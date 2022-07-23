طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت Minecraft بخطوات سهلة وبسيطة

كيفِيْة تثبيت Minecraft هذا ما يبحث عنه الكثير من محبي ألعاب الآركيد، فهِيْ من أفضل الألعاب التي أثبتت وجودها فِيْ عالم الألعاب منذ الإصدار الأول للعبة، وتعتبر هذه اللعبة من أكثر الألعاب سهُولة. الألعاب حيث أنه من السهل لعبها وانتشارها فِيْ جميع أنحاء العالم بين اللاعبين من جميع الأعمار، يبحث الكثير من الأشخاص عن طريقة آمنة لتثبيت اللعبة خوفًا من المواقع المزيفة التي تجعل حساب اللاعب مسروقًا، واليوم من خلال مقالتنا سنقوم نقدم لك أفضل طريقة لتثبيت هذه اللعبة.

كيفِيْة تثبيت minecraft

هناك عدة طرق لتثبيت Minecraft على Android، بما فِيْ ذلك ما يلي

تحتاج إلى التأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت، سواء بيانات الهاتف المحمول أو شبكة Wi-Fi.

سجّل الدخول إلى متجر تطبيقات Google Play على هُواتف Android.

فِيْ مربع البحث الخاص بالمتجر، يتم كتابة اسم لعبة Minecraft.

ثم اضغط على كلمة البحث.

بعد ظهُور نتائج البحث الخاصة باللعبة فِيْ متجر Google Play.

تحتاج أيضًا إلى النقر فوق زر التثبيت لـ minecraft على هاتفك مجانًا.

بعد تثبيت اللعبة، تحتاج إلى فتحها والاستمتاع بها.

قم بتنزيل لعبة Minecraft على iPhone

قم بتنزيل لعبة Minecraft على iPhone بسهُولة من خلال ما يلي

يجب أن يكون هاتفك متصلاً بالإنترنت جيدًا.

بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى متجر التطبيقات، واكتب اسم اللعبة فِيْ مربع البحث وانقر على أيقونة البحث.

فأنت تنتظر ظهُور نتائج البحث.

تم تحديد Minecraft من نتائج البحث.

ثم انقر فوق الرمز لتثبيت اللعبة.

ثم انتظر حتى يتم التثبيت.

يقوم اللاعب بتسجيل الدخول إلى اللعبة من خلال حسابه الخاص.

قم بتثبيت Minecraft على جهاز الكَمْبيوتر

قم بتثبيت Minecraft على جهاز الكَمْبيوتر الخاص بك باتباع الخطوات التالية