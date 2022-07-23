طريقة الحصول على دعم 2400 ريال شهريًا

أحصل على دعم بـ 2400 ريال شهريا والخطوات اللازمة للاستفادة منها، كَمْا أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السَعُودِيْة بالتعاون مع هِيْئة النقل العام، وكذلك صندوق مستهدف لكل من يعمل فِيْ إدارة سيارات الركاب داخل المملكة العربية السَعُودِيْة. من المواطنين المتفرغين ليحصل العامل على دعم شهري مستمر لمدة عامين. الدعم الشهري أو الراتب المستمر هُو برنامج أطلقته الوزارات السَعُودِيْة لدعم العمل الحر فِيْ النقل والتوجيه. إنه برنامج مخصص للأشخاص الذين يتمتعون بحرية توجيه مركبات نقل الركاب من خلال التطبيقات الرسمية.

وهُو ما تعتمد عليه السَعُودِيْة كتعاون كَمْا قلنا بين الموارد البشرية وهِيْئة النقل العام لرفع مستوى التوطين داخل السَعُودِيْة.

تغطية الاحتياجات فِيْ هذا النشاط ولكي تعمل وخلق فرص وبيئة تحتوي على وَظْائِفْ جديدة، وذلك بدفع راتب شهري ثابت بنسبة 40٪ من إجمالي الدخل الشهري، وبحد أقصى 2400 ريال سعودي.

أحصل على دعم بـ 2400 ريال شهريا

لكن العمل يشترط أن يتم خلال ساعات الذروة، بإجمالي 42 رحَلْة خلال الشهر، بالإضافة إلى هذا الدعم البالغ 3000 ريال سعودي كل 6 أشهر على أساس نصف سنوي.

كان جدول ساعات الذروة كَمْا يلي الأحد إلى الخميس من الساعة 600 صباحًا حتى الساعة 600 مساءً، والجمعة والسبت من الساعة 1200 مساءً حتى الساعة 1200 مساءً.

شُروطْ الحصول على الدعم الشهري

نص البرنامج على عدة شُروطْ للمستفِيْد من الدعم المالي الشهري الذي يقدمه الصندوق والوزارات.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يجب أن يكون عمرك 20 عامًا على الأقل ولا يزيد عن 60 عامًا.

وأن تكون موظفًا حاليًا

ليس طالبًا أو متقاعدًا

ألا يكون من المستفِيْدين من برامج التنمية الاجتماعية الأخرى

وللتسجيل فِيْ تطبيقات توجيه المركبات

استخراج وثيقة للعمل المجاني

خطوات الحصول على دعم 2400 ريال شهريا

كل ما عليك فعله هُو اتباع الخطوات أدناه للاستفادة من هذا الدعم الشهري والحصول عليه بسرعة