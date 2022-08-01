طريقة التسجيل فِيْ منصة كوادر المحاجر 2022 / 1444

التسجيل على منصة لوحات المحاجر 2022 .. منصة كوادر المحاجر هِيْ المنصة التي أطلقتها المملكة العربية السَعُودِيْة كَمْبادرة تعاون بين وزارتي الصناعة والثروة المعدنية، وكذلك الموارد البشرية وصندوق تنمية الهدف، وكذلك القطاع الخاص من أجل الاستفادة وتوفِيْر التدريب اللازم للسعوديين وتأهِيْلهم لسوق العمل ووَظْائِفْ المحاجر. ليس هذا هُو التعاون الأول بين وزارة صناعة المحاجر والموارد الطبيعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة مع نظيراتها فِيْ صندوق الموارد البشرية، يسبقه تعاون فِيْ سلسلة من المبادرات المتعلقة بمؤسسات القطاع الخاص لتأهِيْل وتوظيف الكوادر المسؤولة عن المحاجر والسحق. مشاريع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لتطوير وتأهِيْل المواطنين فِيْ قطاع التعدين وتوجيه الاستثمارات نحو هذه الثروة تحت إشراف البنك الأهلي وتوفِيْر المزيد من فرص العمل للسعوديين فِيْ مجال التعدين والثروة المعدنية وتوظيف العمالة السَعُودِيْة فِيْ مختلف المهن التي تتطلب مهارات وخبرات وتتوافق مع رؤية المملكة للعمال ذوي المهارات الكاملة.

التسجيل على منصة لوحات المحاجر 2022

وإذا كنت تتساءل عن الشُروطْ التي يجب توافرها لقبول كوادر المحجر، فإن وزارة الصناعة والموارد الطبيعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة قد وضعت شُروطًْا عديدة لتدريب المقبولين، وهِيْ

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كَمْا أنه مسجل فِيْ بوابة التوظيف الوطنية “طاقات”.

يجب ألا يعمل الفرد فِيْ أي من القطاعين العام والخاص.

وأن تكون مؤهلاً للحصول على دعم التوظيف من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية.

يجب أن تكون قد اجتازت المرحَلْة الثانوية على الأقل وحصلت على شهاداتك، وأن يكون عمرك 18 عامًا على الأقل.

يجب أن يكون لديك أيضًا شغف وطموح للتدريب والتعليم لتحقيق الربح والنجاح المستمر.

اجتياز الاختبارات وأهمها المقابلة الشخصية.

يتم التمايز بعد اجتياز الاختبارات بين الأشخاص الذين تكون مساكنهم قريبة من المناطق.

والأماكن المحيطة بالمحاجر للتأكد من استمرارها فِيْ عملها لقرب مساكنها من المشاريع الاستخراجية والتعدينية.

خطوات التسجيل لإطارات المحجر 1444