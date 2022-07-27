أوضحت الهِيْئة العامة للمرور طريقة تجديد رخصة القيادة باتباع الخطوات الإلكترونية لتسهِيْل التجديد لجميع المواطنين، وأكدت الإدارة العامة للمرور على ضرورة التجديد المستمر قبل انتهاء الرخصة حتى لا تقع تحت المساءلة القانونية. لذلك سوف نشرح فِيْ محتوى المقال كافة التفاصيل التي يبحث عنها مواطنو المملكة بخصوص تجديد الرخصة.

كيفِيْة تجديد رخصة القيادة

وفرت وزارة الداخلية السَعُودِيْة إمكانية تجديد رخصة القيادة من خلال تطبيقها الإلكتروني، وهُو التطبيق الأكثر استخدامًا للمواطنين والمقيمين داخل المملكة. يوفر العديد من الخدمات الحكومية بشكل سريع وفوري، بالإضافة إلى إمكانية تجديد الترخيص باتباع الخطوات التالية

أولاً، تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى النظام الأساسي عبر الإنترنت. أخبار جيدة من خلال متصفح الويب.

أدخل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك، بما فِيْ ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور.

سيظهر رمز التحقق أمامك، أدخله بشكل صحيح فِيْ صندوقك.

ثم اضغط على أيقونة الخدمات.

ستظهر لك خدمات مختلفة، اختر خدمات المرور.

عليك أن تذهب إلى مربع تجديد رخصة القيادة.

يجب تحديد نوع الترخيص الذي يتم تجديده، وكذلك فترة التجديد.

راجع التفاصيل والشُروطْ والأحكام، ثم انتقل إلى المربع أوافق.

أخيرًا، انقر فوق “تأكيد” لإكَمْال عملية تجديد الترخيص.

شُروطْ تجديد رخصة القيادة

حددت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السَعُودِيْة، العديد من الشُروطْ والضوابط التي يجب استيفاؤها من أجل الموافقة على طلب تجديد الترخيص. هذه الشُروطْ هِيْ كَمْا يلي

أن يتم تجديد الرخصة قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

يجب أن تتم إجراءات التجديد من خلال منصة أبشر، مع الالتزام بتقديم بصمة وصورة طالب التجديد.

دفع كافة الرسوم المستحقة لإتمام عملية التجديد.

يجب أن تتم الإجراءات الطبية اللازمة من خلال المراكز الطبية التابعة لوزارة الداخلية

المتلقي لائق بدنيا وعقليا.

يجب عدم وجود مخالفات على رخصة القيادة قابلة للتجديد.

فِيْ نهاية المقال الخاص بكيفِيْة تجديد رخصة القيادة، نشرح الخطوات التي يجب عليك اتباعها لإكَمْال عملية التجديد بنجاح من خلال منصة أبشر، ونذكر أيضًا الشُروطْ المحددة لهِيْئة النقل فِيْ المحتوى السابق، والتي يجب أن يتم استيفاءها على الرخصة ومقدم الطلب.