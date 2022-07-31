طريقة الشكشوكة المصرية مع الطريقة التركية واسرار المكون الاساسي لتحضيرها بالمنزل

شكشوكة من الأكلات الشعبية التي تتميز بمذاقها الشهِيْ بالإضافة إلى سهُولة تحضيرها، ولدى شكشوكة العديد من العشاق بفضل مذاقها المميز.

كَمْا أنه طعام قديم، حيث أنه بيض، ويضاف إليه العديد من المكونات الأخرى، ومن خلال مقالنا التالي، سنقدم لك طريقة خطوة بخطوة لتحضير الشكشوكة فِيْ المنزل.

أسرار تحضير الشكشوكة المصرية

طريقة تحضير الشكشوكة فِيْ المنزل

يتم تحضير الشكشوكة بمكونات بسيطة للغاية، وفِيْما يلي مكونات تحضير الشكشوكة فِيْ المنزل

ثلاث بيضات.

طماطم

أربع فصوص ثوم.

قرنان من الفلفل الحار.

بصلة واحدة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

كَمْية زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة كزبرة مجففة.

خطوات تحضير الشكشوكة بالمنزل

يمكن تحضير شكشوكة بسهُولة فِيْ المنزل باتباع الخطوات التالية

أولاً، يُفرم الثوم ناعماً، ثم يُنزع الفلفل والطماطم إلى قطع صغيرة، ثم يُنزع وعاء عميق ويُمزج جيداً.

نحضر مقلاة ونضع فِيْها بعض زيت الزيتون، ثم نقلي البصل والثوم حتى يلين، ثم نضيف الفلفل مع التحريك حتى يلين.

نضيف الطماطم والملح وجميع البهارات ونقلب ونتركها تنضج لبعض الوقت.

بعد أن ينضج، يُضاف البيض على الوجه مع الاستمرار فِيْ التقليب حتى ينضج تمامًا ثم يُقدم وهُو ساخن.

طريقة تحضير الشكشوكة على الطريقة التركية

كَمْا يأكل الأتراك الشكشوكة لأنها مشهُورة جدًا ويتم تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

كَمْا أن المكونات رخيصة، فِيْ السطور التالية ستجد المكونات لتحضير شكشوكة على الطريقة التركية

الباذنجان مقطع إلى قطع صغيرة.

واحدة من البطاطس مقطعة.

فلفل حار ومقطع.

زيت للقلي

زيت الزيتون.

ثلاث طماطم مقطعة إلى شرائح.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة

خطوات التحضير

يمكن تحضير الشكشوكة بسهُولة فِيْ المنزل على الطريقة التركية، حيث أن المكونات موجودة دائمًا فِيْ المطبخ.

ومن السهل شرائه وإليك الخطوات التالية لتحضير الشكشوكة فِيْ المنزل

نحضر وعاء ونضع فِيْه الباذنجان ثم نملحه لإزالة الماء من الباذنجان.