر عن وزارة التربية والتعليم وتنظيم عمل رياض الأطفال، تم تحديد الفئات العمرية للأطفال الذين سيتم قبولهم للتسجيل خلال فترات زمنية، على النحو التالي

الفئة العمرية الأولى تشمل الطفل الذي أكمل السنة الثالثة ولم يبلغ الرابعة بعد. من مواليد 23/1/1439 هـ الموافق 17/10/2017 م لمن ولدوا بتاريخ 22/1/1444 هـ الموافق 2022/02/10 م.

الفئة العمرية الثانية تشمل الطفل الذي أتم السنة الرابعة ولم يبلغ الخامسة من عمره بعد. ولد بتاريخ 23/1/1438 هـ الموافق 24/10/2016 م لمن ولد بتاريخ / 22/1/1439 هـ الموافق 2017/12/10 م

الفئة العمرية الثالثة ويشمل الطفل الذي أتم السنة الخامسة من عمره ولم يبلغ السادسة من عمره بعد. ولد بتاريخ 23/1/1437 هـ الموافق 24/10/2016 م لمن ولد بتاريخ 22/1/1438 هـ الموافق 2017/12/10 م



رابط التسجيل في رياض الأطفال Noor.moe.gov.sa

أولت وزارة التربية والتعليم أهمية لمرحلة رياض الأطفال وحرصت على تأمين كافة المتطلبات لضمان العملية التعليمية لما لها من دور في بناء شخصية الطفل وتوجيهه نحو العلم منذ سنواته الأولى وبناء علاقة قوية مع المؤسسات التعليمية منذ الصغر. لذلك سهلت عملية تسجيل الطلاب في رياض الأطفال من خلال التعريف بمنصة نور التعليمية حيث يمكن لأولياء الأمور زيارة الرابط الرسمي للتسجيل وإدخال بيانات الطفل الشخصية لتسجيلهم في رياض الأطفال المناسبة للفئة العمرية التي ينتمون إليها.

طريقة التسجيل في رياض الاطفال بالرياض 1444 ، اتاحت وزارة التربيةو التعليم نظام نور والذي يمنكم الإستعلام على أي شيء يتعلق بالوزارة ، حيث أتاحت وزارة التعليم العديد من المعايير والضوابط التي تتعلق بإلحاق الطلاب في رياض الأطفال كما تعرفنا اعلاه ، و الفئات العمرية للتسجيل في رياض الأطفال بالرياض .