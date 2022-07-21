طريقة بروست البيك الأصلية

طريقة المنقار الأصلية وهُو ما يتساءل عنه الكثير من الناس حيث يشتهر مطعم البيك بجودته العالية ووجباته الشهِيْة التي تميزه عن المطاعم الأخرى مما جعله مشهُوراً وشهُوراً فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وخارجها. بسيط باستخدام المكونات المتاحة.

طريقة بروست الذروة الأصلية

تسعى ربات البيوت إلى معرفة السر وراء خلطة الدجاج فِيْ مطعم البيك لتقديمها لأفراد عائلاتهن، وإليك المكونات والطريقة –

المكونات

قطع دجاج.

تفاحة بدون جلد.

ملح.

فلفل اسود.

زنجبيل.

مسحوق الثوم

الفلفل.

بودرة البصل.

حقا.

بسكويت مطحون.

بيض مخفوق.

نصف كوب حَلْيب سائل.

ملعقة كبيرة من الخل.

كيف تستعد

يتم تحضير الوصفة باتباع الخطوات التالية –

أولاً، تُغسل قطع الدجاج جيدًا وتُصفى تمامًا من الماء. ثم يتم تقطيع التفاح إلى قطع صغيرة وعصره فِيْ الخلاط. ثم نضيف البهارات (الملح والفلفل والبابريكا والزنجبيل ومسحوق البصل ومسحوق الثوم). ثم يضاف الخل إلى الخليط. نخلط جميع المكونات فِيْ الخلاط، ثم نسكب المزيج فوق قطع الدجاج ونتركه فِيْ الثلاجة لمدة خمس ساعات على الأقل. ثم يتم تحضير خليط من البيض المخفوق والحَلْيب السائل مع إضافة القليل من الملح والفلفل الأسود. تُغمس قطع الدجاج فِيْ خليط البيض والحَلْيب ثم تغمس فِيْ الدقيق وأخيراً فِيْ فتات الخبز. أخيرًا، تقلى قطع الدجاج فِيْ الكثير من الزيت الساخن حتى تصبح بلون ذهبي رائع من جميع الجهات، وذلك من أجل السعادة والصحة.

يمكن إضافة الفلفل الحار إلى خلطة توابل الدجاج إذا أردت إضافة نكهة حارة.

سر مذاق طعام مطعم البيك

يتميز مطعم البيك بطعمه اللذيذ، وذلك بفضل الخلطة الفريدة التي يقدمها والتي تعتمد على مكونات معينة، وهِيْ كالآتي –