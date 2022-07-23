طريقة تجديد بطاقة الصراف الرَاجحّيْ عبر الجوال وتفعيلها

كيفِيْة تجديد بطاقة الرَاجحّيْ للصراف الآلي يتساءل الكثير من المواطنين السعوديين ما هِيْ أفضل طريقة لتجديد بطاقة الرَاجحّيْ للصراف الآلي عبر الهاتف المحمول، وفِيْ السطور التالية نقدم كيف وخطوات القيام بذلك بسهُولة وراحة من أي مكان. حساب على الرقم 9200334 او 8001248880 لعملاء التميز، ثم ادخل كلمة المرور الخاصة بك التي خصصها البنك للخدمات ثم اضغط على الرقم 1 لاختيار خدمة الحساب الجاري، ثم 0 للتحدث مع موظف خدمة العملاء، ثم الرقم 1 فِيْ تحديد خدمة الطلب والاستعلام، ومن ثم تقديم بياناتك للموظف بالكامل، ومعلومات العنوان والاتصال، ويتم إرسال بطاقة الصراف الآلي الجديدة إلى عنوانك الوطني المسجل فِيْ البنك من قبل أحد ممثلي البنك.

كيفِيْة تجديد بطاقة الرَاجحّيْ للصراف الآلي

سيتم تسليم بطاقة الرَاجحّيْ للصراف الآلي إلى عنوان منزلك وستتلقى البطاقة الجديدة فِيْ غضون 4 أيام كحد أقصى إذا كنت تعيش فِيْ الرياض أو حولها.

و 6 أيام إذا كنت تعيش خارج الرياض ولكن لم يتبق سوى خطوة واحدة وهِيْ تفعيل البطاقة الجديدة فور استلامها.

تفعيل بطاقة الرَاجحّيْ للصراف الآلي الجديدة

الخطوة الأولى هِيْ الاتصال من الرقم المسجل فِيْ البنك والمرتبط بحسابك على الرقم 920003344 أو الرقم التالي 8001248880 لعملاء التميز سيطلب منك بعد ذلك إدخال كلمة المرور. ثم تضغط على 1 للحساب الجاري ثم 5 للخيارات الأخرى ثم اضغط 4 لاختيار خدمة تفعيل بطاقة الصراف الآلي إذن لديك بطاقة صراف الرَاجحّيْ مفعلة وعاملة. كل ما عليك فعله هُو إنشاء رقم تعريف شخصي جديد مكون من 4 أرقام عن طريق وضعه فِيْ جهاز الصراف الآلي ثم استخدمه مباشرة.

تجديد بطاقة الصراف الآلي بالخدمة الذاتية

يقدم لك بنك الرَاجحّيْ خدمة إمكانية تجديد بطاقة الصراف الآلي، من خلال جهاز الخدمة الذاتية المنتظر فِيْ جميع أنحاء المملكة العربية السَعُودِيْة وكافة مدنها وشوارعها، ومن خلالها يمكن تجديد البطاقة فورًا واستلامها فورًا دون الحاجة. انتظر 4 أو 6 أيام.