طريقة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية عن تاريخ التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي لجميع ذوي الدخل المحدود، وسيكون التطبيق مفتوحًا حتى يتم إغلاقه من قبل البرنامج، حيث لا يوجد تاريخ محدد لإغلاق الأمان للمنتسبين الجدد، و سنشرح من خلال مقالنا كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي 1444 المطور حديثاً وأهم التفاصيل المتعلقة به.

كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي المطور حديثًا 1444

يمكن لمواطني المملكة العربية السَعُودِيْة التسجيل بالضمان المطور من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية، وهذه هِيْ طريقة التسجيل الصحيحة للضمان، وهِيْ كالتالي

أدخل الموقع وزارة الموارد البشرية

ثم، من القائمة الرئيسية، انقر فوق حقل تسجيل الدخول.

انقر فوق سجل جديد.

أدخل رقم الهُوية وتاريخ الميلاد فِيْ المكان الصحيح.

اكتب كلمة المرور بالطريقة الصحيحة.

أدخل رمز التحقق الذي سيظهر على الشاشة.

اقرأ جميع الشُروطْ واقبلها.

ثم أدخل جميع البيانات الشخصية اللازمة مع إضافة بيانات المنزل والعمل.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

انقر فِيْ حقل السجل الجديد.

لذلك، لقد أكَمْلت التسجيل فِيْ الموقع.

يرجى محاولة تسجيل الدخول، واكتب اسم المستخدم، ورقم الهُوية، ثم أضف كلمة المرور بنجاح.

انقر فوق حقل تسجيل الدخول.

استفسار عن الضمان

يمكن لجميع المستفِيْدين من الضمان المطور الاطلاع على هذا الدعم الاقتصادي، وكذلك المساعدة من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد، باستخدام رقم الهُوية فقط، وخطوات الاطلاع على الضمان مفصلة أدناه، وهِيْ كالتالي

ادخل على الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية.

ثم، من القائمة الرئيسية، حدد علامة التبويب “الخدمات الإلكترونية”.

انقر فوق المربع للاطلاع على حالة الضمان المطوَّر.

أدخل اسم المستخدم فِيْ مكانه الصحيح.

أدخل كلمة المرور بشكل صحيح.

أدخل رمز التحقق الذي سيظهر أمامك على الشاشة.

انقر فِيْ حقل العرض.

بعد ذلك، سيتم الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بالضمان الذي تم تطويره.

تم تطوير رَابِطْ تسجيل الضمان

يبحث العديد من المواطنين والمستحقين للتأمين المطوَّر عن رَابِطْ للتسجيل من أجل التعرف على كل المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الموارد لجميع الأسر الفقيرة والمعروف عنها محدودية الدخل، وهذا هُو يتم عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد، وتسجيل الجهات المعنية بالوزارة فِيْ هذا البرنامج.