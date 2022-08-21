طريقة التقديم على الترقيات في مسار 1444 ، قد تسائل العديد من الافراد من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية حول التعرف على الطريقة التي تمكنهم من تقديم طلبات الترقية الخاصة بهم ، كونهم دائماً ما يتابعون عرض الوظائف الشاغرة التي تناسب المؤهلات العلمية الخاصة بهم ، ومن ثم تحديد الرغبات المناسبة للترقية إلكترونياً ودون الحاجة لأداء أي أعمال ورقية ، تابعوا معنا .

بوابة المسار

تم إطلاق بوابة مسار من قبل وزارة الموارد البشرية لتقديم العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بموظفي الخدمات الإلكترونية، بما في ذلك خدمة تقديم رغبات الترقية، وخدمة إضافة واعتماد المؤهلات الوظيفية والتعليمية. بلغ عدد المستفيدين من خدمات مسار 987.595 موظفاً وموظفة في المملكة العربية السعودية خلال تلك الفترة. الحالي.

كيفية التقدم للترقيات في المسار 1444

يتقدم موظفو المملكة العربية السعودية للترقيات عبر منصة مسار على النحو التالي

اذهب إلى منصة مسار مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني.

أكمل خطوات تسجيل الدخول إلى المنصة.

انقر فوق رمز “تحديد الرغبات” على الجانب الأيمن.

تحقق من المواقف التي نريد الترقية إليها.

انقر فوق زر الإرسال بعد تحديد تفضيلاتك.

تحقق من قائمة الرغبات وانقر فوق إرسال.

انتظر حتى تتم ة الطلب والموافقة عليه.

شروط التقديم على منصة مسار للترقيات 1444

يجب استيفاء الشروط التالية حتى يتمكن الموظف من التقدم للترقيات على منصة مسار

قم بإنشاء حساب عبر الإنترنت على المنصة.

اضافة كافة المؤهلات العلمية والعملية للموظف.

وجود وظائف شاغرة تتناسب مع مؤهلات الموظف.

استعلام عن ترقيات 1444 مسار

تم توفير خدمة الاستعلام عن ترقيات منصة مسار من قبل وزارة الموارد البشرية لمساعدة الموظفين على متابعة سير عملية الترقية والتحقق من تقدمها وفق الخطة التي تقررها الوزارة، بالإضافة إلى معرفة حالة قبولها. أو الرفض فور صدور القرار المتعلق به، وفيما يلي كيفية الاستعلام عن ترقيات مسار برقم السجل المدني.

كيفية الاستعلام عن الترقية 1444 في السجل المدني عبر المسار

يتم إجراء الاستفسارات حول ترقيات المسار بواسطة رقم السجل المدني باتباع الخطوات التالية

قم بزيارة منصة مسار مباشرة.

انقر فوق تسجيل الدخول من خلال الوصول الوطني.

أكمل تسجيل الدخول باستخدام معلومات التعريف.

انتقل إلى علامة التبويب الطلبات المقدمة.

عرض حالة الطلب للحصول على التفاصيل.

معايير التمايز في نظام الترويج حسب منصة مسار

تعتمد وزارة الموارد البشرية على المعايير التالية للتمييز بين الموظفين المتقدمين للترقية عبر منصة مسار

تقييم الأداء.

المبادرات والإنجازات.

التطوير والتدريب.

مقابلة شخصية.

شروط الترقية بمسار وفق نظام الترقية الجديد 1444

نصت اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على جميع الشروط التي يجب توافرها لترقية الموظف، وهي الشروط الآتية

يُرقى الموظف إلى المرتبة العاشرة أو أقل وفقًا للشروط التالية الشاغر الفعلي للمنصب الذي ترغب في الترقية إليه. يشترط في المرشح للترقية المؤهلات والخبرة المطلوبة للوظيفة المراد الترقية إليها، وفق ما هو محدد في تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية. يجب تصنيف الوظيفة المراد ترقيتها في مرتبة تلي مباشرة المرتبة التي يشغلها المرشح للترقية حاليًا.

يُرقى الموظف إلى الرتبة الحادية عشرة فما فوق وفقًا للشروط التالية يجب أن يكون لدى الموظف خبرة مناسبة لا تقل عن سنتين في الوظيفة التي يشغلها حاليًا.

لا تحتسب المدد التالية لغرض استكمال فترة الخبرة المطلوبة للترقية فترة إجازة استثنائية. فترة الإعارة للهيئات غير الحكومية والهيئات والمنظمات الإقليمية أو الدولية. مدة المنحة أو الإجازة أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها. مدة الغياب إذا لم تحسب من الإجازة الرسمية. مدة وقف اليد إذا فرضت عقوبة على الموظف.

لا يجوز النظر في ترقية الموظف في الحالات التالية إذا كان في بعثة دراسية أو موفد للدراسة أو ملتحق بدورة تدريبية تزيد مدتها عن ستة أشهر داخل المملكة أو خارجها. في حال كان الموظف في إجازة دراسية أو إجازة استثنائية. إذا كان الراغب في الترقية كفيف البصر، أو تمت إحالته للمحاكمة في أمور تتعلق بالوظيفة أو من شأنها النيل من حسن السلوك والأخلاق. إذا عوقب الموظف بالحرمان من المكافأة أو بخصم الراتب لمدة خمسة عشر يوماً خلال السنة السابقة لتاريخ مقابل الترقية سواء كانت هذه الفترة مستمرة أو متقطعة. إذا حصل الموظف المتقدم للترقية أو المتقدم للترقية على تقييم أداء وظيفي بدرجة أقل من جيد أو ما يعادله في العام الماضي.



رابط موقع مسار للعروض الترويجية

يمكننا الذهاب إلى موقع مسار لترقيات الموظفين في المملكة العربية السعودية “” ثم تسجيل الدخول إلى الموقع للبدء في تقديم طلبات الترقية.

طريقة التقديم على الترقيات في مسار 1444 ، تعد بوابة المسار الالكترونية هي إحدى البوابات التي عملت على إنشائها الحكومية السعودية لتقديم الخدمات بشكل الكتروني للأفراد مع تخيف الضغوطات على المؤسسات الحكومية ، وتخفيف الأعباء على المواطنين .