طريقة الحصول على مساعدات مالية فورية من الوليد بن طلال الإنسانية الخيرية و أرقام التواصل

يعتبر الحصول على مساعدات مالية من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية من الأمور المهمة التي يبحث عنها عدد كبير جدا من المواطنين السعوديين ، خاصة ذوي الدخل المحدود والفقراء والمحتاجين. ديون المدينين المسجونين ، وتخفيف عنهم وتوفير وحدات سكنية ، لذلك يتساءل الجميع عن كيفية الحصول على المساعدة ، حيث يمكنك الحصول على المساعدة من خلال تقديم طلب مساعدة من المنصة الرسمية لمؤسسة الوليد بن طلال.

كيفية الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الوليد بن طلال

لكي تتمكن من الحصول على المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ، يجب عليك تقديم طلب عبر بوابة المؤسسة. الطريقة هي:

قم بتسجيل الدخول إلى البوابة مؤسسة الوليد بن طلال.

ثم اضغط على أيقونة تسجيل جديد.

بعد ذلك ، قم بتسجيل البيانات المطلوبة (الاسم ، رقم الهوية ، البريد الإلكتروني ، كلمة المرور ، رقم الجوال).

ثم انقر فوق تسجيل.

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية.

حدد رمز نموذج الطلب.

تسجيل البيانات المطلوبة ثم تحميل المستندات والأوراق المطلوبة.

ثم انقر فوق إرسال الطلب.

سيتم إرسال طلبك ، وسيتم مراجعة البيانات وسنرد عليك في أقرب وقت ممكن.

شروط الحصول على المساعدة من مؤسسة الوليد بن طلال

وتستهدف المؤسسة فئة معينة من المواطنين هم مواطنون فقراء ومحتاجون وأسر منخفضة الدخل لتحسين مستوى المعيشة وتوفير احتياجاتهم. لذلك وضعت بعض الشروط وهي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

ألا يزيد الدخل الشهري عن 3000 ريال سعودي.

يشترط ألا يكون مقدم الطلب قد تلقى مساعدة من المؤسسة من قبل.

تعهد بعدم بيع المسكن أو السيارة.

مطلوب أيضًا تعهد بدفع جميع نفقات الوحدة السكنية.

طرق التواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن طرق للتواصل مع مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية ، ويمكنك التواصل مع المؤسسة عبر تطبيق WhatsApp من خلال هذا الرقم 8004000000 من داخل المملكة العربية السعودية ، ويمكنك التواصل من خارج المملكة عبر هذا الرقم 920030003.

أنواع المساعدات التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية

هناك الكثير من المساعدات التي تقدمها مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية في مساعدة الأسر المحتاجة والفقيرة ، والمساعدات هي: