طريقة تثبيت القبول في جامعة الطائف 1444 ، دائماً ما يتم البحث من قبل الطلاب والطالبات الذين يبغون الإلتحاق بالجامعات والكليات حول طريقة تثبيت القبول في جامعة الطائف ، لمن يريد الانتساب بها ، وياتي ذلك بعد إعلان نتائج الترشح للقبول بالجامعة للدبلوم والبكالوريوس من قبل جامعة الطائف ، وما يطلب منهم التسجيل الدخول إلى حسابهم على موقع جامعة الملك خالد لتأكيد القبول، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

– تأكيد القبول بجامعة الطائف

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الطائف، عن نتائج القبول في الجامعة للطلاب والطالبات الذين تقدموا للالتحاق بكلياتها. لتأكيد القبول يكون يوم السبت الثامن من محرم 1444 هـ، وفي حال عدم تأكيد القبول يتم إلغاؤه.

كيفية تثبيت القبول بجامعة الطائف 1444

توضح الخطوات التالية كيفية تحديد خروج الطلاب والطالبات بجامعة الطائف

الذهاب إلى بوابة القبول بجامعة الطائف “”.

انقر فوق أيقونة قبول التثبيت.

اضغط على تأكيد القبول للطلبة المرشحين.

أدخل الرقم القومي للطالب.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق تأكيد.

تأكيد القبول بالجامعة.

كيفية الاستعلام عن القبول بجامعة الطائف 1444

يمكن للطلاب والطالبات الآن الاستعلام عن طلب القبول باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى بوابة القبول بجامعة الطائف “”.

انقر فوق أيقونة قبول التثبيت.

انقر فوق الطلب للاستعلام عن القبول.

أدخل رقم السجل المدني للطالب.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق تأكيد.

عرض نتيجة القبول.

كيفية تعديل طلب القبول بجامعة الطائف 1444

كما تسمح جامعة الطائف للطلاب والطالبات بتعديل طلب القبول باتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى بوابة القبول بجامعة الطائف “”.

انقر فوق أيقونة قبول التثبيت.

انقر فوق تحرير طلب القبول.

اختر نوع الطلب من القائمة المنسدلة.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق تأكيد.

اتبع التعليمات حتى تنتهي من تعديل التطبيق.

شروط القبول بجامعة الطائف

تقبل جامعة الطائف الطلاب والطالبات بعد استيفاء الشروط العامة التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو أبناء أم سعودية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها.

حصول المتقدم أو المتقدم على اختبار القدرات واختبار التحصيل من المركز الوطني للقياس للمسارات الصحية والعلمية.

حصول المتقدم أو المتقدم على اختبار القدرة من المركز الوطني للقياس للمسار الإنساني.

يجب أن يتمتع المتقدم باللياقة الطبية اللازمة.

يحق لإدارة الكلية تغيير التخصص المتقدم أو المتقدم في حالة عدم ملاءمة حالته الصحية للتخصص الذي يرغب فيه.

يجب أن يكون المتقدم أو المتقدم متفرغًا للدراسة.

عدم فصل المتقدم من أي جامعة أخرى لأسباب تأديبية.

اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبار يحدده القسم المختص.

ألا يكون المتقدم أو المتقدم طالبًا منتظمًا في أي من الجامعات الأخرى.

رابط لتأكيد القبول بجامعة الطائف

آخر موعد لتأكيد قبول الطلاب والطالبات بجامعة الطائف هو السبت 8 محرم 1444 هـ. لذلك وحتى هذا التاريخ يمكن للطلاب تأكيد قبولهم في الجامعة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على طريقة تثبيت القبول في جامعة الطائف 1444 ، و رابط لتأكيد القبول بجامعة الطائف ، و شروط القبول بجامعة الطائف ، و كيفية تعديل طلب القبول بجامعة الطائف 1444 .