طريقة انشاء حساب في منصة مدرستي 1444 ، قد تسائل الكثير من قبل الطلاب والطالبات حول التعرف الطرق التي يتم من خلالها انشاء حساب في منصة مدرستي 1444 في السعودية ، حيث ان المنصة من الامور المهمة داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك من الامور المهمة في وزارة التعليم السعودية ، يمكن من خلالها للطلاب الحصول على الخدمات الإلكترونية ومشاهدة دروس و الاختبارات المركزية في منصة مدرستي توكلنا للطلاب .

منصة مدرستي

منصة مدرستي هي إحدى مجموعة المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية، من أجل إجراء العملية التعليمية بشكل أفضل ومواكبة العصر الجديد والتطور، بالإضافة إلى التغلب على ما نتج عن ذلك. انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) مما تسبب في توقف العملية. التعليم لفترة طويلة من الزمن، وتخدم هذه المنصة كل المنتسبين إلى التعليم من طلاب وأساتذة وأولياء أمور وإداريين، وتزودهم بالعديد من الخدمات التعليمية الهامة وتعرض العديد من الفيديوهات المتعلقة بالدورات والمناهج التعليمية لمختلف المستويات التعليمية.

كيفية إنشاء حساب على منصة مدرستي 1444

قدمت وزارة التربية والتعليم السعودية خدمة إنشاء حساب على منصة مدرستي التربوية، بحيث يمكن لكل طالب أو ولي أمر أو معلم الدخول إلى المنصة والاستفادة من جميع الخدمات المتاحة عليها. خطوات إنشاء الحساب هي

افتتاح الموقع الرسمي لمنصتي التعليمية “”.

حدد حقل العودة إلى المدرسة من القائمة.

انقر فوق مربع تسجيل الدخول الجديد.

اكتب جميع البيانات المهمة المطلوبة للتسجيل، وهي رقم الهاتف المحمول، رقم الهوية الوطنية، رقم الإقامة.

انقر فوق المربع أنا لست روبوتًا.

انقر فوق خانة الاختيار.

انتظر بضع ثوان حتى يتم التحقق من البيانات المكتوبة، وتأكيد الحساب.

كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي

يمكن لجميع المشاركين في المنصة التعليمية Madrasati الدخول إلى المنصة في أي وقت يرغبون فيه، سواء أكانوا معلمين أو طلابًا أو أولياء أمور. خطوات تسجيل الدخول هي

اذهب إلى الموقع الرسمي لمدرستي.

انقر فوق تسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft إذا كان المستخدم مدرسًا أو طالبًا.

انقر فوق “تسجيل الدخول باستخدام حساب نور” إذا كان المستخدم مسؤولاً أو أحد الوالدين.

اكتب جميع البيانات المهمة والمطلوبة لتسجيل الدخول إلى حساب Noor وحساب Microsoft.

اكتب كلمة المرور لحساب المستخدم.

انقر فوق مربع تسجيل الدخول.

كيف يمكنني تحميل ملف على منصة مدرستي

مع بداية العام الدراسي الجديد، سيحتاج جميع الطلاب إلى معرفة خطوات تحميل الملفات على منصة مدرستي بحيث يمكن تحميل واجباتهم المدرسية من خلال الملفات والخطوات هي

فتح منصة “مدرستي”.

انقر فوق مربع تسجيل الدخول إلى حساب Microsoft Student.

سجل جميع البيانات المطلوبة للدخول رقم الجوال، البريد الإلكتروني، كلمة المرور.

انقر فوق المربع التالي.

انقر فوق علامة التبويب “القرارات والموارد” في القائمة.

انقر فوق كلمة قم بواجبي المنزلي.

حدد ملفات تحميل الكلمات.

قم بتحميل الملف بعد تحديده واختياره من جهاز الكمبيوتر.

انقر فوق حفظ التغييرات.

كيف أضع صورتي على منصة مدرستي

يعد وضع الطالب / صورتها الشخصية على المنصة التعليمية مدرستي أحد أهم العوامل التي تساهم في الترابط والعلاقة القوية بين الطلاب والمعلمين والطلاب وزملائهم. هذه هي خطوات رفع الصورة على المنصة

الوصول إلى منصة “مدرستي”.

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Microsoft Student الخاص بك.

سجل بيانات ومعلومات تسجيل الدخول من عنوان البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف المحمول.

قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي للطالب.

انقر فوق تغيير صورة الملف الشخصي.

قم بتحميل صورة من معرض الهاتف المحمول أو اختر التقاط صورة.

انقر فوق مربع حفظ التغييرات.

رابط منصة مدرستي

تقدم المنصة التعليمية السعودية منصة مدرستي مجموعة واسعة من الخدمات الهامة لجميع الطلاب والطالبات في مختلف المستويات التعليمية في المملكة العربية السعودية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على طريقة انشاء حساب في منصة مدرستي 1444 ، وكيف أضع صورتي على منصة مدرستي ، وكيف يمكنني تحميل ملف على منصة مدرستي .