طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 ، قد سعى الكثير من الأفراد ممن يحصلون على الضمان الاجتماعي من الحكومة السعودية و الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والموارد البشرية حول التعرف على كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي 1444 الحديث ، والذي يمكنهم من الاستفادة من الضمان الاجتماعي ، حيث أن النظام المتطور الذي يعمل على تعزيز مفهوم الإنتاجية لدى الأشخاص وتجنب الاعتياد على الاستهلاك ، تابعوا معنا

نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444

تمت الموافقة على نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد لتحقيق مجموعة من الأهداف المدرجة في الحماية الاجتماعية ؛ ومن أبرز هذه الخدمات تقديم الدعم النقدي وخدمات التأهيل والتدريب، بالإضافة إلى الخدمات الهادفة إلى التمكين والتوظيف. كما تهدف إلى ضمان وصول الأموال إلى من يستحقها وخاصة أموال الزكاة. ومن أبرز أهدافها تطوير مهارات القوى العاملة وتعزيز قدرات الأفراد المؤهلين من أجل تحسين نوعية الحياة الاجتماعية والاقتصادية لهؤلاء الأفراد.

تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بدء تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور للعام الحالي 1444 والذي صدر بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 32) وتاريخ 1444/2/4 هـ. هو دعم مناسب للأسر المصنفة على أنها الأكثر احتياجًا وتستحق مزايا الضمان الاجتماعي، ويهدف البرنامج الجديد إلى ضمان تغطية هذه الأسر لاحتياجاتها الأساسية، وتحقيقاً لأهداف نظام الضمان الاجتماعي الجديد المتطور. تم الأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات الدولية وأكثرها جودة في العديد من البرامج المماثلة في دول أخرى، مع آلية تهدف إلى تحقيق المحاور الثلاثة التالية

مجتمع نابض بالحياة.

الاقتصاد المزدهر

بلد طموح.

كيفية التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور 1444

توضح الخطوات الآلية ما يجب اتباعه في طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

تسجيل الدخول إلى بوابة التنمية الاجتماعية.

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة الإلكترونية أو إنشاء حساب مستخدم جديد.

اختيار معاش الضمان من بين الخدمات الالكترونية المتاحة.

أدخل البيانات الشخصية المطلوبة.

إرفاق المستندات المطلوبة.

انقر فوق “التالي” ثم تحقق من المعلومات.

انقر على أيقونة الإرسال.

قرارات الضمان الاجتماعي الجديدة 2022

لم تقتصر القرارات المدرجة في النظام الجديد على إجراءات التعديلات الخاصة بالفئات المؤهلة، ودعم الأسر المحتاجة، وتحديثات التمكين والتوظيف. ومع ذلك، امتدت هذه القرارات إلى منصة الضمان الاجتماعي، حيث تم إجراء العديد من التحديثات لتتوافق مع الآلية التي يعمل بها نظام الضمان المطور، ودُعي الأفراد المؤهلون للتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذي أعلن عن الاستلام. من طلبات التسجيل اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2022 م، كما أشارت وزارة الموارد والتنمية إلى أن المنصة الحالية والجديدة ستعمل بالتوازي حتى 23 مايو 2022 م، حيث سيتم إغلاق المنصة الحالية يوم هذا التاريخ.

كما ستتم عملية تحويل المستفيدين بشكل تدريجي بعد الانتهاء من ة ودراسة الحالات المستحقة، وفق الشروط والأحكام المعتمدة من قبل وزارة النظام الاجتماعي الجديد.

تغطية فئات مطوري الضمان الاجتماعي

الفئات التي يغطيها نظام الضمان الاجتماعي المطور هي كما يلي

زوجة المواطن السعودي المطلقة والأرملة.

أبناء أرملة سعودية ومطلقة من زوج غير سعودي.

المعوقون والأيتام والأرامل.

ومع ذلك، هناك عدة شروط يجب أن تنطبق على هذه الفئات، وهي الشروط المذكورة أدناه.

شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1444

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم المعايير والشروط التي يجب أن يستوفيها الأفراد حتى يتمكنوا من التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد المطور. هذه الشروط هي كما يلي

الزوجة والمطلقة والأرملة لمواطن سعودي لديها أبناء سعوديين، بشرط أن يكونوا هم وأمهم مقيمين في المملكة بشكل دائم، مع ضرورة الحصول على إقامة سارية المفعول.

أبناء أرملة سعودية ومطلقة من زوج غير سعودي بشرط أن تكون إقامتها في المملكة دائمة وأن تمتلك إقامة سارية المفعول وإثبات زواج رسمي.

الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام والأرامل الذين لديهم أطفال بشرط أن يكون لديهم بطاقة مواصلات سارية.

التاريخ المحدد للدفع

أعلنت وزارة الموارد والتنمية السعودية، أن عملية ة الحالات والتأكد من مدى أحقيتها للأفراد المتقدمين حديثاً ستبدأ خلال شهر ديسمبر من العام الجاري، وخلال هذا الإعلان، أشارت الوزارة إلى أن إيداع المعاش الأول للمستحقين. سيكون في يناير، ويمكن للأفراد المؤهلين تقديم اعتراضات على قرارات الأهلية في غضون فترة زمنية. فترة زمنية لا تزيد عن 30 يومًا من تاريخ إخطار الوزارة للفرد بالقرار، على أن تتم ة الاعتراضات المقدمة وفق مجموعة من القواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة، ويحتسب المعاش للمستحقين. الأفراد حسب الآلية المعتمدة من الوزارة والموضحة أدناه

رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

يمكن التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 من خلال الرابط “” وهو الرابط للمنصة الجديدة المخصصة من قبل الوزارة لتسجيل الفئات المستحقة لمخصصات الضمان الاجتماعي في المملكة وفق النظام الجديد والمتطور، مشيرا إلى أن المنصة الحالية ستظل تعمل حتى 23 مايو 2022 وهو تاريخ إغلاقها.

وفي الختام تعرفنا على طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444 ، و الإعلان عن منصة جديدة لتسجيل الأفراد المؤهلين للضمان ، و شروط الضمان الاجتماعي الجديدة 1444 ، والقرارات الضمان الاجتماعي الجديدة 2022