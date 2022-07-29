طريقة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي والاستفادة من 31 ألف ريال سعودي

كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي أن العديد من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يبحثون عن معاش الضمان الاجتماعي والتي تبلغ أكثر من 31 ألف ريال سعودي للأسرة السَعُودِيْة، وفق عدة شُروطْ يجب توافرها فِيْ الراغبين. سجل للحصول على الضمان الاجتماعيأين حدث هذا معاش الضمان الاجتماعي للمواطنين السعوديين باستثناء بعض الحالات الخاصة التي نبرزها لكَمْ من خلال الفقرات التالية موقعكَمْ أنارني.

تطورت أهداف نظام الضمان الاجتماعي عام 1444 هـ

يهدف نظام الضمان الاجتماعي إلى تقديم العديد من الخدمات للفئات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا للدخل، ويستهدف المحتاجين بكل أنواع الدعم، ويوفر النظام تحسينًا مستمرًا للنظام، مما يتيح للمستفِيْدين الحصول على الدعم المالي، مع مراعاة جميع الأسر الفقيرة، وتأهِيْل المستفِيْدين لفرص عمل من خلال التدريب ومراحَلْ أخرى مختلفة من الدعم.

كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

يمكن للمواطنين المستوفِيْن للشُروطْ والمعايير التقدم بطلب للحصول على الضمان الاجتماعي باتباع الخطوات التالية



دخول الموقع وزارة العمل. انقر فوق الخدمات الإلكترونية. اختيار الخدمات الإلكترونية للمنشآت. انقر فوق مستخدم جديد. سجل البيانات المطلوبة. اضغط على الكلمة التالية. تسجيل رقم الجوال. ثم انقر فوق حفظ. سوف تتلقى رسالة على هاتفك للتأكيد. الآن يمكنك تفعيل وإنهاء عملية التسجيل.

شُروطْ الاستفادة من الضمان الاجتماعي

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض معايير استفادة الأسر السَعُودِيْة من معاش الضمان الاجتماعي، ومنها ما يلي



يصرف معاش الضمان الاجتماعي فقط للمواطنين السعوديين وهناك حالات خاصة مثل زوجة مواطن سعودي وأرملة.

فقط للمواطنين السعوديين وهناك حالات خاصة مثل زوجة مواطن سعودي وأرملة. يجب أن يكون متلقي معاش الضمان الاجتماعي موجودًا على أرض سعودية وله إقامة دائمة هناك، ولا يُسمح له بمغادرة البلاد إلا لمدة 90 يومًا.

دفع معاش تقاعدي الضمان الاجتماعي بالنسبة لأولئك الذين لديهم عائلة.

بالنسبة لأولئك الذين لديهم عائلة. لا يصرف معاش الضمان الاجتماعي لمن هُو فِيْ السجن أو فِيْ نزل أو فِيْ المؤسسات الخيرية التي تدعمها المملكة.

يُدفع معاش الضمان الاجتماعي للرجل دون سن 18، وإذا كان حاصلاً على تعليم جامعي فِيُْسمح له بالدفع حتى بلوغه 26 عامًا.

يتم دفع المعاش التقاعدي الضمان الاجتماعي للفتيات ما لم تكن متزوجًا أو عاطلاً عن العمل.

كيفِيْة تحديث معلومات الضمان الاجتماعي

وأوضحت وزارة الموارد البشرية الآليات المتعلقة بأهمية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي أيّ يمكنك اتباعها من خلال الخطوات التالية



تسجيل الدخول على رَابِطْ الوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

. ة وتعديل البيانات الجديدة حسب المستجدات التي حدثت فِيْ الفترة السابقة.

بعد تحديث بياناتك الشخصية، يمكنك الآن النقر فوق حفظ.

انقر فوق إرسال الطلب.

المستندات المطلوبة للتسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي

نسخة من DNI عندما تبلغ من العمر 18 عامًا.

الإقامة فِيْ نطاق الخدمات المكتبية.

تقديم شهادة طبية من المستشفى.

دراسة حالة من خلال الزيارات الميدانية.

الفئات المستهدفة من الضمان الاجتماعي السعودي

يمكن للعديد من المواطنين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة الحصول على دعم طويل الأمد من الضمان الاجتماعي ومن خلال التسجيل اشتملت هذه الفئات على ما يلي

الذين بلغوا سن الشيخوخة هم رجال ونساء لا يستطيعون العمل.

من أصيب لا قدر الله بعجز أو عجز.

