طريقة التسجيل فِيْ فضاء أولياء التلاميذ 2022 للاستعلام عن كشف النقاط

كيفِيْة التسجيل فِيْ Parent Space 2022 واسأل عن النتائج النهائية المعلنة وزارة التربية الوطنية فِيْ الجزائر حيث يمكن لأولياء أمور الطلاب الآن معرفة جميع النتائج المدرسية لأبنائهم من خلال نظام المعلومات الجديد الذي أعدته وزارة التربية الوطنية، وتم توفِيْر خدمات أخرى يمكنهم الاستفادة منها من خلال هذا الموقع، وكيفِيْة إبلاغ الطلاب بمتوسط ​​الأسعار ربع السنوية من خلال الرسائل القصيرة والخدمات الأخرى، مما يسهل على الأطفال وأولياء الأمور معرفة النتائج إلكترونيًا، لذلك فإن أهم شرط للرجوع إلى النتائج هُو قم بالتسجيل فِيْ موقع ويب Parent Space. هذا ما سنشرحه فِيْ هذا المقال، وسنشرح أيضًا آلية الاستعلام كشفت النتائج عن نقاط الطلاب.

التسجيل فِيْ منطقة الآباء

من أجل الحصول على نتائج أو أي من الخدمات التعليمية، يجب عليك التسجيل فِيْ موقع الوالدين باتباع هذه الخطوات



الوصول إلى ارتباط مساحة الوالدين .

. انقر فوق تسجيل جديد.

سجل معلومات المعلم.

أضف معلومات (البريد الإلكتروني، كلمة المرور، إعادة تعيين كلمة المرور، رقم الهاتف).

اكتب المعلومات والبيانات المطلوبة.

أدخل المعلومات الشخصية لولي الأمر مثل (التسجيل المهني، اختيار المستوى التعليمي، اختيار الولاية، إدخال العنوان البريدي).

انقر فوق Schoolchildren.

انقر فوق سجل جديد.

أدخل معلومات الأطفال.

اطبع الاستمارة المستخرجة.

رَابِطْ نتائج سانكيام 2022

فِيْ الآونة الأخيرة، بدأ طلاب الصف الخامس الابتدائي بالبحث عن النتيجة الأولية التي تم نشرها على موقع الديوان الوطني، من أجل كسر حالة القلق التي ترافق جميع الطلاب وأولياء أمور الأسرة منذ الامتحانات. هذا العام، لذلك فِيْ بضع خطوات يمكنك الوصول إلى النتيجة عن طريق إدخال رَابِطْ نتائج سانكيام 2022.

نتائج التعليم الثانوي 2022

أعلنت وزارة التربية الوطنية فِيْ بيانها الصادر فِيْ السادس والعشرين من الشهر الماضي عن آلية التشاور بشأن النتائج، والتي توضح فِيْها اختصاص الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني للامتحانات والمسابقات لرفع نتائج خاصة بالمرشحين المتعلمين والأحرار. .، وتخصيص موقع ويب Parents ‘Space أيضًا لرفع النتائج النهائية لشهادة المدرسة الإعدادية، لذلك يجب أن تتعلم جيدًا كيفِيْة التسجيل فِيْ مساحة الوالدين حتى تتمكن من التعرف على النتائج.

الإفصاح عن نتائج النصف الثاني من عام 2022

الآن يمكنك الاستفسار عن كشف نقاط الفصل الثاني للمدرسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية حتى موقع الفضاءبعد التعرف على آلية التسجيل فِيْ مساحة الوالدين يتم ذلك باتباع الخطوات الأساسية، كَمْا هُو موضح أدناه

الولوج إلى مساحة الوالدين.

تسجيل الدخول.

اذهب إلى نتائج الكشف عن نقطة الفصل ثانيا.

ثانيا. اختر المرحَلْة أو المرحَلْة التعليمية.

إزالة قائمة النقاط.

من ناحية أخرى، لا يزال التسجيل مستمرا. مساحة المعلمين هذه المنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية الجزائرية لجميع الدول، والتي جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد كوفِيْد 19 التي ظهرت مؤخرًا فِيْ جميع دول العالم والجزائر على وجه الخصوص، حيث تتيح المنصة القدرة على التواصل مع أولياء الأمور وة كشوف المرتبات والخدمات الأخرى.

لقد وصلنا إلى النهاية، نتمنى لكَمْ كل التوفِيْق والنجاح ونقدر أن يتم الرد على جميع التعليقات فورًا من قبل الفريق المخصص للرد على رسائلك حول شرح الطريقة. سجل فِيْ مساحة الوالدين 2022 للتعرف على الإفصاح عن نقاط الفصل الثاني.