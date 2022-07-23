طريقة الغاء السجل التجاري وزارة التجارة السعودية، الكثير من مواطنين المملكة العربية السعودية يبحثون عن الطرق التي يستطيعون فيها الاستفسار عن الكثير من معاملاتهم الحكومية والتي تكون عبارة عن الغاء او تجديد المعاملات عن طريق الوزارات التي وفرتها المملكة العربية السعودية ومن هذه المسائل التي يتساءلون عنها هي مساله كيفية الغاء السجل التجاري وهي من الالزمات التي تلزمها المملكة العربية السعودية.

كيفية إلغاء السجل التجاري

قبل البدء في طريقة إلغاء السجل التجاري عبر الإنترنت، يجب على صاحب المنشأة الحصول على موافقة وزارة الصناعة والتجارة السعودية.

بعد الحصول على الموافقة يدخل صاحب المنشأة إلى الموقع لإلغاء القيد منه.

سيجد في الموقع نموذجًا لإلغاء السجل التجاري يتوجب عليه طباعته، ثم كتابة جميع البيانات الواردة في النموذج.

تتكون هذه البيانات من الاسم الرباعي، تاريخ ومكان الميلاد، رقم السجل المدني وتاريخ إصداره، مع نوع هذا السجل، اسم وعنوان المنشأة بالتفصيل، الرمز البريدي لمدينة مؤسسة.

الخطوة التالية هي كتابة رقم الهاتف المحمول ورقم الفاكس ورقم السجل التجاري الذي يريد العميل شطبه.

بعد استكمال جميع البيانات السابقة يكتب صاحب المنشأة سبب رغبته في شطب هذا السجل التجاري.

ثم يسلم هذا النموذج مع المستندات المطلوبة إلى أقرب فرع من فروع وزارة الصناعة والتجارة إليه.

المستندات المطلوبة مع النموذج هي خطاب تصفية من مكتب العمل، أو خطاب من مكتب الجوازات، وهذه الرسالة تشير إلى عدم وجود عمالة كافية، والوثائق الأخرى هي السجل التجاري الأصلي، بطاقة الهوية الوطنية .

ملاحظات مهمة عند تعبئة استمارة شطب السجل التجاري

عند اتباع طريقة إلغاء السجل التجاري وتعبئة النموذج الخاص به، هناك عدد من الملاحظات المهمة التي يجب مراعاتها، وهي كالتالي

تجنب استخدام أقلام فلوماستر أو أقلام الرصاص الملونة لكتابة البيانات على النموذج.

يجب كتابة البيانات الموجودة في الحقول الإلزامية بدقة والتحقق منها.

يجب كتابة كل معلومة في مكانها المحدد في النموذج.

تجنب شطب أي شيء بعد كتابته وتجنب الكتابة بطريقة غير واضحة أو الكتابة اليدوية السيئة.

خطوات شطب السجل التجاري بالتفصيل

وفرت وزارة الصناعة والتجارة السعودية طريقة لإلغاء السجل التجاري مجانًا، حيث لا يدفع صاحب المنشأة أي رسوم لإلغاء السجل التجاري، لكن يجب ألا يكون هناك عمل في السجل، مع شهادة من التأمينات الاجتماعية، وخطوات شطب السجل كالتالي

في البداية، يتم إدخال الموقع الرسمي لوزارة التجارة من.

ثم يتم تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم اضغط على سجلاتي التجارية.

ثم اضغط على اختياراتي والموجودة أمام السجل التجاري.

الخطوة التالية هي اختيار السجل التجاري المراد حذفه.

ثم اضغط على شطب.

بعد قبول طلب الشطب يقوم صاحب المنشأة بطباعته.

كيفية إلغاء سجل تجاري منتهي الصلاحية

طريقة شطب السجل التجاري منتهي الصلاحية هي كالتالي

يتم الدخول على موقع وزارة التجارة والاستثمار ثم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد وتسجيل الدخول من خلاله.

ثم انقر فوق My Business Records وقم بتسجيل الدخول إليها.

ثم ابحث عن السجل منتهي الصلاحية وانقر عليه، ثم اضغط على كلمة Delete، ثم اكتب السبب الذي من أجله تريد حذف السجل.

ثم يتم طباعة طلب الشطب بعد قبوله وتقديمه إلى السلطات المسؤولة.

كيفية تجديد السجل التجاري

توفر الحكومة السعودية إمكانية تجديد السجل التجاري عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية

الخطوة الأولى هي الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة من.

يتم تسجيل الدخول إلى الموقع عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم يتم الضغط على سجلات عملي.

ثم انقر فوق خيارات الكلمات الموجودة أمام سجلاتي التجارية.

ثم اضغط على تجديد السجل التجاري.

بعد ذلك يتم اختيار المصطلح الذي يتراوح من سنة إلى خمس سنوات.

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، انقر فوق إرسال الطلب.

الشروط الواجب توافرها في تجديد السجل التجاري

المدة القصوى المتبقية على انتهاء السجل التجاري هي ثلاثة أشهر.

يجب على الشركات ذات المسؤولية المحدودة تقديم جميع بياناتها المالية.

السجل الرئيسي أو الفرعي غير صالح أو تم تعليقه.

يجب أن يتزامن تجديد السجل التجاري مع تجديد الغرفة التجارية.

تعديل بيانات السجل التجاري

في حالة رغبتك في تعديل أي بيانات خاطئة موجودة في السجل التجاري، أو إذا كنت ترغب في وضع أو حذف عدد من العناصر في السجل، يمكنك القيام بذلك باتباع الخطوات البسيطة التالية

قم بتسجيل الدخول إلى موقع وزارة التجارة، وقم بتسجيل الدخول إلى الموقع.

انقر فوق السجلات التجارية.

بعد ذلك يتم الضغط على كلمة “خيارات” الموجودة أمام السجل التجاري ثم الضغط على كلمة “تعديل”.

بعد الضغط على تعديل السجل التجاري حدد نوع التعديل الذي تريده.

بعد الانتهاء من تعديل البيانات التي تريدها، انقر فوق إرسال الطلب.

انتهى مقالنا الذي كان يتحدث عن الكثير من المعلومات التي يحتاجها المواطنين السعوديين الذي يقيمون في المملكة العربية السعودية التي تهتم بشان السجلات التجارية التي يريد أصحابها ان يلغوها ولا يريدون استخدامها في اي مجال العرب اليوم يقدم مقالا بعنوان طريقة الغاء السجل التجاري وزارة التجارة السعودية.