ارمل ومطلق.

زوجة الغائب.

زوجة المختفِيْن

أولئك الذين ليس لهم عائلة إلا الله.

شُروطْ جديدة للضمان الاجتماعي للمرأة المطلقة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخرًا عن حزمة جديدة من الشُروطْ والأحكام الخاصة بالمطلقات للحصول على الضمان الاجتماعي، كان أبرزها ما يلي

يجب أن تكون المرأة سعودية أو مطلقة أو أرملة متزوجة من سعودي.

أن يكون المطلق عاطلاً عن العمل.

لم يتجاوز عمرك 65 عامًا.

أن تكون مقيمًا دائمًا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

ليس لديك مصدر دخل.

مبلغ معاش الضمان الاجتماعي

المحدد وزارة الموارد البشرية المستفِيْدين مني معاش الضمان الاجتماعي مبلغ يصل إلى 9400 ريال ويزيد المبلغ فِيْ حال فرض أي ضرائب إضافِيْة بمقدار مائة ريال بشرط ألا يتجاوز عدد أفراد الأسرة 8 أفراد أي الحد الأقصى لمبلغ المستفِيْد 31100 ريال سعودي. . لذلك، يجب على جميع المواطنين الذين يستوفون المعايير استخدام كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي.



حيث أن الأسرة المكونة من 6 أفراد تتقاضى معاشًا تقاعديًا قدره 2،420 ريالًا سعوديًا، وتتكون من 5 أفراد يتقاضون معاشًا قدره 2،140 ريالًا سعوديًا، وتتقاضى الأسرة المكونة من أربعة أفراد معاشًا تقاعديًا قدره 1،855 ريالًا سعوديًا.

مواعيد صرف رواتب الضمان الاجتماعي

بينما يستعد الكثيرون دفع أجور الضمان الاجتماعي من المقرر له خلال الوقت المحدد لكل شهر ميلادي، حيث يصرف راتب الضمان الاجتماعي على النحو التالي

سيتم الصرف فِيْ 1 رمضان 1444 هـ وسيتم صرف راتب شهر أبريل 2022.

1 شوال 1444 هـ يصرف راتب شهر مايو 2022 م.

سيتم الصرف فِيْ اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الهجري، وسيتم صرف راتب شهر يونيو 2022.

فِيْ الأول من ذي الحجة يصرف راتب شهر تموز.

الاثنين 1 محرم 1443 الموافق 9 أغسطس 2022.

الأربعاء 1 صفر 1443 الموافق 8 سبتمبر 2022.

الخميس 1 ربيع الأول 1443 الموافق 7 أكتوبر 2022.

الأحد 2 ربيع الثاني 1443 الموافق 7 نوفمبر 2022.

الأحد جمادى الأولى 1443 الموافق 5 ديسمبر 2022.

تم تطوير تواريخ دفع رواتب الضمان الاجتماعي الجديدة عام 1443

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المواعيد الجديدة لصرف راتب الضمان الاجتماعي الجديد الذي تم تطويره، والذي اشتمل على ما يلي

أبريل 2022 3/4/2022 مايو 2022 5/2/2022 يونيو 2022 31/5/2022 يوليو 2022 30/6/2022. أغسطس 2022 8/28/2022.

يصرف راتب شهر سبتمبر 2022 يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر الموافق الأول من ربيع الأول 1/3/1444.

مَوعِد سداد القسط الثالث للضمان الاجتماعي

وبدأت المشاورات مؤخرا حول مَوعِد إيداع الدفعة الجديدة من الضمان الاجتماعي للمستفِيْدين والمخطط لها لهم بعد أن تمكنوا من صرف الدفعة السابقتين.

ما هُو راتب الضمان الاجتماعي لكل أسرة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القيمة الاقتصادية المستحقة لكل أسرة من المستفِيْدين من راتب الضمان الاجتماعي، والتي كانت على النحو التالي

إذا كانت الأسرة تتكون من 3 أفراد، على سبيل المثال، فإن حد الإنفاق هُو 3،140 ريال سعودي، وفِيْ هذه الحالة يحق للأسرة 1،885 ريال سعودي.

إذا كان عدد أفراد الأسرة 2 فإن الحد الأقصى هُو 2،570 ريال، والديون 1،285 ريال.

فِيْ الختام نتمنى أن نكون واضحين. كيفِيْة التسجيل فِيْ الضمان الاجتماعي وتستفِيْد من 31 ألف ريال سعودي.