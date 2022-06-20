طريقة التواصل مع الديوان الملكي لتقديم طلب مساعدة مالية و الإعفاء من القرض

وتعد طريقة التواصل مع الديوان الملكي من أهم الطرق التي تعتبر فرصة ثمينة لجميع المواطنين والمقيمين داخل أرض المملكة العربية السعودية. من خلال موقعنا المتميز علمني سنتحدث عن طرق التواصل مع الديوان الملكي.

كيفية الاتصال بالديوان الملكي لتقديم طلب المساعدة

هناك ملايين من المواطنين السعوديين يبحثون عن وسيلة للتواصل مع الديوان الملكي السعودي لتقديم طلب مساعدة مالية ، وخطوات الاتصال هي:

أولا ، المواطن يدخل المنصة الرسمية للتواصل مع الديوان الملكي.

ثم انقر فوق تقديم طلب المساعدة المالية.

سيظهر نموذج أمامك ، أدخل بياناتك الشخصية المطلوبة.

ثم أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور.

ثم أدخل رمز التحقق الذي يظهر أمامك.

وافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة أمامك.

ثم اضغط على أيقونة التسجيل.

أدخل المساعدة التي تريدها.

ثم قم بتحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

بعد ذلك ، اضغط على أيقونة تقديم الطلب ، حتى يتم تسجيل طلبك وسيتم الرد عليك في أقرب وقت ممكن وسنتصل بك.

بعد الانتهاء من تنفيذ هذه الخطوات السابقة ، هكذا سيتم تقديم طلب المساعدة من الديوان الملكي ، وسيتم الرد عليك في أسرع وقت ممكن ، ولكن بعد دراسة حالاتك الاقتصادية والكشف عن صحة البيانات التي أدخلتها وصحة المستندات التي قدمتها ، وبالتالي قم بتحميل المستندات والأوراق التي تؤكد وإثبات الوضع الاقتصادي الذي تمر به.

التواصل مع الديوان الملكي للإعفاء من القرض

يمكن لجميع المواطنين تقديم طلب الإعفاء من القرض من الديوان الملكي وطلب المساعدة. هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها مع طلب الإعفاء من القرض حتى يمكن دراسة حالتك الاجتماعية وقبول الطلب. الأوراق المطلوبة هي:

إحضار الصورة الشخصية للمواطن.

يتم تسليم نسخة من بطاقة الهوية لصاحب القرض.

إحضار صورة من التقرير الطبي المعتمد من وزارة الصحة وموثق ، حتى يتمكن من معرفة صحة المواطن ، ويفضل أن نستخرجه عن طريق المستشفى والمؤسسات الطبية الحكومية.

يجب تقديم بطاقة عائلية.

تقديم استمارة كاملة ومتكاملة للمعلومات المتعلقة بالإعفاء من القرض.

يجب تقديم بيان كامل عن وضعه الاجتماعي.

بعد تقديم هذه الأوراق ، ستتمكن من الحصول على إعفاء ملكي.

كيفية التقدم بطلب الإعفاء من القرض من الديوان الملكي

يمكنك إرسال طلب مساعدة عبر EMS مع بعض الأوراق والمستندات التي يجب أن تكون موجودة مع مقدم الطلب أثناء تقديم طلب الإعفاء من القرض من الديوان الملكي. الأوراق هي:

صورة من الهوية الوطنية لمقدم الطلب وأصلها.

إفادة توضح الحالة الاجتماعية لمقدم طلب الإعفاء من القرض.

تقديم شهادة طبية موثقة ومعتمدة توضح الحالة الصحية لمقدم الطلب.

قم بتحميل جميع المستندات والأوراق التي تؤكد عدم قدرتك على “استكمال سداد الديون”.

أرقام التواصل الخاصة بالديوان الملكي السعودي

كما يمكنك التواصل مع الديوان الملكي السعودي بعدة طرق أخرى وتقديم طلب المساعدة سواء كانت مالية أو دعم سكني أو إعفاء قرض أو علاج. يمكنك التواصل مع الديوان الملكي من خلال الأرقام التالية:

من داخل المملكة العربية السعودية 8004000000.

