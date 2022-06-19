طريقة التقديم وشروط القبول فى جامعة الملك سعود ومعايير وكليات جامعة الملك سعود

طريقة التقديم ، وشروط القبول في جامعة الملك سعود ، ومعايير وكليات جامعة الملك سعود ، وإجراءات القبول للتقدم للطلبة والطالبات بجامعة الملك سعود 1444. وتقوم الجامعة بتأهيلهم لسوق العمل لنشر وتعزيز المعرفة و العمل على توسيع قاعدة الدراسات العلمية والأدبية التي تهدف إلى تنمية المجتمع والنهوض به ونهضة المملكة. لذلك يرغب الكثير في معرفة خطوات التقديم في جامعة الملك سعود.
شروط القبول بجامعة الملك سعود 1444
- أولاً يشترط على الطالب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.
- كما يشترط ألا تتجاوز فترة الحصول على شهادة الثانوية العامة في الداخل أو الخارج خمس سنوات.
- كما يشترط أن يكون الطالب لائقًا طبياً.
- ثم يجب ألا يحصل الطالب على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات.
- كما يجب ألا يكون الطالب من ذرية تأديبية من إحدى الجامعات السعودية الحكومية أو أي جامعة أخرى.
- أخيرًا ، يجب على الطلاب الراغبين في التقديم في جامعة الملك سعود استيفاء الشروط التي تحددها الجامعة ، والتي سيتم الإعلان عنها وقت تقديم الطلب إلى جامعة الملك سعود.
كليات وتخصصات جامعة الملك سعود
- أولاً: الكليات العلمية بجامعة الملك سعود “الهندسة – العلوم – علوم الأغذية والزراعة – علوم الحاسب والمعلومات – العمارة والتخطيط – إدارة الأعمال”.
- ثم كليات المجتمع “كلية المجتمع – كلية الدراسات التطبيقية ومجتمع دمات”.
- وبعد ذلك أصبحت كليات البنات بجامعة الملك سعود “تشمل المدينة الجامعية للطالبات”.
- وكذلك الكليات الصحية “الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة – كلية الطب – طب الأسنان – الصيدلة – العلوم الطبية التطبيقية – التمريض”.
- وكذلك كليات العلوم الإنسانية “كلية الحقوق والعلوم السياسية – كلية اللغات والترجمة – الآداب – معهد اللغويات العربية – كلية علوم الرياضة والنشاط البدني – التربية – السياحة والآثار”.
طريقة التقديم في جامعة الملك سعود 1444
- قم بتسجيل الدخول إلى رابط بوابة القبول الموحد للطلاب والطلاب.
- ثم تعبئة نموذج التقديم للقبول ، ويشترط أن يكون في فترة القبول في جامعة الملك سعود.
- ثم اكتب الرغبات ورتبها بعناية شديدة حيث أن هذا يزيد من نسبة القبول في إحدى الجامعات المشاركة في القبول الموحد أو في كليات القونية بالرياض.
- يجب التأكد من حفظ الرغبات التي تم إدخالها ، كما يجب مراعاة التأكيد والحفظ عند تعديل البيانات.
- يجب عليك أيضًا التحقق من تاريخ بدء التقديم في جامعة الملك سعود ومراجعة الجدول الزمني للقبول الإلكتروني الموحد.
- كما لا بد من تأكيد موعد المقابلات الشخصية للتخصصات التي تتطلب مقابلة ومعرفة التاريخ لتأكيد القبول.
- ثم المقارنة التنافسية بين المتقدمين وفق معايير محددة وحسب ترتيب الرغبات واستيفاء شروط القبول للكليات بعد انتهاء الفترة المحددة للتقديم الإلكتروني الموحد.
- كما يجب على الطالب الدخول إلى حسابه على بوابة القبول الموحدة بعد إعلان نتائج القبول بالكليات لتأكيد رغبته حتى لا يسقط حقه في الترشح.
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