طريقة التسجيل فِيْ منصة التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443

كيفِيْة الالتحاق بمنصة التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443، والتي أعدتها إدارة التنمية البشرية بوزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، بهدف تمكين المعلمين فِيْ المؤسسات التعليمية من خلال تنظيم وإقامة ندوات تدريبية عالية المستوى ومن خلالها سنتحدث عن منصة تدريب المعلمين الصيفِيْة وكيفِيْة التسجيل فِيْ المنصة و. سوف نعلق.

منصة التدريب الصيفِيْ 1443

تم إنشاء منصة التدريب الصيفِيْ من قبل دائرة التنمية البشرية التابعة لوزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة. تتضمن المنصة مجموعة من الدورات التدريبية وخطط التدريب التي من شأنها زيادة فعالية المعلمين فِيْ المدارس السَعُودِيْة. وتجدر الإشارة إلى أن التدريب الصيفِيْ يتضمن شروطًا خاصة تساعد فِيْ الحفاظ على سلامة العمال.

كيفِيْة التسجيل لمنصة تدريب المعلمين الصيفِيْة 1443

يتم التسجيل فِيْ برامج التدريب الصيفِيْ إلكترونيًا من خلال النقاط التالية

فتح بوابة التدريب الصيفِيْ إلكترونيًا.

إنشاء حساب جديد على الموقع.

لاحظ اسم المستخدم.

أدخل كلمة المرور فِيْ المساحة المتوفرة.

أدخل رمز التحقق بشكل صحيح.

تأكد من تحديث البيانات المراد تحديثها من خلال الموقع.

حدد علامة تبويب برنامج التدريب الصيفِيْ من قائمة البرامج.

حدد الدورة أو البرامج التي ترغب فِيْ التسجيل فِيْها.

انقر فوق أيقونة إرسال الطلب.

تاريخ بدء تدريب المعلمين الصيفِيْ 1443

يبدأ التدريب الصيفِيْ بتاريخ 12-25-1443 ويستمر حتى 1-27-1444 كَمْا أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة والتي سمحت للمعلمين بالتسجيل والاستفادة من التدريب الصيفِيْ سواء وجهاً لوجه. أو إلكترونيا عن بعد.

شروط المدربين فِيْ التدريب الصيفِيْ 1443

متدربو ومشرفو التدريب الصيفِيْ لديهم الشروط التالية

خلو السجل العدلي من أي سؤال يتعلق بالشرف والأمانة.

التأكد من صحة المدرب وسلامته البدنية.

مشاهدة جميع البرامج التدريبية.

يجب أن يكون مجال وخبرة المدرب مطابقة لمجال التدريب خلال فصل الصيف.

يجب أن يمتلك المدرب مهارات التعليم عن بعد.

شروط المتدربين فِيْ التدريب الصيفِيْ 1443

يجب أن تكون هناك شروط خاصة للمعلمين والمتدربين فِيْ برامج التدريب الصيفِيْ وهِيْ كالتالي

ملاءمة تخصص المتدرب ومجال تدريبه.

يجب تسجيل الحضور الكامل للمتدرب خلال البرامج التدريبية.

أن يشمل البرنامج التدريبي 30 متدربًا فقط.

يجب أن يكون المتدرب عضوًا فِيْ النظام التعليمي.

أهداف التدريب الصيفِيْ للمعلمين

يحقق التدريب الصيفِيْ مجموعة من الأهداف على النحو التالي

إعداد البرامج الشخصية والعامة التي تلبي احتياجات المعلمين.

وله دور فِيْ إعطاء المعلم الخبرة الكافِيْة للحصول على ترقية تربوية.

يهدف إلى توفِيْر فرص عمل للمقيمين فِيْ التعليم.

يتم إعداد البرامج والدورات بهدف زيادة فعالية المعلمين للترحيب بالعام الدراسي الجديد.

الدليل التنظيمي للتدريب الصيفِيْ. pdf

تنزيل ملف الدليل التنظيمي للتدريب الصيفِيْ مباشرة حيث يمكن التعرف على أهم ضوابط البرنامج وأهم الحوافز التدريبية لكل من المتدرب والمدرب. المملكة العربية السَعُودِيْة.

رَابِطْ التسجيل لمنصة التدريب الصيفِيْ للمعلمين

يمكن الدخول مباشرة من خلال البوابة الصيفِيْة ومنصة التدريب “”، حيث يتم اتباع الخطوات والتعليمات من خلال الموقع الإلكتروني، مع ضرورة التأكد من إدخال البيانات والمعلومات بشكل صحيح ودقيق بحيث يتم إرسال طلب التسجيل بشكل كامل. . .

وفِيْ نهاية المقال تحدثنا عن كيفِيْة التسجيل فِيْ منصة التدريب الصيفِيْ للمعلمين 1443 وكيفِيْة التسجيل وأهم الشروط وأرفقنا ملف الدليل التنظيمي للتدريب الصيفِيْ ورَابِطْ المنصة عبر الإنترنت.