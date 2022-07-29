طريقة التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية 1444 عبر جدارة وطريقة حساب نقاط المفاضلة

كيفِيْة التقدم للوَظْائِفْ التعليمية 1444 حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لاحقًا فتح باب التقديم على وَظْائِفْ التدريس من خلال نظام التوظيف الرسمي، ويجب على المرشحين توقيع العقد والتقدم من خلال منصة جدارا. الحصول على وظيفة، وهُو نظام مبتكر وحديث يسمح للمرشحين بالتواصل مع العمال الأجانب أثناء العمل لفترة. ستكون طريقة لتغيير حياتك المهنية على المدى الطويل.

المَوعِد النهائي لتقديم 1444 وظيفة تدريسية

يسعدنا أن نعلن أن مَوعِد التقديم على الوَظْائِفْ التعليمية 1444 فِيْ المملكة قد تم تحديده رسميًا باعتباره مَوعِد التقديم على وَظْائِفْ التدريس وسيبدأ فتح نافذة التقديم اعتبارًا من يوم الأحد 2 محرم 1444 الموافق يوليو. 31 م 2022 الساعة 9 صباحًا وسيستمر الطلب على أساس الجدارة حتى محرم 09 1444 الموافق 07 أغسطس 2022 الساعة 0000 صباحًا.

كيفِيْة التقديم لـ 1444 وظيفة تعليمية

يتم إرسال الوَظْائِفْ التعليمية المتاحة عبر نظام جدارا باتباع الخطوات التالية

يزور منصة جدارا الإلكترونية جدارة

تسجيل الدخول إلى حساب مقدم الطلب من خلال نظام جدارا.

أدخل البيانات المطلوبة مثل كتابة DNI وكتابة كلمة المرور وتحديد جنس الشخص وكتابة رمز التحقق المرئي.

أدخل البيانات المطلوبة مثل كتابة DNI وكتابة كلمة المرور وتحديد جنس الشخص وكتابة رمز التحقق المرئي. انقر فوق خيار تسجيل الدخول.

انقر فوق أيقونة التطبيق للحصول على وَظْائِفْ شاغرة مكتسبة.

اذهب لملء صفحة معلومات الوظيفة.

حدد الوَظْائِفْ التي تريد التقدم لها بالنقر فوق الزر “إضافة” وإدخال هذه المعلمات فِيْ قائمتك الشخصية.

انقر فوق حفظ.

تصفح الوَظْائِفْ التي تقدمها المنصة والتي تتوافق مع رغباتك المسجلة.

اختر الوظيفة المناسبة.

اقرأ الشُروطْ ثم اقبلها.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

انقر فوق أيقونة الإرسال.

كيف تحسب نقاط الجدارة

تتطلب عملية احتساب نقاط التميز فِيْ نظام جدارا للمتقدمين لشغل الوَظْائِفْ الإدارية والتعليمية الخاضعة لنظام الخدمة المدنية عدة حسابات، وتحويل المعدل التراكَمْي إلى نسبة مئوية، ثم تحديد قيمة هذه النسبة بالنسبة إلى إجمالي عدد النقاط، وعمل نفس الحسابات على المعدل التراكَمْي والدرجة التي حصل عليها المرشح للوظيفة، وهِيْ عملية يجد فِيْها الكثير من الناس صعوبة لهذا السبب، فقد وفرت بعض المواقع آلة حاسبة لحساب تمايز النقاط لمرشح الوظيفة . ، وأشهرها