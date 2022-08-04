طريقة تثبيت القبول في جامعة الملك خالد 1444 ، دائماً ما يتم البحث من قبل الطلاب والطالبات الذين يبغون الإلتحاق بالجامعات والكليات حول طريقة تثبيت القبول في جامعة الملك خالد لمن يريد الانتساب بها ، وياتي ذلك بعد إعلان نتائج الترشح للقبول بالجامعة للدبلوم والبكالوريوس من قبل جامعة الملك خالد ، وما يطلب منهم التسجيل الدخول إلى حسابهم على موقع جامعة الملك خالد لتأكيد القبول، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

نتائج الترشيح والقبول في جامعة الملك خالد

أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إعلان نتائج الترشيح للقبول في الجامعة للعام الدراسي المقبل 1444 هـ، لشهادتي البكالوريوس والدبلوم. يجب على الطلاب والطالبات رؤية النتيجة لتأكيدها أو تغييرها.

تأكيد القبول في جامعة الملك خالد

يمكن تأكيد قبول الطلاب والطالبات بجامعة الملك خالد بعد إعلان نتائج الترشيح. يتم ذلك عن طريق إدخال طلب القبول بعد 48 ساعة من إعلان الترشيح ؛ ليرى التخصص الذي تم قبول الطالب فيه يمكنه قبوله أو رفضه.

كيفية تثبيت القبول بجامعة الملك خالد 1444

يتم تأكيد القبول في جامعة الملك خالد بعد 48 ساعة من ظهور نتائج الترشيح باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة التسجيل بجامعة الملك خالد.

اختر نوع التطبيق.

الوصول إلى خدمات الترشيح ونتائج القبول.

اكتب رقم السجل المدني.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق زر التأكيد.

انظر النتيجة.

بعد الاطلاع على النتيجة يمكن الموافقة عليها لتأكيد القبول أو الرفض.

كيفية الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة الملك خالد 1444

بعد الإعلان عن ظهور نتائج الترشيح في جامعة الملك خالد، يمكن للطلاب والطالبات معرفة نتيجة ترشيحهم باتباع الخطوات التالية

انتقل إلى صفحة التسجيل بجامعة الملك خالد.

اختر نوع التطبيق.

الوصول إلى خدمات الترشيح ونتائج القبول.

اكتب رقم السجل المدني.

أدخل كلمة المرور.

انقر فوق زر التأكيد.

انظر النتيجة.

كيفية تغيير القبول في جامعة الملك خالد 1444

أوضحت جامعة الملك خالد خطوات تغيير القبول بعد إعلان نتائج الترشيح باتباع الخطوات التالية

اذهب إلى موقع جامعة الملك خالد.

انقر فوق علامة التبويب قبول.

الضغط على استمارة التقديم لدرجة البكالوريوس للطلبة السعوديين.

اختيار نوع المتقدم ذكر – انثى.

اختر لتغيير القبول.

أدخل رقم السجل المدني ثم كلمة المرور لطلب القبول.

أدخل رغبات الطالب المناسبة.

انقر على أيقونة “التالي”.

أدخل رمز التحقق الذي تم إرساله إلى الهاتف المحمول.

تم تغيير طلب القبول.

شروط القبول بجامعة الملك خالد 1444

تقبل جامعة الملك خالد الطلاب والطالبات بالشروط العامة التالية

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من خارج المملكة.

لم تمر خمس سنوات على إصدار شهادة الثانوية العامة.

أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.

عدم ارتكاب أي مخالفات جنائية من قبل مقدم الطلب.

عدم فصل الطالب أكاديمياً من جامعة أخرى لأي سبب.

رابط لتأكيد القبول في جامعة الملك خالد

يمكن للطلاب والطالبات تأكيد قبولهم في جامعة الملك خالد بعد 48 ساعة من إعلان نتائج الترشيح، ويمكنهم الذهاب إلى الرابط لتأكيد القبول في الجامعة مباشرة “” ومن ثم اتباع الخطوات التي تعلمناها أعلاه.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على طريقة تثبيت القبول في جامعة الملك خالد 1444 ، و رابط لتأكيد القبول في جامعة الملك خالد ، و شروط القبول بجامعة الملك خالد 1444 ، تغيير القبول في جامعة الملك خالد .