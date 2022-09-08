طريقة التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية 1444 نساء ورجال ،يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن ألية التقديم للوظائف المطروحة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك عبر الإعلان الرسمي عن فتح باب التوظيف في كافة التخصصات مثل التسويق والإعلام وإدارة المشاريع والمحاسبة والهندسة الصماعية والبيئية والكيميائية بالإضافة الى ادارة الجودة والعمليات.

كيفية التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي في المملكة للعام 1444/2022

يتم تقديم طلبات التوظيف فِيْ التأمينات الاجتماعية فِيْ المملكة للرجال والنساء إلكترونيًا على النحو التالي:

قم بتسجيل الدخول مباشرة إلى منصة التأمين الاجتماعي ثم اذهب إلى “الوَظْائِفْ”.

ثم اذهب إلى “الوَظْائِفْ”. بعد ذلك، تحقق من الوَظْائِفْ الشاغرة المتاحة واختر الوظيفة المناسبة.

بعد ذلك، يرجى النقر فوق “قدم الآن” للدخول إلى صفحة تسجيل الوظيفة.

أدخل البيانات المطلوبة، بما فِيْ ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور.

إرفاق المستندات اللازمة لعرضك التقديمي.

شروط التقديم على وظائف الضمان الاجتماعي في المملكة 1444

هناك عدة شُروطْ يجب توافرها فِيْ المتقدمين لوَظْائِفْ الضمان الاجتماعي فِيْ المملكة، والتي أصبحت معروفة مؤخرًا، وهذه الشُروطْ هِيْ كَمْا يلي:

أن تكون نسبة المتقدمين سعوديين.

يجب أن تكون الإقامة الدائمة للمتقدمين أيضًا داخل المملكة العربية السَعُودِيْة.

يجب أن يكون المتقدم حاصلًا أيضًا على شهادة جامعية فِيْ أحد التخصصات المطلوبة.

بالإضافة إلى ضرورة أن لا يقل المعدل الأكاديمي فِيْ الجامعات للمتقدمين عن 4.

يجب أن يكون المتقدم أيضًا حديث التخرج.

يجب أن يجتاز المتقدم بنجاح المقابلة الشخصية وجميع اختبارات قبول الوظيفة.

بالإضافة إلى تقديم الطلب إلكترونياً.

سيتعين على الباحثين عن عمل انتظار السلطة لة الطلب والاستجابة على الفور.

التخصصات المطلوبة لوظائف الضمان الاجتماعي 1444

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة عدة تخصصات مطلوبة لشغل وَظْائِفْها الشاغرة، والتي أعلنت عنها مؤخرًا، وهذه التخصصات على النحو التالي:

ادارة الشركات.

إدارة المخاطر.

بحوث العمليات.

تسويق.

الأمن السيبراني.

هندسة صناعية.

تكنولوجيا المعلومات.

إدارة المشاريع.

عمليات الجودة.

وسائل الإعلام.

تمويل.

هندسة بيئية.

محاسبة.

الموارد البشرية.

هندسة كيميائية.

معلومات اداريه.

علم التخمين.

بحوث العمليات.

طريقة التقديم في وظائف التأمينات الاجتماعية بالمملكة السعودية 1444 نساء ورجال كذلك قدمت المؤسسة عدد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالرد على تساؤلات المواطنين عند الوقوع في مشكلة أثناء التسجيل أو إرفاق المستندات المطلوبة.