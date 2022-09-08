طريقة التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل للحصول علي الدعم السكني ،قدمت وزارة الاسكان السعودية عدد من الخدمات التي تساعد في تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية لفئة المطلقات في البلاد ،وبرامج الدعم الأسري وضمان العدالة لهم بالإضافة الى صرف المعاشات اللازمة لهم بشكل ثابت وعلى مدار الشهر وتوفير كافة سبل الراحة والخدمات الاجتماعية والصحية.

كيف أسجل فِيْ مسكني للمطلقات

يمكن لأي مطلقة سعودية التسجيل فِيْ البرنامج السكني تابعة لوزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، من أجل الحصول عليها الدعم السكني ولكل أرملة الحق فِيْ التقدم بطلب للحصول على دعم سكني بالشُروطْ الآتية شُروطْ الدعم السكن الجديد الذي أنشأته وزارة الإسكان فِيْ القائمة الجديدة للدعم، ومن بين الدعم الذي قدمته وزارة الإسكان الدعم السكني للسيدات أو الفتيات اللواتي كان من أهم شُروطْه عدم زواج الفتاة بعد إتمامها 25 سنة، أو الفتاة التي توفِيْ والداها قبل بلوغ سن الخامسة والعشرين عامًا أو الفتاة مجهُول أهلها أو والداها.



شُروطْ الدعم السكني للمطلقات

الوضع السكني فِيْ السَعُودِيْة له عدة شُروطْ للمطلقات للحصول على دعم السكن. هذه الشُروطْ هِيْ كَمْا يلي:

يجب أن تعول المطلقة ولداً أو أكثر على أن لا يزيد عمر أحد أطفالها عن 25 عاماً. أن يكون قد مضى على طلاقك عامين أو أكثر.

شروط دعم السكن للأرامل

لا تختلف شُروطْ دعم السكن للمطلقات كثيراً عن دعم الإسكان للأرامل شُروطْ إعالة الأرامل هِيْ كالتالي:

يجب أن يكون قد مضى عامان أو أكثر على وفاة الزوج.

يجب أن يكون الأب متوفى.

أن يكون الزوج المتوفى سعودي الجنسية.

خطوات تسجيل سكاني للمطلقات

تسجيل الدخول لي رَابِطْ سكني.

إحضار خلاصة القيد أو بطاقة الحالة الاجتماعية.

تسجيل البيانات الشخصية مثل (رقم الجوال، الهُوية، تاريخ الميلاد).

التحقق من الرمز المرئي.

الحصول على رقم الوصول على الهاتف المحمول.

افتح الصفحة الرئيسية للموقع. سكني .

نقوم بتسجيل الدخول باستخدام المعرف وكلمة المرور.

أكَمْل البيانات المطلوبة مع تفصيل DNI للراتب أو نموذج الدخل الشهري.

بعد الانتهاء من تسجيل جميع المعلومات المطلوبة، لا يستغرق القبول المبدئي لطلب الدعم وقتًا طويلاً الدعم يمكنك للتواصل مع سكاني مع الاتصال بالرقم الموحد.

شُروطْ دعم السكن

توضح أنظمة الإسكان فِيْ بعض بنودها بعض الشُروطْ العامة للدعم كانت شُروطْ الإقامة على النحو التالي:

الدعم السكني وهِيْ محجوزة للسعوديين من الرجال والنساء غير السعوديات، بشرط أن تتزوج من سعودي ولديها أطفال لا يبلغ أكبرهم سن الخامسة والعشرين.

يجب أن تكون الأسرة التي ترغب فِيْ الاستفادة من الدعم السكني مقيمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وقد تم إحالة من هاجروا خارج البلاد لتلقي العلاج أو التعليم من هناك.

لا يصرف الدعم السكني لمن لديه منزل جيد.

رقم صرف دعم السكن الاسرة السَعُودِيْة اكثر من مرة.

لا يمكن أن يتم ذلك صرف دعم السكن للعائلة التي تمتلك سكنًا لائقًا باسمها لمدة 5 سنوات.

