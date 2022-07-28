طريقة الحصول على قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية السَعُودِيْة 1444

يقدم بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة العديد من الخدمات لمساعدة المواطنين مثل قرض الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية. يسعى بنك التنمية الاجتماعية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة إلى توفِيْر التمويل للأسر الفقيرة والمحتاجة من خلال توفِيْر منتجات متعددة متسلسلة لسداد أعباء نفقات المعيشة اليومية، خاصة مع التقلبات المتعددة الأخيرة فِيْ الظروف الاقتصادية وتفشي فِيْروس كوفِيْد. -19 جائحة.

كيفِيْة الحصول على قرض عائلي من بنك التنمية الاجتماعية

يمكن لجميع المواطنين السعوديين الحصول على قرض إسكاني من بنك التنمية الاجتماعية باتباع الخطوات التالية، مع بعض التعليمات والشُروطْ، ومن أهمها

اقرأ جميع شُروطْ وأحكام قروض الرهن العقاري التي يقدمها بنك التنمية.

يتم توفِيْر حساب المستفِيْد من خلال موقع يمكنك التقدم لبرنامج واحد فقط (قرض الزواج، قرض السكن، قرض الاسترداد).

يجب أن يوافق الكفِيْل على الكفِيْل بعد إرسال الطلب للمستفِيْد.

ستتم ة الطلبات وتحديد وضعها.

إذا قمت بإدخال البيانات، فتأكد من إدخالها بشكل صحيح.

بعد تقديم الطلب، سيتلقى المستفِيْد رسالة على هاتفه المحمول.

فِيْ حالة التقديم، يجب على العميل تسجيل الدخول إلى حسابه لمتابعة الطلب بشكل مستمر.

عند رفض الطلب، يمكن للعميل إعادة التقديم مع الاحتفاظ بالمستندات المطلوبة.

شُروطْ تمويل القرض العائلي

إذا كنت ترغب فِيْ الحصول على قرض سكني، يجب عليك

يجب أن يكون المتقدمون أقل من 70 عامًا.

يجب ألا يقل عمر الضامن عن 55 عامًا ولا يزيد عن 55 عامًا.

يجب ألا يتجاوز نصيب الفرد من المشاركة 3000 ريال سعودي.

فِيْ حالة الابن، يتم تضمينه فِيْ الأسرة حتى يبلغ 24 عامًا.

يمكن للمرأة التي تربي الأطفال التقدم بطلب للحصول على قرض سكني ويمكنها أيضًا إثبات الطلاق أو الترمل مع المستندات المطلوبة.

تمويل يصل إلى 30 ألف ريال سعودي إذا كانت الفئة العمرية للمستفِيْد أكثر من 60 سنة وأقل من 65 سنة.

إذا كان عمر المستفِيْد أكثر من 65 عامًا وأقل من 70 عامًا، يمكن أن يصل قرضه إلى 18000 ريال سعودي.

بنك التنمية الاجتماعية الائتمان العائلي

يقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من الخدمات لمساعدة المواطنين والمواطنات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة منها (تسجيل قروض الإسكان). يتضمن برنامج القرض الوطني العديد من القروض المختلفة، مثل قروض الاسترداد وقروض الإسكان وقروض الفئات الخاصة.