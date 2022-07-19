طريقة التقديم على منحة الأراضي المجانية من الديوان الملكي السعودي 1444

كيفِيْة التقدم بطلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1444، وهِيْ تحت طاولة خدمة خادم الحرمين الشريفِيْن، التي يرأسها بنفسه، حيث تُمنح هذه الأراضي للمواطنين الفقراء والمحتاجين الذين لا يملكون منزلًا مناسبًا لحياة طبيعية، لذلك أعدت الحكومة السَعُودِيْة مجموعة القواعد والضوابط التي يجب أن يدعمها مقدمو الطلبات للاستفادة من دعم الأرض.

كيفِيْة التقدم بطلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1444

الآلية المستخدمة فِيْ التسجيل فِيْ منح الأراضي المقدمة من الديوان الملكي لمساعدة أي شخص لا يملك سكنًا جيدًا يجب إرسال طلب موجه إلى خادم الحرمين الشريفِيْن أو إلى ولي عهد المملكة العربية السَعُودِيْة، ويتضمن الطلب بيانات وشكوى مقدم الطلب وطلب الحصول على ارض سكنيةأي يجب أن يكون فِيْ بداية الرسالة “بسم الله الرحمن الرحيم” إلى خادم الحرمين الشريفِيْن. يشرفني أن أرسل إليكَمْ طلبي للحصول على قطعة أرض. فأنا أعاني من استحالة الشراء وحالتي الاقتصادية كذلك ويبدأ فِيْ توضيح الأمر لكَمْ.

فِيْ نهاية الخطاب تحتاج إلى تسجيل التفاصيل والمعلومات الخاصة بك وأهمها رقم الجوال والعنوان والاسم الكامل، ثم إرسال الرسالة عبر البريد السعودي وهنا رَابِطْ للأرقام. أرقام هُواتف الديوان الملكي السعودي.

التسجيل لمنح أراضي الديوان الملكي مجاناً إلكترونياً

إنها أسهل طريقة للحصول عليها دعم الإسكان المجاني هِيْ مرتبطة به رَابِطْ التطبيق عبر الإنترنت لاتباع هذه الخطوات

الدخول فِيْ موقع الشؤون البلدية والقروية .

. انقر فوق منصة سكنية .

. الدخول عبر بوابة الوحدة الوطنية.

سجل بياناتك الشخصية المطلوبة.

اضغط على ارض سكنية.

قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

النقر فوق حفظ.

شُروطْ الحصول على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي

إنها منحة دراسية الديوان الملكي السعودي للأراضي تعتبر الهبات المجانية من أهم 3 مساعدات يقدمها الديوان الملكي، وبعد تقديم مساعدات مالية للمواطنين السعوديين وعلاجهم على نفقة الدولة، فتجد أن هذه المساعدات يتم صرفها للفئات الأشد احتياجاً أو فقراً التي لا تفعل ذلك. يمكنهم حسب بعض الدراسات التي أجراها المكتب التنفِيْذي للديوان الملكي السعودي بعد تقديم طلب المساعدة سواء كانت مادية أو طبية أو بمنح أرض مجانية.

إنه أهم معيار الأهلية. منح الأرض المجانية ل القاعه الملكية هُو أن المستفِيْد يحمل الجنسية السَعُودِيْة ومقيم دائم فِيْ بلد المنشأ ولم يستفد من أي دعم سابقًا، بالإضافة إلى حَقيْقَة أن الشخص لم يمتلك منزلًا باسمه خلال السنوات الخمس الماضية، و أن لا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة.

كيفِيْة الاتصال بالديوان الملكي السعودي

يمكن للأشخاص الذين تقدموا إلي مكتب الديوان الملكي السعودي انتقل لمعرفة درجة قبول الطلب أو تحقق إلكترونيًا من خلال منصة تواصل أو اتصل على الأرقام الموضحة لمعرفة درجة قبول أو رفض الطلب كَمْا يلي

من داخل مدن وبلدات المملكة 8004000000.

الاتصال من خارج حدود المملكة بالاتصال على 920030003.

قدم شكوى إلى جهة اتصال Real Audiencia

يمكنك عزيزي القارئ التواصل مع الديوان الملكي السعودي لتقديم شكوى للمحكَمْة العليا عن أي خدمة تريدها أو عن إهمال جهة حكومية أو خاصة فِيْ تقديم الخدمات، وذلك من خلال ما يلي

أدخل رَابِطْ الوصول الوطني الموحد.

تسجيل بيانات نموذج الشكوى.

اضغط للإرسال

يمكنك بعد ذلك متابعة الشكوى.

لقد وصلنا إلى نهاية الشرح. كيفِيْة التقدم بطلب منحة أرض مجانية من الديوان الملكي السعودي 1444.