أهداف البرنامج السكني

أشر إلى البرنامج السكني تحقيقا لرؤية الحكومة السَعُودِيْة التي تبذل جهدا كبيرا لدعم الأسر المحتاجة المستوفِيْة لشُروطْ وزارة الإسكان وخاصة المطلقات والأرامل. البرنامج السكني تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع فِيْ توزيع الدعم مع مراعاة مختلف طبقات المجتمع السعودي فِيْ جميع أنحاء مبادرات دعم الإسكان.

كيفِيْة احتساب مبلغ المساعدة السكنية للمطلقات والأرامل

اكثر وضوحا البرنامج السكني تلك النسبة دعم النساء المطلقات تصل الأرامل إلى 100٪ من قيمة القرض العقاري المدعوم والبالغة 500 ألف ريال سعودي، حتى تتمكن المرأة السَعُودِيْة من امتلاك منزلها الأول، ودعا من أجله الراغبين فِيْ الاستفادة من الدعم للدخول إلى صفحة الموقع السعودي. . وزارة الإسكان وتسجيل البيانات المطلوبة فِيْ سياق ذي صلة. شُروطْ الإعفاء أعلنت وزارة المالية أن الأسرة السَعُودِيْة لا تستطيع سداد أي قروض سكنية. الإقامة من خلال موقع الويب الخاص بك.

حاسبة دعم الإسكان

كَمْا أعلنت وزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، فمن الممكن المطلقات تعرُّف دعم الإسكان، يمكن للنساء والرجال أيضا حساب الدعم تسجيل بعض البيانات الأساسية المتعلقة بمبلغ الدخل وأفراد الأسرة، بالإضافة إلى المدة المحددة للتمويل، والتي يسجلها المستفِيْد كَمْا فِيْ الجدول السابق.

رقم سكني موحد للتواصل مع العملاء

إطلاق وزارة الإسكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة 3 طرق التواصل مع المواطنين الراغبين فِيْ الحصول على خدمات من وزارة الإسكان وأهمها الدعم السكني، فهذه الطرق هِيْ كالتالي:

خدمة الاتصال بالرقم الموحد (199099). تواصل معنا عبر موقع سكني. المستفِيْدون من الخدمة على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر.

الخدمات السكنية

تقدم وزارة الإسكان السَعُودِيْة، عبر موقعها الإلكتروني “سكني”، عددًا كبيرًا من الخدمات، خلال حزمة الإصلاحات الجديدة التي ذكرتها الحكومة السَعُودِيْة، من الخدمات (للإيجار) إلى العقارات السكنية إلى الأراضي المجانية. للشُروطْ والأحكام اللازمة.

حالات عدم سداد تمويل الإسكان

كشفت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السَعُودِيْة، أن هناك أكثر من حالة تمنع الحصول على حصص الوحدات السكنية، ومن بين هذه الحالات مواطنون استفادوا من الدعم الإسكاني وتعرضوا لضيق أو حادث أو لا قدر الله، العجز، فِيْ حالة وفاة رب الأسرة المسجل باسمه، لا تتم معالجة التمويل، والحصول على أي حصة من عائلة المتوفى.

أحدث المشاريع السكنية

يعد مشروع لؤلؤة ديار الواقع فِيْ مدينة ينبع بالمدينة المنورة من أحدث المشاريع الإسكانية التي توفر 1182 وحدة سكنية متنوعة وقد تم تسليم المرحَلْة الأولى من المشروع اليوم بعد تنفِيْذ خدمات المشروع الرئيسية مثل توافر الكهرباء والمياه والصرف الصحي. كَمْا يقدم مشروع سكني 96 مشروعًا جديدًا فِيْ البناء يوفر 141 ألف منزل مختلف.

طريقة التسجيل في سكني للمطلقات والأرامل للحصول علي الدعم السكني كذلك وفرت عدد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المواطن التواصل مع المؤسسات الاجتماعية والصحية وإجراءات الحجوزات الخاصة بهم بالإضافة الى المشاريع السكانية لهم.