طريقة التسجيل فِيْ العنوان الوطني للأفراد والمؤسسات 1444

يعد التسجيل بالعنوان الوطني السعودي للأفراد والمؤسسات داخل المملكة العربية السَعُودِيْة من أهم الخدمات الحكومية المقدمة لجميع السعوديين اليوم. منذ أن أصبحت القيادة الوطنية لأي فرد أو مؤسسة داخل المملكة مطلبًا أساسيًا وأساسيًا لتسيير العديد من المصالح والخدمات الحكومية المتنوعة، وهذا ينطبق على الجميع، سواء أكانوا أبناء الدولة وأبنائهم أو أي فرد. مقيم فِيْها، وما يلي من خلال موقع ثقافني يشرح بالتفصيل طريقة التسجيل على العنوان الوطني للمملكة العربية السَعُودِيْة.

التسجيل على العنوان الوطني 1444

يمكن التسجيل فِيْ الموطن الوطني باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى الصفحة الرسمية لبوابة الحكومة السَعُودِيْة gov.sa

قم بتسجيل الدخول عن طريق إدخال معلومات حساب المستخدم الخاص بك على منصة أبشر.

انقر فوق الزر (بدء الخدمة) أو انتقل مباشرة إلى تسجيل الدخول إلى رَابِطْ البريد السعودي

تسجيل الدخول إلى منصة البريد السعودي من خلال بيانات الوصول الوطنية الموحدة.

أدخل جميع البيانات المطلوبة بما فِيْ ذلك بيانات المستخدم ومكان الإقامة بالتفصيل.

ثم انقر فوق (تسجيل).

ستتم معالجة طلب الحصول على موطن وطني فِيْ غضون فترة أقصاها 24 ساعة.

سيتم أيضًا إخطار المستخدم لاحقًا برقم المعاملة لطلب العنوان الوطني.

فِيْ القسم التالي يمكنك الاطلاع بالتفصيل على خطوات التسجيل فِيْ العنوان الوطني

شُروطْ إنشاء عنوان وطني

من أهم متطلبات وشُروطْ التسجيل فِيْ الموطن الوطني ما يلي

إحضار صورة من بطاقة هُوية المواطن.

إحضار صورة من بطاقة الإقامة للمقيم.

توضيح رقم السجل التجاري للمؤسسات والشركات.

أدخل رقم المبنى الخاص بالمستخدم والمكون من أربعة (4) أرقام.

حدد اسم الحي الذي يقع فِيْه مكان الإقامة.

يشير الرمز البريدي أيضًا إلى مكان إقامة المستخدم ويبلغ طوله الدائم خمسة أرقام.

ضرورة الموافقة على كل ما يتعلق بسياسة حماية الحقوق المدنية والفكرية المعروضة على موقع البريد السعودي قبل الحصول على العنوان الوطني.

خدمة عملاء مديرية كامينوس الوطنية

يمكنك التواصل مع فريق خدمة العملاء الرسمي لخدمة العنوان الوطني عبر البريد السعودي عبر وسائل الاتصال التالية