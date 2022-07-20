طريقة تجهِيْز بسكويت الشوفان الخاص بانظمة الدايت بدون بيض مفِيْد وصحي

تعد ملفات تعريف الارتباط من دقيق الشوفان واحدة من أصح أنواع البسكويت التي تمد الجسم بالعديد والكثير من الفوائد وهِيْ مناسبة للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

للشوفان فوائد عديدة منها احتوائه على نسبة كبيرة من البروتينات والألياف الصحية والدهُون الصحية التي تزيد من الشعور بالشبع، من خلال مقالنا التالي سنقدم لك طريقة تحضير كعكات الشوفان.

وصفة كوكي دقيق الشوفان للحمية الغذائية السريعة.

هناك العديد من الوصفات والأطعمة التي يمكن تحضيرها ضمن أنظمة الطعام فِيْ المنزل، وهنا نقدم لك واحدة من ألذها وهِيْ وصفة تحضير كعك الشوفان.

ملفات تعريف الارتباط الشوفان هِيْ أحد أنواع ملفات تعريف الارتباط التي تساهم بشكل كبير فِيْ استخدامها فِيْ تحضير الإفطار.

كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط الخاصة بحمية الشوفان فِيْ المنزل

وصفة بسكويت الشوفان محضرة بمكونات سهلة وبسيطة وليست رخيصة، ثم أترك لكَمْ المكونات التالية

بيضة.

كوب دقيق الشوفان.

كوب دقيق.

ربع كوب سكر.

ربع كوب زيت.

كيس فانيليا.

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر.

خطوات تحضير ملفات تعريف الارتباط من دقيق الشوفان للنظام الغذائي

يتم تحضير ملفات تعريف الارتباط من دقيق الشوفان باتباع الخطوات التالية

بادئ ذي بدء، يتم تشغيل الفرن مسبقًا.

ثم اخلطي الدقيق والسكر والفانيليا والبيكنج باودر.

قلّبي المكونات معًا، ثم أضيفِيْ البيض والزيت واعجني العجينة.

بعد ذلك، يتم الحصول على قالب ملف تعريف الارتباط وتشحيم بالزيت.

يتم تشكيل ملفات تعريف الارتباط بعد ذلك بملعقة أو باليد ثم يتم وضعها فِيْ القالب، مع ترك مساحات.

ثم يوضع القالب فِيْ الفرن الساخن ويترك لمدة عشر دقائق.

ثم يتم إخراج الكعكة من الفرن وتقديم البسكويت، مبروك للجميع.

كيفِيْة عمل ملفات تعريف الارتباط من دقيق الشوفان بدون بيض

هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون تحضير كعك دقيق الشوفان دون وضع البيض، وإليك السطور التالية من المكونات لتحضير كعك دقيق الشوفان بدون بيض

كوب دقيق الشوفان. ربع كوب زبدة. ملعقتان من السكر. ملعقة صغيرة قرفة. ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر. ملعقتان كبيرتان من الحَلْيب البودرة.

خطوات التحضير

يتم تحضير ملفات تعريف الارتباط من دقيق الشوفان بدون بيض باتباع الخطوات التالية

أولا يتم تسخين الفرن.

ثم يتم الحصول على وعاء ويخلط فِيْه الطحين والقرفة ومسحوق الخبز ومسحوق الحَلْيب.

ثم نضيف السكر والزبدة ونعجن الخليط حتى تتجانس جميع المكونات.

ثم يتم الحصول على الصينية من الفرن وتشحيمها بالزيت، ثم يتم تشكيل البسكويت وتكديسها على الدرج على مسافات طويلة.

بعد ذلك، ضع كل ملف تعريف ارتباط دقيق الشوفان فِيْ الفرن واخبزه لمدة عشر دقائق.

ثم يترك البسكويت حتى يبرد ثم يقدم.

نصائح لعمل ملفات تعريف الارتباط الناجحة من دقيق الشوفان

يفضل تشغيل الفرن قبل تحضير البسكويت حيث يساعد ذلك على نضج البسكويت بسهُولة.

ويفضل أيضًا أن يتم تكديس ملفات تعريف الارتباط على الدرج على مسافات كبيرة، لأن ملفات تعريف الارتباط تتوسع.

يمكن استخدام الزبدة بدلاً من الزيت.

يفضل ترك ملفات تعريف الارتباط حتى تبرد دون تغطيتها.

إذا كنت ترغب فِيْ عمل ملفات تعريف الارتباط من دقيق الشوفان بالشوكولاتة، تتم إضافة ملعقة كبيرة من الكاكاو هنا.

ها قد وصلنا إلى نهاية مقالتنا ونأمل أن نكون قد حققناها.

طريقة عمل كرات الشوفان

من أكثر الأطعمة اللذيذة والمفِيْدة للبالغين والأطفال كرات الشوفان، والتي يتم تحضيرها بعدة طرق مختلفة.

لكنه يعطي نفس الفائدة، أفكار دقيق الشوفان مفِيْدة ومغذية للأطفال وهِيْ حَلْوى صحية للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا صحيًا.

مكونات دقيق الشوفان بالشوكولاتة

2 ملاعق كبيرة من الحَلْيب.

2 ملاعق كبيرة من زبدة الفول السوداني.

استنتاج

وصلنا هنا إلى نهاية مقالتنا بعد أن قدمنا ​​لكَمْ أحدث طريقة لعمل بسكويت الشوفان بالشوكولاتة، كَمْا أوضحنا لكَمْ المكونات الخاصة لعمل بسكويت دقيق الشوفان.

نأمل أن نكون قد قدمنا ​​لك أفضل الخطوات للمساعدة فِيْ تحضير ملفات تعريف الارتباط من دقيق الشوفان الكامل. نأمل أن نكون قد قدمنا ​​لك مقالًا جيدًا ووفِيْرًا. نأمل أن تقوموا بزيارتنا على موقع ثقافني لتجد الكثير والكثير من المقالات التي تتحدث عن أنواع مختلفة من الطعام.