طريقة النقل الداخلي ١٤٤٣ .. ما هى شرائح النقل الداخلي للمعلمين و رَابِطْ التقديم عبر نظام نور

كيفِيْة تقديم النقل الداخلي 1443 من خلال وصلة نظام نور وقطاعات النقل الداخلي. نتعرف على هذا من خلال هذه المقالة على موقع “علمني”. حيث أعلنت الإدارة العامة للتعليم فِيْ عاصمة المملكة العربية السَعُودِيْة “الرياض”. استحداث 1443 إجراء تحويل داخلي للعمل التربوي. وأوضح أن إمكانية توفِيْر النقل الداخلي تتم من خلال نظام نور وفق الجدول الزمني المعتمد للعام الدراسي الجديد. أدناه نقدم لك جميع التفاصيل.

النقل البري

وكَمْا أوضحت إدارة تعليم الرياض، فإن حركة النقل الداخلي تبدأ يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من الشهر الهجري 1443 م الموافق للتقويم الميلادي فِيْ الرابع والعشرين من شهر يوليو عام 2022 م. وفِيْ السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى أنه من المقرر أن يستمر فتح باب تقديم طلبات النقل الداخلي حتى الأحد المقبل، الموافق الثاني من شهر محرم 1444 الهجري، الموافق للتاريخ الميلادي الحادي والثلاثين. من هذا الشهر.

طريقة النقل الداخلي 1443

يتم تنفِيْذ طريقة النقل الداخلي 1443 من خلال رَابِطْ نظام نور. وذلك وفق آلية محددة سنراجع تفاصيلها معك فِيْ السطور التالية

فِيْ البداية اذهب إلى ارتباط نظام الضوء.

ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

ثم أدخل رمز التحقق أسفل مربع التسجيل.

بعد الانتهاء من عملية تسجيل الدخول، انتقل إلى “Teacher Business Services”. الذي يقع فِيْ النافذة الجانبية.

فِيْ الخطوة التالية، انقر فوق “رغبات التحويل الداخلي”.

ثم أدخل رغبات التعديل التي قمت بتعديلها.

أخيرًا، انقر على أيقونة “حفظ”. وبالتالي، تم الانتهاء من طريقة عرض النقل الداخلي.

شرائح النقل الداخلي للمعلم

وتجدر الإشارة إلى أن شرائح التحويل الداخلي متوفرة فِيْ حساب المعلم المنقول بمجرد نقل ملفهم إلى القطاع الذي تم تحويلهم إليه، بحسب حركة النقل الداخلي.

يتم الرجوع إلى الشرائح أيضًا من خلال رَابِطْ نظام نور. دخول “خدمات شؤون التدريس”. ثم اختر الشرائح والمدارس. يسمح هذا للمعلم بتحديد جميع المدارس داخل كل قسم. مع ضرورة تحديد مواقع المدارس فِيْ كل شريحة بحيث تكون عملية ترتيبها جيدة.

رَابِطْ نظام نور للنقل الداخلي 1443-1444

تعتبر حركة النقل الداخلي 1443 – 1444 من الإجراءات المهمة التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة للكادر التعليمي. والتي تهدف إلى خدمة المعلمين فِيْ نقلهم من مكان عملهم الحالي إلى مكان آخر مناسب لهم. تتم عملية تقديم التحويل الداخلي من خلال رَابِطْ نظام نور والذي من خلاله نشرح تفاصيل الطلب فِيْ الفقرة السابقة.