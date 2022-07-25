طريقة التسجيل فِيْ منصة أحسان كَمْستفِيْد للحصول على آلاف المساعدات مجاناً

كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة إحسان كَمْستفِيْد للحصول على الآلاف من المساعدات المجانية وفقًا لعدد بسيط من الشُروطْ، نذكرك من خلال هذا التقرير على موقع الويب الخاص بك، وقم بتثقيفِيْ، وشرح طرق التبرع. وأهداف منصة إحسان الخيرية وأهمها رفع مستوى الثقة والشفافِيْة والعمل الخيري.

اقامة منصة احسان من أهم المنصات الإلكترونية التي تعمل على تقديم الصدقات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث يشرف على المنصة الخيرية الوطنية مجموعة من كبار المسؤولين فِيْ المملكة، لذا تحظى المنصة باهتمام كبير من القطاعات سواء الداخلية أو الخارجية، بسبب قيمة الدعم والمساعدات التي تقدمها المنصة للمواطنين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة إحسان كَمْستفِيْد

تم توفِيْر منصة الكترونية للجمعية جمعية احسان الخيرية فِيْ دولة السَعُودِيْة حيث يتم الدخول والتسجيل للاستفادة من التبرعات أو للتبرع، ونعرف الخطوات على النحو التالي



قم ببحث Google واكتب رَابِطْ الموقع الرسمي منصة إحسان الخيرية للدخول من هنا ehsan.sa . انقر فوق زر التسجيل. انقر فوق إنشاء حساب. أدخل واكتب جميع البيانات المطلوبة مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخليوي. اكتب رمز التحقق المرسل. انقر فوق إنشاء حساب جديد. انتقل إلى بريدك الإلكتروني لتفعيل وتفعيل الحساب الجديد الذي تم إنشاؤه. ثم انتقل من خلال عملية تسجيل الدخول إلى الحساب. اختر البرنامج المطلوب تقديمه.

شُروطْ التسجيل فِيْ منصة احسان

الشُروطْ التالية مطلوبة للتسجيل فِيْ منصة إحسان الخيرية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

عدم وجود أحكام جنائية أو قضائية.

أن يكون لدى المستفِيْد حساب ضمان اجتماعي.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

دعم المنصة لا يتجاوز مائة ألف ريال سعودي.

أن يكون المستفِيْد من سكان المملكة العربية السَعُودِيْة.

كيفِيْة التبرع على منصة احسان

يتم التبرع فِيْ منصة احسان كالآتي

تسجيل الدخول لي رَابِطْ منصة احسان. اذهب للتحقق من فرص التبرع المتاحة. اختر الفرصة التي ترغب فِيْ التبرع لها. انقر فوق تبرع الآن. يجب عليك إدخال معلومات الدفع مثل الاسم أو الهُوية أو رقم البطاقة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورمز الحماية. انقر لإكَمْال عملية التبرع. سوف تتلقى إخطارًا بأن عملية التبرع قد اكتملت.

رقم منصة احسان

يستطيعون تواصل مع منصة إحسان الخيرية من خلال رقم الجوال سواء للحصول على تبرع أو للتبرع يتم من خلال الرقم الموحد للرسائل النصية 5005 والرقم الآخر للمكالمات والاستشارات والاستشارات المجانية 800124700.

مميزات منصة إحسان الخيرية

تتميز منصة إحسان بالعديد من المزايا، ولكن أبرز هذه المزايا هُو الصدق فِيْ معالجة وعرض الحالات الأكثر احتياجًا، وتعدد طرق التبرع وتنوعها.

قواعد التبرع على منصة إحسان

كثير من الناس فِيْ حيرة من الأسئلة حول قواعد التبرع على منصة إحسان خاصة فِيْ هذه الأيام الجميلة من شهر رمضان المبارك، لمعرفة ما إذا كان يجوز التبرع بزكاة الفطر، قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فِيْ فتوى أنه يجوز التبرع له. وإخراج الزكاة، ولكن إذا استخدمت تلك المؤسسة أموال الزكاة فِيْ شراء معدات للمؤسسة أو علاج غير المسلمين بها، أو لمن ليس فقيرًا ومحتاجًا، فلا يجوز إخراج الزكاة له، إلا إعطائه مبلغًا ماليًا. الخيرية التطوعية. .

وها نحن نذهب معكَمْ إلى ختام الشرح. كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة إحسان كَمْستفِيْد للحصول على آلاف المنح المجانية.