طريقة التقديم وشروط القبول فى جامعة الملك سعود ومعايير وكليات جامعة الملك سعود

طريقة التقديم ، وشروط القبول في جامعة الملك سعود ، ومعايير وكليات جامعة الملك سعود ، وإجراءات القبول للتقدم للطلبة والطالبات بجامعة الملك سعود 1444. وتقوم الجامعة بتأهيلهم لسوق العمل لنشر وتعزيز المعرفة و العمل على توسيع قاعدة الدراسات العلمية والأدبية التي تهدف إلى تنمية المجتمع والنهوض به ونهضة المملكة. لذلك يرغب الكثير في معرفة خطوات التقديم في جامعة الملك سعود.

شروط القبول بجامعة الملك سعود 1444

أولاً يشترط على الطالب أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

كما يشترط ألا تتجاوز فترة الحصول على شهادة الثانوية العامة في الداخل أو الخارج خمس سنوات.

كما يشترط أن يكون الطالب لائقًا طبياً.

ثم يجب ألا يحصل الطالب على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات.

كما يجب ألا يكون الطالب من ذرية تأديبية من إحدى الجامعات السعودية الحكومية أو أي جامعة أخرى.

أخيرًا ، يجب على الطلاب الراغبين في التقديم في جامعة الملك سعود استيفاء الشروط التي تحددها الجامعة ، والتي سيتم الإعلان عنها وقت تقديم الطلب إلى جامعة الملك سعود.

كليات وتخصصات جامعة الملك سعود

أولاً: الكليات العلمية بجامعة الملك سعود “الهندسة – العلوم – علوم الأغذية والزراعة – علوم الحاسب والمعلومات – العمارة والتخطيط – إدارة الأعمال”.

ثم كليات المجتمع “كلية المجتمع – كلية الدراسات التطبيقية ومجتمع دمات”.

وبعد ذلك أصبحت كليات البنات بجامعة الملك سعود “تشمل المدينة الجامعية للطالبات”.

وكذلك الكليات الصحية “الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة – كلية الطب – طب الأسنان – الصيدلة – العلوم الطبية التطبيقية – التمريض”.

وكذلك كليات العلوم الإنسانية “كلية الحقوق والعلوم السياسية – كلية اللغات والترجمة – الآداب – معهد اللغويات العربية – كلية علوم الرياضة والنشاط البدني – التربية – السياحة والآثار”.

طريقة التقديم في جامعة الملك سعود 1444