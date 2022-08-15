طريقة تجديد لوحة السيارة عن طريق أبشر 1444 يعتبر ذلك السؤال من الأسئلة التي دائماً ما تنتشر في الاوقات التي يتم العمل بها على تجديد لوحات المركبات القديمة والتالفة ، حيث يتم التجديد عبر الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية ، مما يحتاج أصحاب المركبات في بعض الأوقات إلى تغيير اللوحات المعدنية للسيارات في حال أصبحت قديمة أو تالفة مع الوقت ، لأن ذلك يؤدي إلى تعرضهم للمشاكل والغرامة المالية الناتجة عن عدم وضوح اللوحة ، تابعوا معنا .

تجديد لوحة السيارة في السعودية

تقدم الإدارة العامة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية خدمة إصدار وتجديد لوحات السيارات. حيث تتيح الخدمة للأفراد وسائقي السيارات تجديد اللوحات دون الذهاب إلى مقر إدارة المرور.

طريقة تجديد لوحة السيارة عن طريق أبشر 1444

يتم تجديد لوحة الترخيص من خلال منصة أبشر من خلال الخطوات التالية

قم بزيارة منصة أبشر الإلكترونية.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بشكل صحيح وقم بتسجيل الدخول.

انتقل إلى علامة التبويب المدفوعات الحكومية.

اختيار مدفوعات وزارة الداخلية.

انقر فوق الزر “مرور”.

انقر على خدمة إعادة إصدار لوحة السيارة.

دفع رسوم تجديد اللوحة 100 ريال سعودي.

قم بزيارة أقرب فرع مرور من أجل الحصول على نموذج تصريح مؤقت لإعادة إصدار لوحة السيارة.

اكتب جميع البيانات المطلوبة في النموذج.

يتم الاستعلام عن طلب التجديد بالذهاب إلى Traffic.

رسوم تجديد لوحة المركبة في المملكة العربية السعودية 1444

أكدت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، أن رسوم تجديد المركبة 100 ريال سعودي لجميع أنواع اللوحات، حيث يتم دفع قيمة التجديد أثناء عملية التجديد إلكترونيًا عبر منصة أبشر.

شروط تجديد لوحة المركبة في المملكة العربية السعودية 1444

يجب استيفاء مجموعة من الشروط عند تجديد المواطن لوحة المركبة، وهي كالتالي

تأكد من عدم وجود مخالفات على لوحة الترخيص.

مطلوب دفع جميع رسوم تجديد لوحة المركبة.

إرفاق بطاقة الأحوال الشخصية للمواطن السعودي.

إرفاق صورة من الإقامة لغير السعودي.

مطلوب فحص دوري للسيارة.

مطلوب نسخة من السيارة الاصلية ورخصتها.

إرفاق نسخة من تأمين السيارة ساري المفعول.

املأ نموذج طلب التجديد.

إرفاق صورة من السجل التجاري.

نسخة من استمارة تسجيل المركبة المراد تجديد لوحتها.

مطلوب رخصة قيادة صالحة.

كيفية الاستعلام عن سيارة برقم 1444

يمكن للأفراد الاستعلام عن المركبات من خلال رقم اللوحة الخاص بهم من خلال الخطوات التالية

انتقل إلى رابط منصة “أبشر”.

انتقل إلى الخدمات الإلكترونية.

اضغط على الاستفسارات الإلكترونية.

تحديد خدمة الاستعلام عن لوحة الأرقام.

أدخل جميع البيانات والمعلومات على النحو التالي رقم الهوية. رقم لوحة. رمز التحقق المرئي.

انقر على أيقونة العرض.

كيفية استعادة لوحة السيارة المفقودة

أفادت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أنه في حالة فقدان لوحة السيارة يتم رفع تقرير فوري إلى إدارة الشرطة لاسترداد اللوحة أو الحصول على لوحة جديدة للمركبة وفق مجموعة من الإجراءات. والتعليمات التي تتبعها الإدارة العامة للمرور مع ضمان دفع كافة تكاليف الحصول على لوحة بديلة.

المرور السعودي تويتر

يتم مراقبة الحساب الرسمي للمرور السعودي مباشرة عبر منصة تويتر “” حيث يتم الرد على استفسارات جميع المواطنين، بالإضافة إلى مشاركة التعليمات والإجراءات وأهم الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور لسائقي السيارات في المملكة العربية السعودية. شبه الجزيرة العربية.

رابط منصة أبشر

يدخل الأفراد في المملكة العربية السعودية إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية “” للاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للأفراد وفق ضوابط وشروط محددة تضعها وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية.

طريقة تجديد لوحة السيارة عن طريق أبشر 1444 ،حيث أتاحت الإدارة العامة للمرور في المملكة السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية لسائقي السيارات والمركبات لتمكنهم من الاستفادة منها بشكل فعال لمنع وقوعهم في المخالفات والأضرار الغرامات التابعة لها ، ويتم ذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية.