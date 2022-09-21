طريقة التواصل مع مؤسسة العامة للتقاعد ، إذا كنت تتساءل عن كيفية الاتصال بمؤسسة التقاعد ، فسنقدم لك الإجابة اللازمة ، خاصة وأن شركة التقاعد في المملكة العربية السعودية قد قدمت بعض الأرقام التي يمكنك الاتصال بها بسهولة. إذا كنت بحاجة إلى أي خدمة ، يمكنك التواصل مع الوكالة من خلال هذه الأرقام وسنوفرها لكم ، و بحث هنالك طريقة التواصل مع مؤسسة العامة للتقاعد تابعوا معنا .

التواصل مع مؤسسة التقاعد

إذا كان لديك أي استفسارات أو طلبات أو شكاوى للهِيْئة العامة فهناك خيار واحد وهُو التوجه إلى مقر المؤسسة الكائن فِيْ مدينة الرياض شارع الملك سعود جنوب المستشفى العسكري. من المهم أن تكون زيارتك خلال ساعات العمل الرسمية للمؤسسة، والتي تبدأ فِيْ الساعة 8 صباحًا وتنتهِيْ فِيْ الساعة 4 عصرًا.

كيف أتواصل مع مؤسسة التقاعد

كَمْا ذكرنا فِيْ مقدمة الموضوع أن المؤسسة عملت على إنشاء أرقام هُواتف يمكنهم من خلالها التواصل، وهذه الأرقام هِيْ

اتصل بخدمة العملاء على الرقم المجاني 8001343344.

يمكنك التواصل مع المؤسسة من خلال رقم الفاكس الخاص بها وهُو 966112668900.

كَمْا يوجد رقم هاتف للمؤسسة يمكنك التواصل من خلاله وهُو +99661180877777.

يمكن للعميل التواصل مع المؤسسة من خلال حساب تويتر الخاص به والذي يمكن العثور عليه بسهُولة.

طريقة التسجيل في مؤسسة التقاعد

تعرف الآن على الخطوات البسيطة التي يمكنك من خلالها التسجيل فِيْ مؤسسة التقاعد