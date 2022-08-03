طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم إلكترونيًا

يبحث العديد من طلاب السنة الثالثة بالمدارس الثانوية عن خطوات للحصول على نتيجة الثانوية العامة إلكترونيًا، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، قبل ظهُورها فِيْ المدارس فِيْ جميع محافظات جمهُورية مصر العربية. يمكن لجميع الطلاب وأولياء أمورهم إدخال رقم مقاعدهم فِيْ الحقل المخصص لذلك، ومن خلال هذا المنشور سوف نشرح خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة لعام 2022 برقم المقعد أسفل هذه المقالة، يرجى متابعة قراءة الأسطر التالية إلى تعرف على الخطوات بمجرد الإعلان عنها رسميًا.

كيف تحصل على نتيجة الثانوية العامة

يمكن لجميع الطلاب الاستفسار عن نتيجة الصف الثالث الثانوي عام 2022 سهُولة الدخول إلى موقع الوزارة على الإنترنت حيث تتيح الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم معرفة النتائج لمعرفة الدرجات ومجموع المواد فِيْ جميع المواد الأكاديمية بالإضافة إلى رسامة الطالب فِيْ على مستوى الجمهُورية والمدرسة بكل التقسيمات الأدبية والعلمية من خلال النقاط التالية سنشرح للطالب كيف يمكنني الرد على نتيجة الثانوية العامة برقم المقعد بكل سهُولة ويسر

اذهب إلى موقع وزارة التربية والتعليم، على سبيل المثال.

يمكنك عزيزي المستخدم الإفصاح عن نتيجة المدرسة الثانوية من خلال الرَابِطْ الإلكتروني أعلاه لخدمات المنصة الإلكترونية.

من خلال الرَابِطْ الإلكتروني أعلاه لخدمات المنصة الإلكترونية. اكتب رقم مقعدك فِيْ الحقل المخصص لذلك.

انقر على أيقونة البحث.

سيتم نقلك إلى صفحة لعرضها نتيجة الطالب بالتفصيل.

احصل على نتيجة الثانوية العامة 2022

بعد الانتهاء من الخطوات ابحث عن نتيجة مدرستك الثانوية عن طريق رقم المقعد سيعرض الموقع الرسمي لنتائج الثانوية العامة كافة البيانات الخاصة بإجمالي عدد الصفوف ومعرفة ترتيبها على مستوى الجمهُورية والإدارة والمدرسة أو من خلال الإدارة التربوية التابعة لها.

يمكن لجميع طلاب المدارس الثانوية أيضًا التحقق من نتيجة الثانوية العامة ورقم المقعد بالاسم فقط لجميع الأشخاص العلميين والأدبيين، وذلك بإدخال بيانات الطالب فِيْ نهاية هذا المنشور، وبمجرد الموافقة عليها سنبحث عنها عبر الموقع الرسمي وزارة التربية والتعليم.