يمكنك الاتصال بالديوان الملكي من خارج المملكة على هذه الأرقام 920030003.

كما يمكنك التواصل مع الديوان الملكي السعودي من خلال البوابة الإلكترونية للديوان الملكي السعودي والتواصل من خلالها سواء بإرسال طلب مساعدة مالية أو إسكانية أو إعفاء من قروض ، كما يمكنك تقديم شكوى إلكترونية.

الفئات المستهدفة لطلب المساعدة من الديوان الملكي السعودي

يسعى الديوان الملكي السعودي إلى تقديم مساعدة مالية أو إعفاء من القروض لمجموعة من أكثر الجماعات احتجاجا ، وهي:

الأسر التي ليس لديها معيل توفر لهم حياة كريمة ، سواء بوفاة الأب أو وجوده في السجن.

ليس للعاطلين دخل شهري ثابت.

ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم.

يقدم الديوان الملكي السعودي الدعم لجميع المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة ولا يستطيعون تحمل تكاليف علاجهم.

بالنسبة للمواطنين الذين ليس لديهم منزل للعيش فيه وغير قادرين على دفع الإيجار ، يوفر الديوان وحدات سكنية للأسر ذات الدخل المنخفض.

جميع المواطنين الذين يعانون من ضائقة مالية.

من يشتكي من عدم استلام المعاش واستلام مستحقاته المالية.

التواصل مع الديوان الملكي السعودي عبر بوابة أبشر

كما يمكنك التواصل مع الديوان الملكي من خلال بوابة أبشر الإلكترونية ، والطريقة هي:

أولاً ، انتقل إلى بوابة أبشر.

بعد ذلك ، انقر على أيقونة الخدمات الفردية.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ستظهر أمامك مجموعة من الخيارات ، اضغط على طلب المساعدة من الديوان.

ثم املأ المعلومات واكتب طلبًا للمساعدة.

ثم اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

أهم خدمات الديوان الملكي السعودي

تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم العديد من وسائل الدعم والخدمات لجميع المواطنين ، ومن خلال الديوان الملكي يقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز العديد من الخدمات ، وهي:

تقديم مساعدات مالية للمواطنين المحتاجين ، حيث تساهم هذه المساعدة في توفير الحياة الكريمة للمواطن ، وهذا الدعم موجه للأسر المحتاجة من المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.

توفير الدعم السكني المجهز للأسر المحتاجة التي ليس لديها منزل للعيش فيه.

يقدم الديوان الملكي قطع أراضي مجانية للمواطنين ، بهدف توفير سكن لهم للعيش فيه.

كما يساعد الديوان الملكي في توفير العلاج للمواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة ، ويوفر لهم العلاج خارج الدولة ، وذلك للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة ويحتاجون إلى عمليات خارج المملكة.

القاعه الملكية

الديوان الملكي السعودي هو حلقة الاتصال الأساسية بين المواطنين السعوديين والمقيمين وخادم الحرمين الشريفين الأمير سليمان بن عبد العزيز. يقدم الديوان الملكي الكثير من المساعدة وكل وسائل الدعم والخدمات التي يحتاجها المواطن. تقدم المحكمة المساعدة المالية الفورية والعلاج والأدوية للأسر المحتاجة ، ويمكنك تقديم طلب للإعفاء من سداد أقساط القرض والكثير من المساعدات الأخرى.

تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي السعودي

يمكنك تقديم طلب مساعدة مالية من الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية عبر منصة إمارة الباحة ، وطريقة التقديم هي:

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة إمارة الباحة الإلكترونية.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على أيقونة تقديم طلب المساعدة المالية.

بعد ذلك ، سيظهر أمامك نموذج طلب ، قم بملء البيانات ، وتحميل المستندات المطلوبة.

تحقق من صحة البيانات المدخلة.

انقر فوق إرسال طلب المساعدة.

كيفية تقديم شكوى إلى الديوان الملكي

يبحث المواطنون السعوديون عن خطوات لتقديم شكوى لدى الديوان الملكي. يمكنك تقديم شكوى للمحكمة إلكترونياً باتباع الخطوات التالية:

أولاً ، قم بتسجيل الدخول إلى بوابة الديوان الملكي الرسمية.

