طريقة التسجيل فِيْ حساب المواطن الجديد 1444 وشُروطْ التسجيل فِيْ حساب المواطن، يعد حساب المواطن من أبرز البرامج المعروفة في المملكة السعودية والذي يقوم بتقديم العديد من الخدمات للمواطنين، ومن أبرزها تقديم الدعم المالي لعدد كبير من المواطنين ذوي الدخل المحدود والأسر المستورة، لتسهيل عليهم توفير أدنى الإحتياجات الأساسية، حيث يمكن لأي مواطن تتوافر فيه الشروط القيام بالتسجيل فِيْ حساب المواطن الجديد.

كيفِيْة التسجيل للحصول على حساب مواطن جديد 1444

يمكن لجميع المواطنين، ولا حتى الأكثر احتياجًا فِيْ المملكة، الاشتراك فِيْ برنامج حساب المواطن من خلال بضع خطوات بسيطة، وهِيْ كالتالي

انقر فوق الموقع برنامج حساب المواطن.

ثم قم بتسجيل الدخول فِيْ الجزء العلوي من الصفحة

ثم اضغط على البيانات المطلوبة وادخلها بشكل صحيح

يجب عليك إدخال رمز التحقق الذي يظهر

ثم يجب عليك النقر لقبول الشُروطْ والأحكام

ثم اكتب الرمز الذي سيصل إلى هاتفك بشكل صحيح.

ثم اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح

ثم اضغط التالي.

ثم اتبع التعليمات المطلوبة منهم.

ثم التقط الأوراق والمستندات بالطريقة الصحيحة.

ثم انقر فوق تسجيل فِيْ أسفل الصفحة.

شُروطْ التسجيل للحصول على حساب المواطن

تضع حكومة المملكة العربية السَعُودِيْة عدة شُروطْ وضوابط يجب أن يستوفِيْها المواطنون الراغبون فِيْ التسجيل فِيْ البرنامج والحصول على الدعم حتى يصل الدعم فقط للفئات الأكثر استحقاقاً وحاجة، ومن هذه الشُروطْ ما يلي

يجب أن تكون سعودي الجنسية وتحمل الجنسية السَعُودِيْة.

يجب ألا يكون لديك أي عمل خاص أو عام.

يجب ألا تمتلك عقارات أو أصولًا عالية القيمة.

يجب أن تكون حالتك الاجتماعية فقيرة ومن العائلات الفقيرة فِيْ المملكة.

يجب ألا تتجاوز رحَلْتك داخل المملكة ثلاثة أشهر على الأقل.

يجب عليك إبراز جميع الأوراق والمستندات المطلوبة حيث يتم تها من قبل الجهات المختصة.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

يجب ألا تكون مقيمًا فِيْ أحد الملاجئ داخل المملكة أو تحت رعاية الحكومة.

يجب ألا تكون مسجلاً فِيْ برامج أخرى وتتلقى الدعم منها.

يمكن الاستفادة من حساب مواطن من خلال الدخول الى برنامج حساب مواطن، وإدخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، حيث يشترط الإستفادة حساب المواطن الجديد 1444، يجب ألا يكون لديك أي عمل خاص أو عام، يجب أن تكون سعودي الجنسية.