طريقة تجديد إشتراك الغرفة التجارية بالسَعُودِيْة 1444

يبحث آلاف من مواطني المملكة العربية السَعُودِيْة عن طريقة لتجديد اشتراك الغرفة التجارية فِيْ محرك البحث “جوجل”، وقد أتاحت وزارة التجارة والاستثمار خدمة تجديد اشتراك الغرفة. التجارة، من بين العديد من الخدمات الأخرى، إلكترونيًا للتسهِيْل على المواطنين فِيْ إطار خطة ورؤية المملكة لعام 2030 من خلال الاعتماد على الرقمنة بدلاً من المعاملات الورقية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المؤسسات ذات الصلة، وقد كتبنا هذا المقال عن ” موقع Edúcame لشرح كافة الخطوات اللازمة لتجديد اشتراك الغرفة التجارية إلكترونياً، كَمْا أوضحنا فِيْ مقال سابق. شهادة غرفة التجارة عبر الإنترنت للأفرادإلى نص المقال.

تجديد اشتراك الغرفة التجارية

ترغب وزارة التجارة والاستثمار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة فِيْ تقديم العديد من خدماتها للمواطنين إلكترونيًا لتسهِيْلهم، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة تجديد الاشتراك بالغرفة التجارية، ما عليك سوى اتباع الخطوات التالية

أولا عليك تسجيل الدخول خدمة الاشتراك بالغرفة التجارية على الويب فقط انقر فوق الارتباط المميز.

على الويب فقط انقر فوق الارتباط المميز. ثانيًا، أدخل رقم تسجيل عملك.

ثالثًا، أدخل تاريخ انتهاء الصلاحية.

رابعًا، أدخل رمز التحقق المرئي.

خامسًا، اضغط على أيقونة “بحث”، وفِيْ حالة انتهاء صلاحية التسجيل الخاص بك، ستظهر كلمة “تجديد”.

سادسا، اضغط على كلمة Renew.

لهذا السبب قمنا بشرح جميع الخطوات اللازمة لتنفِيْذ هذه الخدمة إلكترونياً.

رسوم الاشتراك بالغرفة التجارية

هناك العديد من الرسوم المطلوبة للاشتراك فِيْ الغرفة التجارية والتي تختلف حسب فئة المؤسسة أو الشركة. وتدفع المؤسسات رسم اشتراك قدره 500 ريال سعودي، وتصل رسوم بعض المؤسسات التجارية إلى 2000 ريال، أما رسوم اشتراك التجار والصناعيين فتبلغ 10 آلاف ريال، بينما يبلغ رأسمال الشركات المساهمة 5 ملايين ريال رسوم. 5. يدفع 5000 ريال، ومؤسسات التضامن تدفع 2000 ريال إذا كان رأس مالها 5 ملايين ريال، وأخيراً المكاتب العقارية تدفع 800 ريال.

والان وصلنا الى نهاية مقالنا اليوم وقد شرحنا لكَمْ كل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع ونتمنى ان يكون المقال قد نال اعجابكَمْ ويمكنك الكتابة لنا والتواصل معنا من خلال التعليقات أسفل العنصر، ما عليك سوى ترك سؤالك أدناه وسنعاود الاتصال بك فِيْ غضون ساعات قليلة