طريقة التنظيف العميق للبشرة طرق التنظيف العميق للبشرة

طريقة التنظيف العميق – قد ترغب في القيام بتنظيف عميق للجلد. يمكن أن يكون هذا لعدة أسباب للتخلص من البقع والرؤوس السوداء، للحصول على بشرة نضرة ونظيفة. هناك العديد من الطرق المختلفة التي يمكنك استخدامها لتنظيف وجهك تمامًا.

الطريقة رقم 1 للتنظيف العميق للبشرة – الطريقة الأولى حمام البخار

1. قبل غسل وجهك، من الأفضل غسل يديك أولاً. بلل يديك ورغهما بالصابون. ثم افركيه لمدة 20 ثانية، ثم اشطفيه بالماء واتركيه حتى يجف بمنشفة نظيفة أو منشفة ورقية يمكن التخلص منها.

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إذا كنت تضعين المكياج، تأكدي من إزالة المكياج قبل بدء عملية التبخير. يمكن أن يسد المكياج المسام، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب. من الجيد تنظيف وجهك جيدًا قبل وضع المكياج.

2. تسخين وعاء من الماء. صب الماء في وعاء وسخنه. ما عليك سوى تسخين الماء حتى يبدأ في إنتاج البخار. لا ينبغي غلي الماء لأن هذا قد يحرق وجهك.

3. بمجرد أن يتبخر الماء ويضاف الزيت، لف رأسك بمنشفة. دع البخار يلمس وجهك. إذا كان البخار شديد السخونة وشعرت أن وجهك يحترق، انتظر بضع دقائق واترك الماء يبرد قبل بدء عملية التبخير.

4. يمكنك أيضًا محاولة تبخير وجهك باستخدام جهاز بخار صغير. هذه طريقة أكثر أمانًا قد تكون قادرة أيضًا على توفير البخار لفترة أطول من الوقت.

5. شطف وترطيب وجهك. بعد مرور 10 دقائق، يمكنك غسل وجهك بالماء البارد. للتخلص من الأوساخ التي ظهرت أثناء عملية التنظيف. استخدمي مرطب للوجه لترطيب وجهك بعد التنظيف.

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# 2 طريقة التنظيف العميق للبشرة – الطريقة الثانية التنظيف بالزيت

1. اصنع مزيج من الخروع وزيت الزيتون البكر الممتاز. يمكن لزيت الخروع وزيت الزيتون تنظيف المسام وترطيب بشرتك قبل حدوثها.

يجب خلط الخروع وزيت الزيتون بنسبة 1 4. وهذا يعني أنه بالنسبة لجزء واحد من زيت الخروع، هناك 4 أجزاء من زيت الزيتون. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم 1 ملعقة صغيرة من زيت الخروع، استخدم 4 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون. إذا كنت تستخدم 2 ملاعق صغيرة من زيت الخروع، استخدم 8 ملاعق صغيرة من زيت الزيتون، إلخ. اخلطي الزيوت جيدًا في وعاء.

2. تدليك بلطف الزيوت في وجهك. استخدم حركات دائرية لطيفة. من الجيد غسل يديك أولاً. تأكد من تشبع وجهك بالكامل بالزيت.

3. ضع منشفة ساخنة على وجهك ثلاث مرات. لكي ينجح العلاج، تحتاج إلى نقع منشفة في ماء ساخن، ويجب أن يكون الماء ساخنًا وليس مغليًا. أنت لا تريد أن تحترق.

إذا كان الماء شديد السخونة، فحاول وضع يدك على قطعة القماش لاختبار درجة الحرارة قبل وضعها على وجهك. ضعي قطعة القماش على وجهك واتركيها في مكانها حتى تبرد. كرر هذه العملية مرتين أخريين.

4. امسح الزيت باستخدام منشفة نظيفة أو مناديل ورقية يمكن التخلص منها، امسح برفق كل ما تبقى من الزيت والماء من على وجهك.

# 3 طريقة التنظيف العميق للبشرة – الطريقة الثالثة تقشير الوجه

1. تباع منتجات تقشير الوجه في معظم محلات السوبر ماركت والصيدليات ومتاجر مستحضرات التجميل. عادة ما تحتوي على حبيبات صغيرة مصممة لإزالة خلايا الجلد الميتة والحطام.

2. مقشر طبيعي اخلطي السكر والعسل ثم افركي. يمكن أن يساعد السكر البني البسيط وفرك العسل الخام على تقشير الجلد ومن السهل القيام به. إذا لم يكن لديك المال لشراء مقشر، فقد يكون هذا خيارًا أفضل.

3. باستخدام المقشر الذي اخترته، افركي بحركات دائرية. لمدة دقيقتين. كن لطيفا. يجب أن تقشر حبيبات أو حبيبات السكر بشرتك دون الضغط كثيرًا.

4. اغسلي وجهك واستخدمي المرطبات. بعد الغسيل لمدة دقيقتين، استخدم الماء لإزالة العسل والسكر من بشرتك. اغسلي بشرتك حتى تصبح نظيفة، ثم جففيها بمنشفة نظيفة. انتظري بضع دقائق، ثم ضعي مرطبًا خفيفًا للوجه، ولا تستخدمي الكثير من الزيت، على وجهك بمجرد أن يجف تمامًا.

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# 4 طريقة التنظيف العميق للبشرة – الطريقة الرابعة استخدام الأقنعة لتنظيف المسام

1. استخدم الحليب والجيلاتين. يعد هذا خيارًا جيدًا بشكل خاص إذا كنت تبحث عن إزالة الرؤوس السوداء. توجه إلى سوبر ماركت قريب واشترِ بعض الحليب والجيلاتين.

اخلطي مقادير متساوية من الحليب والجيلاتين. قلبي حتى يذوب الجيلاتين في الحليب في الميكروويف. اتركيه لبضع دقائق حتى يبرد.

انتظر حتى يصبح الخليط في درجة حرارة الغرفة. ضعيه على أنفك واتركيه لمدة 10 دقائق. يجب أن يتحول إلى قناع صلب يمكن إزالته بعد 5 دقائق. يقلل من الرؤوس السوداء.

2. جرب البيض وعصير الليمون. إنه علاج للرؤوس السوداء. استخدم بياض بيضة وملعقة كبيرة من عصير الليمون. اخفقي المزيج جيدًا وضعيه على البشرة، واستهدف المناطق التي تريد تنظيفها.

ضع منشفة ورقية أو منديل على الخليط وأضف طبقة أخرى من البيض وعصير الليمون. دع القناع يجف بدرجة كافية لتقشره.

تجنب استخدام هذه الطريقة إذا كانت بشرتك جافة أو حساسة بشكل خاص، لأنها قد تسبب تهيجًا.

3. شراء أقنعة الطين هي واحدة من الأقنعة الأكثر شعبية المستخدمة لتطهير البشرة بعمق. يحتوي الطين على خصائص تنقية للبشرة ويساعد في القضاء على الرؤوس السوداء.

4. أضف البقدونس الطازج أو المجفف. البقدونس، الذي يمكن شراؤه من السوبر ماركت، إضافة رائعة لأي منظف للوجه، حيث يساعد البقدونس في تقليل البقع الداكنة على الجلد ويساعد أيضًا على تنظيف المسام المسدودة.