طريقة الدونتس السهل الهش بالمقادير الصحيحة على طريقة المحَلْات

لطالما حظيت طريقة الدونات باهتمام كبير كإحدى الحَلْويات المميزة التي يسهل تحضيرها فِيْ المنزل بمكونات بسيطة متوفرة فِيْ المنزل، ويمكن تناولها كوجبة فطور خفِيْفة أو عشاء مع كوب من الشاي أو العصير الطازج. الدونات هِيْ حَلْويات غربية لذيذة تنتشر بسرعة فِيْ الوطن العربي بفضل مذاقها الرائع. طعام شهِيْ يفضله الجميع وخاصة الأطفال.

طريق دونات

هذه الحَلْوى اللذيذة سهلة التحضير بالمكونات والخطوات البسيطة التالية

المكونات

كوبان ونصف دقيق منخول.

ملعقة ونصف من الخميرة الفورية.

3 ملاعق سكر.

بيضة.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.

نصف كوب حَلْيب دافئ.

رشي الفانيليا.

الكثير من الزيت للقلي.

شوكولاتة خام.

نودلز الشوكولاتة.

سكر ناعم

كيفِيْة عمل الدونات الأصلية

ضعي كَمْية الزبدة فِيْ وعاء عميق وافركيها بيدك أو بلوح حتى يتغير لونها.

أضيفِيْ الدقيق المنخل إلى الزبدة واخلطيهم جيدًا حتى تمتزج المكونات جيدًا.

نضيف كَمْية الخميرة والسكر إلى الخليط السابق ونقلب المكونات جيداً.

يفضل فِيْ هذه المرحَلْة إضافة سائل البيض والفانيليا واللبن مع الاستمرار فِيْ الخلط.

اخلطي المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة ناعمة ولزجة يسهل دهنها وتشكيلها.

غطي العجينة واتركيها فِيْ مكان دافئ لمدة ساعة حتى ترتفع وتتضاعف فِيْ الحجم.

مدّ العجين بواسطة درفلة على سطح مستو ويفضل رش القليل من الدقيق قبل البدء بالتمدد لمنع العجين من الالتصاق.

قم بتشكيل قطع دونات بقطاعة دونات. يمكنك أيضًا استخدام قاطع دائري كبير لتقطيع العجين وقاطع صغير لعمل ثقب دائري فِيْ المنتصف.

رتبي الكعك على صينية مطحونة واتركيها تعمل لمدة نصف ساعة.

ضعي الكعك فِيْ مقلاة بها الكثير من الزيت الساخن وقومي بتشغيله على الجانبين حتى تحصلي على لون ذهبي جميل.

ضعي الكعك على منشفة مطبخ لتصريف الزيت تمامًا.

نزين الكعك بالشوكولاتة النيئة المذابة ونضع الشعيرية أو السكر البودرة على الطبق ويقدم على أطباق التقديم.

فِيْ نهاية مقال طريقة الدونات، تم تحديد المكونات الدقيقة لإعداد هذه الحَلْوى المميزة للغاية، مع جميع الخطوات والتقنيات التي تضمن دونات لذيذة ولذيذة باستخدام مكونات منزلية بسيطة بدلاً من شرائها المصنوعة بالفعل.