ثم قم بتسجيل الدخول ، وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك ، ثم انقر فوق تسجيل.

ثم انقر فوق طلباتي في الجزء العلوي من الشاشة.

ثم اضغط على تقديم شكوى.

اكتب الشكوى واكتب الأسباب بالتفصيل.

ثم اضغط على أيقونة إرسال الطلب.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدة من الديوان الملكي السعودي

عند تقديم خطاب لطلب المساعدة من الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية ، يجب تقديم بعض الأوراق والمستندات ، وهي كالتالي:

تحميل صورة من خلاصة القيد الاصلية.

إحضار صورة من بطاقة الأحوال المدنية.

تقديم جميع الأوراق والمستندات التي تثبت الحالة الاجتماعية للأسرة وتثبت صحة البيانات المدخلة.

شروط التسجيل في الديوان الملكي السعودي

من أجل الحصول على المساعدة التي يقدمها الديوان الملكي للمواطنين ، يجب استيفاء بعض الشروط ، وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الأصل.

ألا يكون المتقدم يتلقى مساعدة من إحدى الجمعيات الخيرية الحكومية.

يجب أن يكون هذا المتقدم مقيمًا بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المنخفض أو عدم وجود دخل شهري.

ألا يكون لدى مقدم الطلب أصول ذات قيمة مسجلة باسمه وأمواله.

وقد وُضعت هذه الشروط بهدف مساعدة العائلات الأكثر احتياجًا للمساعدة حتى يصل الدعم إلى من يستحقه. لذلك ، يجب استيفاء جميع الشروط المذكورة لقبول طلب المساعدة.

استمارة تقديم طلب مساعدة من الديوان الملكي السعودي

يمكن للمواطنين تقديم استمارة طلب مساعدة إلى الديوان الملكي السعودي عبر البريد الإلكتروني أو عنوان الديوان وهو الهدى 7636 منطقة الرياض 12911 بشرط أن يكون الخطاب كما يلي:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ثم نحيي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

بعد ذلك قم بتدوين بياناتك الشخصية ووضعك الاجتماعي والاقتصادي والأسباب التي أدت إلى تدهور الوضع الاقتصادي.

قم بتحميل أوراق تثبت صحة بياناتك.

ثم أشكر الملك سلمان بن عبد العزيز.

بعد ذلك اكتب رقم الهاتف والعنوان كما هو موضح بالصورة.

تقديم طلب للإعفاء من سداد القرض من الديوان الملكي

يقدم الديوان الملكي العديد من الخدمات التي تساعد المواطن ومن أهم هذه الخدمات الإعفاء من سداد القرض. يمكنك إرسال طلب الإعفاء بهذه الطريقة:

اكتب خطابًا لطلب الإعفاء من القرض ، ويجب كتابة اسم المواطن البالغ من العمر أربع سنوات ورقم الهوية.

بعد ذلك ، حدد قيمة القرض والبنك الذي سحبت منه القرض ، مع شرح مفصل لوضعك الاقتصادي وأسباب عدم تمكنك من سداد القرض.

قم بتحميل المستندات التي تثبت حالتك الاقتصادية.

ثم أرسل الطلب عن طريق البريد الإلكتروني أو توجه إلى مقر الديوان الملكي وقدم الطلب.

عنوان EMS للديون الملكية السعودية لطلب المساعدة المالية

يمكنك أيضًا تقديم طلب مساعدة من الدين الملكي السعودي عن طريق كتابة خطاب نموذجي يشرح طلب المساعدة الذي تحتاجه من المحكمة في تحميل المستندات والأوراق التي تثبت صحة وضعك الاقتصادي والاجتماعي ، ثم إرسالها عبر البريد السريع. البريد والعنوان الذي تريده للديوان الملكي الرياض 12911 المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية 7636.

استعلام عن معاملة الديوان الملكي السعودي

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن وسيلة للاستعلام عن معاملة الديوان الملكي. لذلك سنقدم لك هذا بالخطوات التالية: