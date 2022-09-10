طريقة القسمة المتتالية هي الطريقة التي يمكن من خلالها تحويل العدد من النظام العشري إلى النظام الثنائي، كما ويمكن القيام بعملية القسمة المتتالية من خلال القيام بعملية القسمة المتسلسلة المتعارف عليها، أو من خلال فيها قسمة الرقم على الرقم (2) بشكل متكرر، كما ويمكن استخدام الألة الحاسبة، والتحويل من النظام العشري الى النظام الثنائي بأبسط طريقة.

تحويل الأرقام من عشري إلى ثنائي

يمكن تحويل الأرقام من نظام عشري إلى ثنائي باتباع طريقة القسمة المتسلسلة، كما هو موضح في الخطوات التالية

اقسم الرقم العشري على الأساس 2.

احسب الباقي، والذي يمكن أن يكون 1 أو 0.

اقسم حاصل القسمة السابق على الأساس 2، كما فعلنا في الخطوة (1).

احسب الباقي كما في الخطوة (2).

استمر في عملية القسمة وحدد الباقي حتى يصبح حاصل العدد الصحيح صفرًا.

وبالتالي، يتم الحصول على الرقم الثنائي المطلوب، والذي يتكون من الأرقام المتبقية، ويتم قراءته من الرقم الأخير إلى الرقم الأول.

طريقة القسمة المتتالية هي الطريقة التي يمكن من خلالها تحويل الرقم من النظام العشري إلى النظام الثنائي

القسمة المتتالية هي القسمة التي يتم فيها قسمة الرقم على الرقم (2) بشكل متكرر، والإجابة التالية على السؤال عن طريقة القسمة المتتالية لتحويل الرقم من النظام العشري إلى النظام الثنائي، حيث تكون الإجابة

البيان صحيح.

النظام الرقمي الثنائي

يُعرَّف النظام الثنائي بأنه النظام المستخدم في أنظمة الكمبيوتر الحديثة ؛ وذلك لسهولة استخدامه وتنفيذه في البوابات الإلكترونية الرقمية والمنطقية. وهو نظام يعتمد تمثيله على الأرقام 0 و 1 أو صحيح (صواب) وخطأ (خطأ)، ويختلف هذا النظام عن النظام العشري حيث يتم الانتقال من مكان إلى آخر باستخدام رقمين فقط.

النظام العشري

يُعرَّف النظام العشري بأنه أحد أنظمة العد المكونة من عشرة أرقام، وذلك لتمثيل كل رقم بناءً على الأساس 10، وتختلف قيمة الرقم وفقًا لمكانه في الرقم، ويتم حساب قيمته في هذا النظام من خلال إيجاد مجموع حاصل ضرب كل رقم ضمن الرقم في الموضع الذي يقع فيه. تبدأ الأرقام في النظام العشري من صفر إلى 9، وهي كالتالي

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تعد إجابة طريقة القسمة المتتالية هي الطريقة التي يمكن من خلالها تحويل العدد من النظام العشري إلى النظام الثنائي صحيحة، حيث يتم التحويل من القسمة من النظام العشري إلى النظام الثنائي صحيحة من خلال القسمة المتسلسلة المتكررة بالقسمة على 2