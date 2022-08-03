طريقة التقديم على النقل الداخلي وطريقة تعديل رغبات النقل

تسعى وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة إلى توفِيْر كافة سبل الراحة للكوادر التعليمية، من خلال قدرتهم على التقدم لوظيفة قريبة من محَلْ إقامتهم، ويتمثل ذلك فِيْ خدمة النقل الداخلي التي قدمتها الوزارة مؤخرًا، وبناءً على ذلك، هناك الكثير من الأبحاث التي يتم إجراؤها حول كيفِيْة طلب النقل الداخلي ضمن عمليات البحث.

كيفِيْة طلب التحويل الداخلي

تتم عملية طلب التحويل الداخلي من خلال منصة نور الإلكترونية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم السَعُودِيْة من خلال الخطوات التالية

فِيْ البداية، ينتقل مقدم الطلب إلى الصفحة الرئيسية لمنصة نور الإلكترونية، من خلال موقع نور الرسمي.

بعد ذلك يقوم المتقدم بإدخال اسمه وكلمة المرور.

ثم يقوم بتسجيل رمز التحقق الموجود أمامه على الصفحة.

سيقوم مقدم الطلب بعد ذلك بالنقر فوق رمز تسجيل الدخول.

هنا تأتي الخطوة للانتقال إلى رمز موضوع المعلم الموجود فِيْ القائمة الجانبية للصفحة.

ستنتقل بعد ذلك إلى أيقونة رغبات النقل الداخلي، ومن هناك ستضغط على أيقونة الطلب لتعديل الرغبات.

ستنتقل بعد ذلك إلى أيقونة حفظ، وتكتمل عملية طلب النقل الداخلي بنجاح.

كيفِيْة تعديل رغبات النقل الداخلي من خلال نظام نور

تتم عملية تعديل الرغبات إلكترونيًا باتباع سلسلة من الخطوات التالية

أولاً، يتوجه مقدم الطلب مباشرة إلى نظام نور الرسمي.

يقوم مقدم الطلب بعد ذلك بتسجيل الدخول عن طريق إدخال اسمه وكلمة المرور.

بعد ذلك ستنتقل إلى أيقونة تسجيل الدخول ومن هناك ستنتقل إلى أيقونة خدمات شؤون المعلمين.

ثم ينتقل إلى رمز رغبة النقل الداخلي، ثم ينتقل إلى أيقونة العرض، ثم يحفظ.

يقوم الطالب بعد ذلك بفرز الرغبات باستخدام الأسهم، بحيث يمكن للطالب إزالة الرغبة التي لا يريدها، ثم الانتقال إلى أيقونة حفظ التعديل.

هنا تناولنا طريقة طلب النقل الداخلي بالتفصيل فِيْ هذه المقالة، حيث أشرنا إلى أن خدمة النقل الداخلي ستكون ذات أهمية لتطوير النظام التعليمي داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، كَمْا قدمنا ​​الطريقة تعديل الرغبة فِيْ النقل الداخلي من خلال منصة نور الإلكترونية.