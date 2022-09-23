طريقة تجديد رخصة السيارة في المملكة العربية السعودية ، هنالك العديد من المواطنين داخل المملكة السعودية يبحثون حول الاجراءات والخطوات التي تمكنهم من القيام بتجديد رخصة السيارة أو رخصة القيادة الخاصة بهم ، إذ أتاحت الادارة العامة للمرور على توفير تلك الخدمة بتقديم طلب عبر حسابك الشخصي على منصة أبشر الالكترونية ، وصولاً الى الحصول على استكمال الاجراءات التي تتعلق بها لتجنب الغرامات أو المخالفات ، تابعوا معنا . طريقة تجديد رخصة قيادة سيارتك من خلال منصة أبشر كيفِيْة تجديد رخصة قيادة سيارتك من خلال منصة أبشر أدخل إلى رَابِطْ منصة أبشر.

يختار مقدم الطلب أيقونة أبشر للأفراد.

أدخل جميع البيانات المطلوبة لتسجيل الدخول، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق.

انقر على أيقونة دليل الخدمة.

اختر رمز خدمة المرور.

الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

يختار مقدم الطلب أيقونة لتجديد رخصة القيادة.

ثم تحتاج إلى النقر فوق تشغيل الخدمة.

ثم عليك أن تختار نوع السيارة.

ثم تنقر لقبول جميع الشُروطْ والأحكام.

ثم تنقر فوق تجديد الترخيص.

ثم دفع جميع رسوم التجديد إلكترونيًا.

انقر فوق أيقونة التأكيد

شروط لتجديد رخصة قيادة السيارة

حيث حددت الإدارة العامة للمرور بالمملكة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعض الشُروطْ التي يجب توافرها حتى تتم عملية تجديد رخصة السيارة للمواطنين السعوديين أو المقيمين الأجانب داخل المملكة. . يتم ذلك بالوسائل الإلكترونية، وأهمها ما يلي

يشترط أن يكون نموذج التأمين على السيارة ساري المفعول.

من الضروري أيضًا إجراء آخر فحص فني شامل للمركبة، ساري المفعول.

يجب دفع أي رسوم أخرى مطلوبة لمالك السيارة، مثل غرامات السيارة أو المخالفات، إن وجدت.

يتعين على صاحب السيارة دفع الرسوم المتعلقة بتجديد رخصة القيادة المطلوبة.

تأتي عملية البحث حول معرفة طريقة تجديد رخصة السيارة ، لتجنب المواطنين من التعرض الى المسائلات القانونية وتجنب المخالفات والغرامات التي تتعلق بالسير والمركبات ، يتم إصدار رخصة القيادة لجميع المقيمين في المملكة ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، وقد قدم مدير عام المرور السعودي للمواطنين والمقيمين جميع الخيارات لتجديد رخصة القيادة.