طريقة التسجيل فِيْ حافز البحث عن عمل 1444

أطلقت المملكة العربية السَعُودِيْة مبادرة جديدة تسمح للمواطنين بالعثور على وظيفة مناسبة، لذلك لجأ الكثيرون للبحث عن وسيلة للتسجيل فِيْ 1444 حافز البحث عن وظيفة.ريال سعودي لمدة عام كامل على التوالي حتى يبدأوا فِيْ البحث بجدية. .

كيفِيْة التسجيل للحصول على حافز البحث عن عمل

هناك عدة خطوات يجب على المواطن اتباعها للاستفادة من برنامج الحوافز وهِيْ

يجب أن تذهب إلى موقع الحوافز من البوابة الوطنية لطاقات العمل .

انقر فوق علامة تبويب الباحث عن عمل إذا لم تكن قد استفدت مسبقًا من المبادرة التي أطلقتها المملكة ((حافز)) واضغط على مستخدم جديد.

أكَمْل خطوات التسجيل عن طريق كتابة جميع التفاصيل الخاصة بك فِيْ الحقول المخصصة، بما فِيْ ذلك رقم الهُوية واسم المستخدم وكلمة المرور والجنسية وتاريخ الميلاد بالهجري.

يجب عليك التأكد من قراءة شُروطْ وأحكام التسجيل والنقر عليها وقبولها.

يجب عليك تسجيل رقم هاتفك فِيْ الموقع فِيْ حالة مطالبتك بذلك، بالإضافة إلى إدخال عنوان بريدك الإلكتروني.

انقر فوق إرسال، سيرسل لك الموقع رمزًا عبر هاتفك. سينقلك الموقع إلى صفحة تسجيل أخرى، والتي ستطلب منك إدخال اسمك وكلمة المرور. هنا، لقد أكَمْلت بنجاح التسجيل فِيْ مبادرة حافز وتنتظر ردًا من الإدارة.

شُروطْ التقديم على مبادرة الحوافز

هناك بعض الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها المواطن الذي يرغب فِيْ التقدم بطلب للمبادرة الجديدة، وهِيْ

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر الشخص عن عشرين سنة ولا يزيد عن 60 سنة.

يجب أن تكون قد أقمت فِيْ المملكة لمدة تزيد عن عشرة أشهر فِيْ السنة السابقة للتقدم بطلب للمبادرة.

الشخص قادر على العمل.

لن تكون قادرًا على العمل فِيْ أي قطاع سواء كان حكوميًا أو خاصًا.

ألا يكون قد سبق لك الاستمتاع أو استحقاق المبادرة للبحث عن عمل فِيْ أي وقت قبل فترة التقديم.

لا ينبغي أن يكون هناك حق فِيْ المعاش.

عدم حصوله على أي منفعة مالية أو تعويض عن قلة العمل.

يجب أيضًا ألا يكون لديك دخل أعلى من الدعم الذي سيتم صرفه لك، ويجب ألا يكون لديك نشاط تجاري.