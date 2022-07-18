طريقة التسجيل فِيْ معهد الإدارة العامة بالسَعُودِيْة لعام 1444 ipa.edu.sa

يرغب الكثير من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ معرفة كيفِيْة الالتحاق بمعهد الإدارة العامة 1443 وشُروطْ القبول، لأن معهد الإدارة العامة يعتبر من أهم مؤسسات الدولة الواحدة ذات الكيانات القانونية. بالإضافة إلى الرغبة فِيْ تحسين الموظفِيْن من خلال العمل على الفردية والتطوير فِيْ شكل عمل، وتأهِيْلهم للعمل، وتحمل مسؤوليات مختلفة، وفِيْ هذا المقال ستتعرف على كيفِيْة التسجيل فِيْ المعهد ومتطلبات القبول إلى إدارة الدولة 1444.

كيفِيْة التسجيل فِيْ معهد الإدارة العامة 1444

قام معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السَعُودِيْة بفتح باب التسجيل ليتمكن الخريجون والزملاء وجميع المستفِيْدين المرتبطين بمعهد المملكة من الاستمتاع بكافة خدمات المنصة الإلكترونية للمعهد من خلال

من الضروري الوصول إلى الموقع الرسمي للمعهد هنا.

اضغط على قسم الخدمات الإلكترونية.

فِيْ هذه المرحَلْة، يجب على المستخدم تحديد ما إذا كان متدربًا، أو خريجًا، أو وكالة حكومية، وما إلى ذلك، ينتمي إلى إدارة المعهد.

تحديد الخدمة التي يرغب المستفِيْد فِيْ الحصول عليها.

انقر فوق مربع التشغيل.

أخيرًا، يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة وطلب الخدمة.

شُروطْ القبول بمعهد الإدارة العامة 1444

بعد تعلم كيفِيْة التسجيل فِيْ معهد الإدارة العامة 1443، لا تنس الشُروطْ التي يجب أن يستوفِيْها خريجو الجامعات أو حملة الشهادات الثانوية الراغبين فِيْ الالتحاق بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السَعُودِيْة، وهِيْ –

يشترط فِيْ المتقدمين لمعهد الإدارة العامة أن يكونوا من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة، والذين لديهم أم سعودية معفون من الجنسيات الأخرى.

يجب على المتقدمين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الانتماء إلى الكليات التالية (العلوم الاجتماعية – العلوم الإدارية – علوم الشريعة – العلوم الطبيعية) أو مؤسسة علمية واحدة على الأقل مؤهلة جامعية جيدة.

للمتقدمين الحاصلين على تعليم عالي، يجب أن يكون درجتك الإجمالية “ممتاز” على الأقل.

المستندات المطلوبة للقبول فِيْ معهد الإدارة العامة 1444

هناك مجموعة من الوثائق والمستندات التي يجب تقديمها عند التقدم لمعهد الإدارة العامة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة –

لم يتم اعتماد شهادة الثانوية العامة الأصلية ونسختها المعتمدة.

نسخة مصدقة من DNI لمقدم الطلب.

صورة مصدقة عن خلاصة القيد.

كيفِيْة الاتصال بمعهد الإدارة العامة للعام 1444

لا يقوم معهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السَعُودِيْة بالاتصال بك للإجابة على جميع الأسئلة والطلبات فحسب، بل يوفر أيضًا عدة طرق للحصول على اقتراحات للطلاب من مختلف التخصصات، ومن أهمها