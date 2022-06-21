طريقة تجديد الهوية الوطنية في السعودية عبر أبشر 1443

كيفية تجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية من خلال أبشر 1443. أطلقت وزارة الداخلية خدمة تجديد الهوية عبر منصة أبشر الإلكترونية ، بدلًا من الازدحام بمكتب الأحوال المدنية في السعودية ، ليتمكن المواطنون من تجديد البطاقة الوطنية إلكترونيًا بكل سهولة دون الحاجة إلى بذل الكثير من الوقت والجهد ، ولكن يجب الاهتمام بالشروط والمتطلبات حتى يتم تجديد البطاقة بنجاح من خلال ما يلي نقدم لكم كيفية تجديد بطاقة الهوية وشروط ومتطلبات التجديد من خلال موقع ثقافني.

كيفية تجديد الهوية الوطنية من خلال منصة أبشر

يتم تجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية إلكترونيًا عبر منصة أبشر الرقمية بدلاً من التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية باتباع الخطوات التالية:

أدخل الرابط الرسمي لمنصة أبشر. اذهب إلى الصفحة الرئيسية ثم اضغط على أبشر أفراد. تسجيل الدخول باسمك وكلمة المرور. انقر فوق خدماتي ثم اختر الحالة المدنية. اختر تجديد هويتك. انقر للموافقة على الشروط. اكتب العنوان الحالي وجميع البيانات المطلوبة. انقر فوق إرسال الطلب. بعد دفع الرسوم يتم تسليم البطاقة لأقرب مكتب بريد إلكتروني.

شروط تجديد بطاقة الهوية الوطنية

هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها حتى يتم تجديد بطاقة الهوية بنجاح ، وهي كالتالي:

يجب أن يكون طالب تجديد البطاقة سعودي الجنسية.

سجل جميع البيانات بدقة وبشكل صحيح لمنع أي أخطاء.

يتم حجز موعد لتجديد البطاقة ، ويتم كتابة العنوان بشكل صحيح ، حيث يتم استلام البطاقة عن طريق البريد الإلكتروني.

إرفاق صورة من السجل العائلي إذا كان المواطن متزوج وصورة شخصية بخلفية بيضاء.

في حالة عدم وجود صورة شخصية يلغى الطلب.

يجب ألا تزيد مدة صلاحية تجديد الهوية عن ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة القديمة. في حالة التأخير يتعرض المواطن لغرامة مالية.

إرفاق نسخة مطبوعة من استمارة تجديد الهوية.

إلى هذا الحد نقدم لكم في نهاية هذا المقال طريقة تجديد الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية من خلال أبشر 1443 ، وقد أوضحنا لكم شروط ومتطلبات تجديد بطاقة الهوية في المملكة العربية السعودية. .