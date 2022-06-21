طريقة التسجيل في منصة احسان كمستفيد ومتبرع 1443 وشروط التقديم

طريقة التسجيل في منصة إحسان بصفته مستفيدًا وفاعلًا فهو من أهم البرامج الخيرية التي تقدم المساعدة والدعم لعدد كبير جدًا من المواطنين السعوديين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، حيث أن مساعدات وخدمات إحسان واسعة جدًا وواسعة الانتشار ، لذا عدد كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود والمحتاجين يسارعون إلى التسجيل في المنصة وهذا للحصول على الدعم والمساعدة من المنصة ، ولا يقتصر التسجيل على المستفيدين فقط ، بل يستطيع المواطن التبرع للفقراء والمحتاجين والمنخفضين. – دخل الأسر من خلال المنصة الخيرية ، وذلك لأن المنصة تحت إشراف جهات حكومية ومراقبتها من قبل أكثر من 18 جهة رقابية ، لذا فهي من أكبر البرامج الخيرية التي تسعى إلى تحسين أوضاع المملكة. وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمواطنين المحتاجين.

كيفية التسجيل في منصة إحسان كمستفيد 1443

قمت بإنشاء منصة خيرية الكترونية تابعة للمؤسسة ليتمكن المواطنون من التسجيل من خلالها ، وتقديم طلب المساعدة ، وخطوات التسجيل كمستفيد هي:

أولا ، قم بتسجيل الدخول إلى منصة إحسان الخيرية ه.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل ، ثم اختر إنشاء حساب.

سيظهر نموذج التسجيل. أدخل البيانات المطلوبة (الاسم ، البريد الإلكتروني ، رقم الجوال).

بعد ذلك ، اكتب رمز التحقق الذي يظهر أمامك على الصفحة.

ثم اضغط على أيقونة إنشاء حساب.

سيتم إرسال رمز تأكيد التسجيل ، أدخله.

ثم انقر فوق حساب تسجيل الدخول.

التسجيل في منصة إحسان كمتبرع

جمعية الإحسان الخيرية من أكبر الجمعيات الخيرية التي تقدم الكثير من المساعدات والخدمات العامة والفردية للمواطنين. كما يمكنك التواصل مع العائلات المحتاجة والتبرع لها. يمكنك أيضًا التبرع لمنصة Salfa من جميع أنحاء المملكة ، لكن عليك التسجيل في المنصة أولاً والطريقة هي:

قم بتسجيل الدخول إلى منصة إحسان الإلكترونية.

ثم اضغط على أيقونة المتبرع.

سترى على الفور جميع الأنشطة والمشاريع والمشاريع التي تقدمها المنصة الخيرية للفقراء.

حدد الكيان الذي تريد التبرع له وانقر عليه.

بعد ذلك ، سيُطلب منك إدخال بعض البيانات.

ثم حدد مبلغ التبرع وطريقة الدفع.

ثم انقر فوق رمز تسجيل الدخول.

هذه هي الطريقة التي سيتم بها إرسال تبرعك إلى المنصة الخيرية ، ويمكنك تحديد الجهة التي تريد التبرع لها.

طرق التواصل مع المنصة الخيرية

هناك العديد من الطرق التي تساعد على التواصل مع المنصة الخيرية سواء من خلال التسجيل من خلال المنصة الخيرية الإلكترونية ، أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها عبر تويتر. كما يمكنك الاتصال برقم المنصة وهو 8001247000 ويمكنك التبرع للمنصة عن طريق إرسال رسالة إلى الرقم 5005.

شروط التسجيل في منصة إحسان 1443

تعتبر المنصة الخيرية من أهم وأكبر المؤسسات الخيرية السعودية التي تقدم الدعم والمساندة بجميع أشكالها وأنواعها للمواطنين المحتاجين. الوصول إلى المنصة الخيرية ، وشروط التسجيل كمستفيد أو متبرع هي:

يجب أن يكون طالب التسجيل مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب رقم جوال سعودي.

لدى مقدم الطلب بريد إلكتروني حتى تتمكن المنصة من التواصل مع مقدم الطلب من خلاله.

شروط الحصول على المساعدة من المنصة الخيرية

تضع المؤسسات الخيرية مجموعة من القواعد والضوابط للحصول على الدعم لمن هم مؤهلون. الشروط هي:

أن يكون المتقدم مقيمًا في المملكة العربية السعودية.

منصة المساعدات الخيرية الخيرية حق للمواطن السعودي فقط.

التسجيل في المنصة الخيرية عن طريق البريد الإلكتروني.

اكتب بيانات التسجيل بشكل صحيح حتى يتم الاتصال بك للحصول على المساعدة.

الفئات المستهدفة للحصول على المساعدة من منصة الخيرية

هناك الكثير من المساعدات والتبرعات وكافة وسائل الدعم التي توفرها المنصة الخيرية للمواطنين والمستفيدين ، وتحرص المؤسسة دائمًا على تقديم الدعم لمن يستحقه من الأسر المحتاجة من ذوي الدخل المحدود والفقراء الذين ليس لديها دخل شهري ثابت ، كما أنها تقدم الدعم للمطلقات والأرامل ومن يعانون من أمراض مزمنة.

منصة إحسان الخيرية

تعتبر المنصة الخيرية من أهم وأكبر المنصات والجمعيات الخيرية في المملكة العربية السعودية ، وهدفها الأساسي مساعدة جميع المواطنين من كافة الفئات والفئات الاجتماعية ، حيث أنها تقدم المساعدات المالية وذات الصلة للمحتاجين والفقراء والمنخفضين. – عائلات الدخل ، كما يمكنك من خلال المنصة الخيرية التبرع للأسر المحتاجة ودفع زكاة الفطر.

ما هي مجالات التبرع في المنصة الخيرية؟

هناك العديد من المجالات والفئات التي تستهدف المنصة الخيرية التبرع لها ، ووجهات التبرع كثيرة ، وهي: