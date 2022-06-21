طريقة الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء والأراضي المجانية

طريقة الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاءأعلنت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ، عن الخطوات الواجب اتباعها للحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء وأراضي مجانية ، عبر موقع “سكني” الذي يتميز بتوفير وحدات سكنية بجودة عالية وأسعار منخفضة للعقار. وتسعى وزارة الإسكان بالمملكة إلى الحفاظ على حقوق المستفيدين ، من خلال وضع الأنظمة التي تسمح لهم بذلك ، كما أكدت وزارة الإسكان في المملكة على وجوب تحمل كافة ضرائب القيمة المضافة على الوحدات السكنية ، على أن بيت المستفيد وأن قيمة الوحدة السكنية لا تتجاوز 850 ألف ريال سعودي ، ويأتي هذا الدعم تعبيرا عن جهود المملكة العربية السعودية لتقديم أسعار مخفضة للوحدات السكنية التي تكون لأول مرة مقابل مواطن ، ويمكنك التعرف على كيفية التسجيل في منصة جود 1442 وشروطها.

كيفية الحصول على وحدة سكنية قيد الإنشاء

هناك عدة خطوات يجب على الشخص المستوفي شروط أهلية السكن اتباعها من أجل الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء ، ومن هذه الخطوات ما يلي:

يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى الموقع وزارة الإسكان سكني. بعد ذلك يجب على المتقدم تقديم كل ما يتعلق بوضعه المالي وراتبه الشهري. يجب على مقدم الطلب البحث عن الوحدة السكنية المناسبة واختيار المنتج المراد شرائه. ثم حجز الوحدة السكنية. يجب على مقدم الطلب استكمال طلب التسجيل وتوقيع العقود. يجب على مقدم الطلب أيضًا إصدار شهادة الضريبة المضافة.

شروط الحصول على وحدة سكنية تحت الإنشاء

يشترط أن تكون الوحدة السكنية التي يرغب المستفيد ويختارها مطابقة لشروط الجهة الممولة.

وبعد ذلك ، وبناءً على الضوابط وآلية العمل ، يشترط توفر القدرة المالية للمستفيد.

أن تكون الوحدة السكنية متوفرة.

مميزات الوحدة السكنية تحت الإنشاء

لا يتعين على المستفيد دفع ضرائب القيمة المضافة إلا إذا تجاوزت تكلفة الوحدة السكنية 850 ريالاً سعودياً. ثم استخدام وحدات سكنية ذات مستوى عال وجودة متميزة. تخفيض سعر تملك الشقق للمستفيد.

الرقم الموحد للتواصل مع وزارة الاسكان

ثم أوضح برنامج سكني كيفية التواصل مع وزارة الإسكان في المملكة للحصول على الدعم الفني ، من خلال الاتصال بالرقم الموحد (199090) أو من خلال خدمات أخرى مثل خدمة “تحدث معي” عبر موقع سكني “اتصل بنا”. أو خدمة الرد على المستفيدين عبر موقع التواصل الاجتماعي Twitter.

الظروف السكنية للأفراد

كشفت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ، عن المعايير والشروط التي يجب توافرها في الراغبين في التقدم بطلب للحصول على دعم سكني للتعذيب ، ومن ثم جاءت تلك الشروط على النحو التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. ثم يجب أن يكون مقدم الطلب وعائلته مقيمين بشكل كامل في المملكة العربية السعودية. يجب ألا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 25 عامًا. بعد ذلك ، لا ينبغي أن يمتلك أي فرد من أفراد الأسرة من الدرجة الأولى منزلًا مناسبًا خلال السنوات الخمس الماضية. يجب ألا يمتلك أحد أفراد الأسرة الذي يتقدم بطلب للحصول على مسكن منزلاً من خلال برنامج سكني للدعم الحكومي. ثم يكون طلب دعم السكن من الرجل سواء كان زوجا أو أبًا أو التقديم عن طريق المرأة سواء كانت زوجة أو أم تعول أطفالها. للأرملة أو المطلقة سنتان منذ طلاقها أو وفاة زوجها. يمكنه التقدم بطلب للحصول على إقامتي من قبل الإخوة معًا بعد وفاة والدهم ، أو من يمثلهم قانونًا.

كيفية حجز موعد عبر تطبيق سكني

يواصل مركز سكني الشامل استقبال المراجعين الذين سبق لهم حجز موعد من خلال تطبيق سكني من خلال الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى موقع سكني. ثم انتقل إلى صفحة اتصل بنا. اختر نوع المراسلات (حجز موعد). ثم أكمل البيانات الشخصية ، بما في ذلك البريد الإلكتروني. اختر الفرع الذي تريد زيارته. ثم حدد سبب الزيارة.

شروط التقديم على الأراضي المجانية

تعتبر شروط التسجيل في برنامج سكني للأراضي الحرة من أهم المعلومات بالنسبة للكثيرين ، وإذا وافق عليها المواطن السعودي الذي يريد الحصول على قطعة أرض في المجال فيمكنه الحصول عليها بسهولة. قدم البرنامج مجموعة من الشروط التي يجب على جميع المتقدمين استيفاؤها وهي:

في حال تلقيها أي دعم سكني آخر من القطاع الخاص ، أو حتى القطاع الحكومي في المملكة العربية السعودية ، فلا يحق للأسرة الحصول على أي دعم سكني ، إذا كان مقدم الطلب مستوفياً لشرط الأسرة. ثم يجب ألا يمتلك المتقدم المسكن المناسب. يجب أن يكون عمر المتقدم 25 عامًا. في هذه الحالة يجب أن يكون سعودي الجنسية وليس من أي جنسية أخرى.

ما هو البرنامج السكني؟

هو برنامج تم إنشاؤه عام 2017 من قبل وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية في المملكة ، وفي هذا الوقت يهدف البرنامج إلى تخصيص 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ، كما تم تخصيص 120 ألف منتج. وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء ، موزعة على 75 ألف أرض سكنية ، وفي عام 2018 خصصت حوالي 300 ألف منتج سكني مقسمة إلى 75 ألف وحدة سكنية وأكثر من 125 ألف وحدة سكنية جديدة ، بالإضافة إلى 100 ألف تمويل سكني مدعوم.