طريقة التسجيل في قرض سلفة وشروط الحصول على التمويل في 10 دقائق

كيفية التسجيل للحصول على قرض مسبق وشروط تمويل السلفة وهو ما يبحث عنه كثير من الناس في المملكة العربية السعودية ، والذين يسعون للحصول على تمويل نقدي سريع لحل مشاكل مالية أو القيام بمشاريع لتحسين مستوى الدخل ، لذلك يجد الكثيرون ذلك منصة متقدمة من أنسب الحلول للمواطنين السعوديين الراغبين في الحصول على قروض مالية دون شروط معقدة.

أين تجد ذلك قروض منصة مسبقة يتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية وأن فترات السداد طويلة وسهلة ، بالإضافة إلى هامش ربح تنافسي ، كما أن إيداع التمويل مقدمًا سريع جدًا ، بحيث يمكنك التسجيل بسهولة في منصة سلفا من خلال الموقع الإلكتروني والتسجيل البيانات ثم الضغط على طلب التمويل ، لذلك نكشف لكم في هذا التقرير التفصيلي كيفية التسجيل في منصة Advance والشروط المطلوبة وآلية الدخول.

كيفية التسجيل للحصول على قرض مسبق

سجّل الدخول إلى Google Drive واكتب رابط النظام الأساسي قرض سلفاه.كوم .



. قم بتسجيل حساب جديد أو اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور إذا كنت مسجلاً بالفعل.

يتم إدخال رقم المعرف والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول وكلمة المرور ، كل منهم مملوء في صندوقه الخاص.

تأكد من كتابة كلمة المرور المكونة من أحرف كبيرة وصغيرة وأرقام ، وهي مطلوبة باللغة الإنجليزية.

انقر فوق الخيار لقبول الشروط والأحكام.

تحديد مبلغ التمويل.

انقر فوق طلب المتابعة.

انتظر حتى يتم الرد من المسؤولين.

بعد التسجيل مع منصة متقدمة يمكنك الآن الاختيار طلب التمويل إذا كنت تتفق مع الظروف قرض مقدم والتي يمكنك متابعتنا عبرها الارتباط المتقدم.

شروط التمويل على شكل قرض مقدم

يجب استيفاء هذه الشروط للحصول على تمويل شخصي من منصة متقدمة والتي تضمنت ما يلي:

ألا تقل مدة التعيين لمقدم الطلب عن ستة أشهر في القطاع الخاص.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا تقل مدة التعيين للمتقدم عن ثلاثة أشهر في القطاع الحكومي.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 23 سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

الحد الأدنى للراتب الشهري خمسة آلاف ريال سعودي.

مزايا الحصول على قرض مقدم

تسهيل السداد.

في حالة استيفاء مقدم الطلب للشروط ، سيتم الموافقة عليه فورًا للحصول على القرض.

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

دفع أقساط القرض لا يتطلب تحويل الراتب.

تتيح للعميل سداد أقساط القرض كما يحلو له من فترة تتراوح من شهر إلى ستة أشهر ، على أن يتم سداد القسط في اليوم الثامن والعشرين من كل شهر ، والحصول على القرض من منصة متقدمة في غضون ربع ساعة لتحسين مشروعك أو بدء مشروعك الخاص ، ستعمل المملكة على تطوير رؤيتها لعام 2030 وتحسين مستوى معيشة أطفالها.

شروط الاستفادة من التمويل الشخصي من السلفة

الكشف عن الموقع لمنصة متقدمة الآليات اللازمة للحصول عليها التمويل المسبق والتي تضمنت كل ما يلي:

أن يكون المتقدم من أب وأم سعوديين.

أن يكون عمر المتقدم 25 عامًا أو أكثر.

ألا يقل الدخل الشهري عن 3 آلاف ريال.

استمرار عمل مقدم الطلب لمدة لا تقل عن 6 أشهر سواء في القطاع الخاص أو العام.

تسجيل الدخول إلى المنصة

يمكن للمواطنين والمقيمين السعوديين الراغبين في التسجيل على منصة سلفا اتباع عدة خطوات وهي كالتالي:

سجل رقم الهوية الوطنية الخاصة بك.

اكتب كلمة المرور.

انقر فوق المربع الموجود بجوار المربع تذكرني لاحقًا.

انقر فوق تسجيل الدخول.

لقد جئنا إلى هنا ، وصلنا إلى ختام الشرح كيفية التسجيل للحصول على قرض مسبق وشروط الحصول على التمويل في 10 دقائق.